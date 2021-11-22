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Румен Радев

Радев – президент Болгарії, починаючи від січня 2017 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Румен Радев". Кандидатом на посаду президента Румена Радева висунули політичні сили Болгарська соціалістична партія та Альтернатива для болгарського відродження. До обрання президентом Румен Радев був командувачем військово-повітряних сил Болгарії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Болгарія: наскільки проросійським є переобраний президент Радев?

Болгарія: наскільки проросійським є переобраний президент Радев? 22.11.2021

Президент Болгарії Румен Радев переміг на виборах і очолить країну вдруге поспіль. Українцям він відомий своїми заявами про "російський" Крим. Хто він такий і наскільки проросійський - у статті DW.
Офіційно: в Болгарії переобрали чинного президента

Офіційно: в Болгарії переобрали чинного президента 22.11.2021

Чинний президент Болгарії Румен Радев, який напередодні другого туру виборів назвав російським український півострів Крим, знову обраний главою держави.
Вибори у Болгарії: лідирує чинний президент Румен Радев

Вибори у Болгарії: лідирує чинний президент Румен Радев 21.11.2021

За даними екзитполів, чинний лідер Болгарії Румен Радев, який напередодні назвав Крим "російським", перемагає з результатом у майже 66 відсотків голосів.

У Болгарії триває другий тур президентських виборів

У Болгарії триває другий тур президентських виборів 21.11.2021

Лідер першого туру, чинний президент Румен Радев, казав напередодні про належність Криму Росії. Його конкурент - ректор університету Софії Анастас Герджиков.
Президент Болгарії Радев назвав Крим російським, обуривши Україну

Президент Болгарії Радев назвав Крим російським, обуривши Україну 19.11.2021

Українське МЗС викликало посла Болгарії в Києві через висловлювання президента Румена Радева про Крим. Під час дебатів напередодні виборів політик заявив, що санкції проти РФ неефективні, а Крим фактично належить Росії.
На виборах парламенту у Болгарії немає впевненого переможця - екзитполи

На виборах парламенту у Болгарії немає впевненого переможця - екзитполи 14.11.2021

На третіх за рік виборах до парламенту партія експрем'єра Бойка Борисова "ГЕРБ" і нова політсила "Ми продовжуємо зміни" мають однакову підтримку, свідчать екзитполи.

Подвійні вибори у Болгарії: країна обирає президента й парламент

Подвійні вибори у Болгарії: країна обирає президента й парламент 14.11.2021

На тлі погіршення ситуації з COVID-19 у Болгарії обирають президента і парламент. Уряду в країні немає з квітня, і перспективи його формування експерти оцінюють стримано.
Політична криза в Болгарії: відбудуться ще одні вибори до парламенту

Політична криза в Болгарії: відбудуться ще одні вибори до парламенту 11.05.2021

Через те, що жодна з партій у парламенті не змогла сформувати уряд, президент Болгарії оголосив про проведення нових парламентських виборів.
Протести в Софії переросли в сутички з поліцією: затримано 95 осіб

Протести в Софії переросли в сутички з поліцією: затримано 95 осіб 03.09.2020

На протестах у Софії демонстранти намагалися прорвати поліцейський кордон біля парламенту. Внаслідок сутичок арештовано 95 людей, 55 осіб поранені. Поліцію звинувачують у застосуванні надмірної сили.
Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов назвав умову своєї відставки

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов назвав умову своєї відставки 15.08.2020

На тлі масових протестів у Болгарії глава уряду Бойко Борисов заявив, що готовий піти у відставку у разі, якщо буде змінено конституцію Болгарії.
На антиурядових протестах у Софії сталися сутички з поліцією

На антиурядових протестах у Софії сталися сутички з поліцією 15.07.2020

У заворушеннях в столиці Болгарії постраждали двоє протестувальників і двоє поліцейських. Шестеро осіб були затримані.

Антиурядові протести у Болгарії не вщухають вже четвертий день

Антиурядові протести у Болгарії не вщухають вже четвертий день 13.07.2020

У Болгарії тривають антиурядові протести. Опозиція в парламенті ініціювала голосування про недовіру уряду. Президент країни порівняв уряд з мафією. Прем'єр заявив, що відкритий до діалогу.
Президент Болгарії закликав мафіозний уряд піти у відставку

Президент Болгарії закликав "мафіозний" уряд піти у відставку 12.07.2020

Президент Болгарії Румен Радев закликав уряд країни, який, на його думку, має "мафіозний характер", піти у відставку. Прем'єр-міністр Бойко Борисов відкидає закиди.
Проєвропейська партія ГЕРБ впевнено перемогла на виборах у Болгарії

Проєвропейська партія ГЕРБ впевнено перемогла на виборах у Болгарії 27.03.2017

Після підрахунку даних 90 відсотків бюлетенів консервативна партія ГЕРБ екс-прем'єра здобуває понад 32 відсотки голосів, майже на шість відсотків випередивши основних конкурентів - соціалістів.

Президент Болгарії призначив позачергові вибори до парламенту

Президент Болгарії призначив позачергові вибори до парламенту 24.01.2017

Президент Болгарії Румен Радев призначив також екс-спікера парламенту Огняна Герджикова тимчасовим виконувачем обов'язків прем'єр-міністра.
Болгарський президент застерігає ЄС від спроб дестабілізації з боку Москви

Болгарський президент застерігає ЄС від спроб дестабілізації з боку Москви 26.12.2016

Є чимало ознак, що вказують на фінансування Росією антиєвропейських партій та ЗМІ як в Болгарії, так і в інших країнах ЄС, заявив чинний президент Болгарії Росен Плевнелієв.
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