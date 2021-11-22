Радев – президент Болгарії, починаючи від січня 2017 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Румен Радев". Кандидатом на посаду президента Румена Радева висунули політичні сили Болгарська соціалістична партія та Альтернатива для болгарського відродження. До обрання президентом Румен Радев був командувачем військово-повітряних сил Болгарії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.