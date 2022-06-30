Росіянам не раді? У вузах Чехії обмежать місця для студентів з РФ

Згідно з рішенням міністерства освіти Чехії, кілька сотень російських та білоруських студентів, які навчаються технічним спеціальностям у чеських університетах, будуть змушені припинити навчання або змінити фах. У своєму рішенні влада країни посилається на санкції, ухвалені Європейським Союзом у відповідь на розв'язану Росією війну проти України.

"Ці санкції засновано на прямо застосовних постановах Ради ЄС (№ 833/2014, № 692/2014, № 2022/263 та № 765/2006), які забороняють надання технічної допомоги фізичним та юридичним особам та організаціям із перелічених країн. На думку комісії, надання вищої освіти та підтримка прикладних досліджень, серед іншого, можуть вважатися технічною допомогою", - заявила Радка Вільдова, заступниця міністра освіти, у листі до чеських університетів. Однак оскільки університети Чеської Республіки мають сильну академічну автономію, міністерство може лише рекомендувати, з яких курсів слід виключити російських студентів. Як повідомляє новинний сервер Aktuálně.cz, Вільдова попередила університети, що вони "ризикують втратити свій міжнародний авторитет", якщо не дотримуватимуться санкцій.

Університет шукає рішення, зручне для студентів

Одним із вишів, що зіткнулися з цією проблемою, є Чеський технічний університет (CTU) у Празі. Сьогодні тут навчаються близько 17 тисяч студентів, майже 800 із них - з Росії. "Ми намагаємося знайти спосіб виконати умови санкцій проти Росії і водночас дозволити російським студентам продовжити навчання. Ми безумовно хочемо запобігти примусовому поверненню студентів до РФ через санкції", - розповіла DW голова адміністрації університету Люція Оргонікова.

Читайте також: Буде гірше, але як саме? Що точно чекає на економіку Росії

Для російських студентів, які бажають продовжити навчання у галузях, які підпадають під санкційні обмеження, таких як кібернетика чи аеронавтика, університет запропонував можливість подати заявку у формі листа до ректорату, в якому вони дистанціюються від війни Росії проти України. З цими листами вони можуть звернутися до фінансово-аналітичного управління при мінфіні Чехії (FAU) за дозволом на продовження навчання. "Але це лише один із варіантів", - каже Оргонікова, посилаючись на наказ ректора CTU Войтеха Петрачека.

Антипутінський лист не є умовою

"Війна ускладнила моє перебування в Чехії. Мій IT-сектор зараз розглядається як "технічна підтримка" Росії. Тому щодня я чекаю на рішення про переривання навчання", - так редактори сервера новин HlídacíPes.org передають слова Іллі, російського студента факультету інформаційних технологій Технологічного університету Брно.

При цьому багато студентів не згодні з рішенням влади країни та ректорів університетів. "Я проти війни, яку Росія веде в Україні, і мені неприємно, що мене дискримінують лише через мій паспорт", - розповів DW російський студент Чеського технічного університету в Празі, який не захотів називати своє ім'я.

Деякі студенти з РФ готові скористатися запропонованою можливістю для продовження навчання з "критичних дисциплін". Один з них - Микита Ірюпін, який у ці дні отримав ступінь бакалавра в галузі програмної інженерії та має намір навчатися далі. "Я напишу листа. Але я маю перевагу - я тут зі своєю родиною", - сказав він DW, додавши, що публічно виступає проти російської агресії і підтримує Україну. Ірюпін також брав участь в організації великої антивоєнної демонстрації російської меншини в Чехії, яка зібрала кілька тисяч людей у ​​центрі Праги. "Тепер я буду у списку зрадників Росії", - вважає він.

Читайте також: Кабаєва та сім'я Пєскова потрапили під санкції Євросоюзу

У той же час Микита визнає, що, хоча серед російських студентів явно переважають противники війни, вищезгаданий лист може спричинити проблеми. "Багато студентів побоюються, що лист може стати надбанням гласності, і тоді російський уряд переслідуватиме не тільки їх, а й, можливо, членів їхніх сімей, які живуть у Росії. Подібно до того, що сталося з родичами деяких противників Кремля, які виїхали за кордон. Ніхто зі студентів не хоче наражати на небезпеку свої сім'ї", - пояснює Микита Ірюпін.

Загроза покарання до п'яти років ув'язнення

Кандидат політичних наук, експерт із Центральної та Східної Європи, автор щотижневої колонки на DW Іван Преображенський, який живе в Чехії, підтверджує: у Росії існує ризик, що студентів, які напишуть подібний лист, буде притягнуто до відповідальності. "Максимальне покарання може становити до п'яти років позбавлення волі", - розповів він, посилаючись на закони, які наразі обговорюються чи діють у Росії.

Читайте також: Коментар: Калінінградський транзит - важіль тиску на Путіна

"Досі нам неофіційно говорили, що цього не станеться. Проте зрозуміло, що щодо "небезпечних студентів" обов'язково буде запроваджено деякі обмеження", - переконаний Преображенський. За його інформацією, у Чеській Республіці навчається 8500 студентів із Росії. "Наскільки я знаю, Чехія - єдина країна ЄС, де ці санкції безпосередньо зачіпають студентів", - каже він.

Підтримка російських дисидентів продовжується

Деякі представники української громади у Чехії вітають обмеження щодо росіян. "Це крок у правильному напрямку. З одного боку, росіяни повинні відчути наслідки дій свого уряду. І якщо ми не надаємо Росії технології для зміцнення її військової могутності, то ми не повинні надавати комфортне житло та навчання її громадянам, яких також може бути використано проти нас зараз чи в майбутньому", - каже Ленка Вічова, українка та головна редакторка українського журналу.

Речниця МЗС Чехії Ленка До розповіла DW, що, попри офіційне припинення видачі віз громадянам РФ, Чеська Республіка продовжить видавати дозвіл на в'їзд противникам путінського режиму, а також будь-яким росіянам у гуманітарних випадках.

Чеська Республіка має велику традицію підтримки російської демократичної опозиції. У період між двома світовими війнами Чехословаччина надала притулок та підтримку багатьом тисячам росіян, які рятувалися від більшовицького режиму, а Прага була одним із центрів "білої еміграції" в Європі. Центр Бориса Нємцова у Карловому університеті продовжує цю традицію.

Загалом у Чехії сьогодні проживає до 100 тисяч вихідців із РФ, а кількість українців оцінюється приблизно у півмільйона людей. Вона різко збільшилася після хвилі біженців, спричиненої агресією Путіна і РФ. Більшість із приблизно 250 тисяч вимушених переселенців становлять жінки та діти.