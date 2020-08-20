Російського опозиціонера Навального доправили у Берлін на лікування

До Німеччини прибув літак з російським опозиціонером Олексієм Навальним, який раніше був госпіталізований в Омську з підозрою на отруєння. Літак Bombardier Challenger 604 німецької чартерної авіакомпанії, зафрахтований неурядовою організацією Cinema for Peace, приземлився в берлінському аеропорту "Тегель" у суботу, 22 серпня, о 8.47.

Разом з Навальним до Берліна прибула його дружина Юлія. Згодом російського політика доправили на лікування у відому берлінську клініку Charite.

Як зазначив засновник Cinema for Peace Яка Бізіль в коментарі агентству новин AFP, "стан Навального стабільний".

Літак з Олексієм Навальним вилетів з Омська вранці 22 серпня після багатогодинної затримки, оскільки російська влада наполягала на дотриманні льотчиками нормативу про відпочинок. Також головлікар Омської лікарні, куди госпіталізували Навального, стверджував, що на "консиліумі з німецькими лікарями" було ухвалене рішення не переправляти Навального в Берлін до стабілізації стану. Однак у німецькому фонді Cinema for Peace заявили, що це не так, і бригада лікарів з Німеччини вважає пацієнта транспортабельним.

ЄСПЛ задовольнив клопотання дружини Навального

У результаті соратники Навального передали до Європейського суду з прав людини запит з проханням зобов'язати владу Росії дати дозвіл на перевезення опозиційного політика. Незадовго до транспортування Навального ЄСПЛ в терміновому порядку задовольнив клопотання. Крім того, дружина опозиціонера Юлія направила президенту РФ Володимиру Путіну офіційного листа "з вимогою про дозвіл транспортування Олексія Анатолійовича Навального до Федеративної Республіки Німеччина".

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Раніше в інтерв'ю DW кінопродюсер і засновник організації Cinema fоr Peace Яка Бізіль заявив, що готовність лікувати опозиціонера підтвердили в берлінській клініці Charite. Там, зокрема, надавали медичну допомогу видавцеві російського інтернет-ЗМІ "Медиазона" Петру Верзілову, ймовірно отруєному в Москві в 2018 році.

За словами Бізіля, переліт організований на гроші приватних осіб. Керівник мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков уточнив в бесіді з DW, що витрати взяв на себе бізнесмен Борис Зімін і фонд Зіміна.

Можливе отруєння Олексія Навального

За даними прессекретарки політика Кіри Ярмиш, 20 серпня Навальному стало зле в літаку, на якому він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального на швидкій відвезли в лікарню. Він був госпіталізований в непритомному стані і доправлений в реанімацію з підключеним апаратом штучної вентиляції легень.

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Ярмиш припускає, що політика могли отруїти чимось, підмішаним в чай: "це було єдине, що він пив зранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину". Канцлер ФРН Анґела Меркель (Angele Merkel) заявила, що Німеччина готова надати Олексію Навальному необхідну медичну допомогу, включаючи лікування в німецьких лікарнях.

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