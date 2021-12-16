Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Ростов-на-Дону – місто на півдні Росії.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ростов-на-Дону". Ростов-на-Дону є найбільшим містом на півдні Російської Федерації. Кількість його населення перевищує один мільйон 100 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Обвинувачений у хабарництві менеджер постачальника збройних сил РФ в суді розповів, як відправляв колони з харчами російським військовим в "Л/ДНР". Втім в Кремлі і надалі заперечують присутність армії в Україні.