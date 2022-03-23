Росія переводить розрахунки за газ до Європи в рублі

Президент Росії Володимир Путін постановив перевести оплату за природний газ для так званих "недружніх країн" із валюти в російські рублі. Про це він заявив під час наради з російським урядом у середу, 23 березня, зауваживши, що отримувати кошти в доларах чи євро не матиме для РФ сенсу.

"Мною прийняте рішення у найкоротші терміни реалізувати комплекс заходів з приводу оплати нашого природного газу, який постачається в так звані недружні країни, за російські рублі", - сказав Путін.

"Недружніми" для Кремля є ті держави, які запровадили проти Росії санкції через військове вторгнення до України. Йдеться про Україну, країни Європейського Союзу, Норвегію, Швейцарію, Великобританію, Сполучені Штати Америки, Канаду, Японію, Південну Корею, Сингапур.

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Експерти скептичні щодо ефективності рішення

Реакцією на заяву Путіна став ріст вартості російського газу. Як пише російський "Інтерфакс", ціна квітневого ф'ючерсу на біржі ICE Futures виросла до 1359 доларів за тисячу кубометрів з 1240 доларів до того. Днем раніше торги закінчились із ціною 1077 доларів за тисячу кубометрів.

Варто зазначити, що в Європі частка російського газу становить 40 відсотків.

Економісти вважають, що таке рішення РФ покликане підтримати російський рубль після падіння через західні санкції за війну в Україні. Водночас, як пише Associated Press, у ефективності таких спроб вони сумніваються.

Зокрема, професор Корнеллського університету Есвар Прасад, вважає, що обмін інших валют на рубль буде вкрай ускладнений через велику кількість санкцій щодо Росії. В свою чергу головний економіст групи Capital Economics Ніл Ширінг назвав дії РФ "неочевидними", адже, на його думку, російська економіка потребує іноземної валюти для оплати імпорту, а постачання енергії є одним з небагатьох вцілілих джерел постачання валюти.

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Реакція України на рішення Путіна

Радник керівника Офісу президента України (ОПУ) та член переговорної групи з Росією Михайло Подоляк вважає, що рішення РФ свідчить про прагнення зменшити ефект від руйнівної дії санкцій. "Це, на думку РФ, явно спровокує деякі операційні провали у європейській енергосистемі та забезпечить відповідний проросійський тиск на громадську думку на тлі агресії проти України. Не факт, звісно”, - написав він у Telegram.

Згодом керівник ОПУ Андрій Єрмак звинуватив РФ в оголошенні економічної війни Євросоюзу. В себе у Telegram він закликав Захід "нанести удар по Росії нафтовим ембарго", яке, на його думку, призведе до падіння російської економіки.

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