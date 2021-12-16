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Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону – місто на півдні Росії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ростов-на-Дону". Ростов-на-Дону є найбільшим містом на півдні Російської Федерації. Кількість його населення перевищує один мільйон 100 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У ростовському суді розповіли про присутність російських військових на Донбасі, Кремль заперечує

У ростовському суді розповіли про присутність російських військових на Донбасі, Кремль заперечує 16.12.2021

Обвинувачений у хабарництві менеджер постачальника збройних сил РФ в суді розповів, як відправляв колони з харчами російським військовим в "Л/ДНР". Втім в Кремлі і надалі заперечують присутність армії в Україні.
У п'яти будинках кримських татар у Криму тривають обшуки - Денісова

У п'яти будинках кримських татар у Криму тривають обшуки - Денісова 17.08.2021

За словами Людмили Денісової, спецслужби РФ проводять обшуки у п'яти будинках кримських татар в анексованому Криму. Уповноважена Верховної Ради з прав людини заявила про "переслідування та залякування кримських татар".
У Росії чотирьох кримських татар засудили до багаторічного ув'язнення

У Росії чотирьох кримських татар засудили до багаторічного ув'язнення 16.08.2021

У Ростові-на-Дону чотирьох кримських татар засудили до ув'язнення строком від 12 до 18 років у справі "Хізб ут-Тахрір". Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала справу "сфабрикованою".

Кравчук: Передачу утримуваних громадян України Медведчуку зупинено

Кравчук: Передачу утримуваних громадян України Медведчуку зупинено 21.01.2021

Літак, що мав привезти утримуваних українців для подальшої передачі їх нардепу Віктору Медведчуку, не вилетів, пояснив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.
В Росії до тривалих термінів засудили трьох кримських татар

В Росії до тривалих термінів засудили трьох кримських татар 03.11.2020

Трьох кримських татар, яких обвинувачують в участі в забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір", засудили до 12-17 років ув'язнення.
В Росії українця засудили до дворічного ув'язнення у справі Правого сектора

В Росії українця засудили до дворічного ув'язнення у справі "Правого сектора" 20.08.2018

Російський суд призначив Роману Терновському, якого звинувачують у причетності до "Правого сектора" та участі в "антиросійських акціях" в Україні, покарання у вигляді понад двох років позбавлення волі.
19-річний українець Артур Панов почав голодування у російському СІЗО

19-річний українець Артур Панов почав голодування у російському СІЗО 03.05.2017

Українець Артур Панов, який з кінця 2015 року перебуває за ґратами в Росії через підозри в підготовці теракту, вимагає видати його Україні у двотижневий термін.
У справі беркутівців суд допитав колишнього командувача внутрішніх військ МВС України

У справі "беркутівців" суд допитав колишнього командувача внутрішніх військ МВС України 02.12.2016

Суд допитав екс-командувача внутрішніх військ МВС України Станіслава Шуляка у справі щодо обвинувачення п'яти колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" у вбивствах активістів Євромайдану.
Затримана в ДНР знімальна група телеканалу Дождь повернулася в Росію

Затримана в "ДНР" знімальна група телеканалу "Дождь" повернулася в Росію 26.11.2016

Знімальна група телеканалу "Дождь", яка напередодні була затримана у так званій "ДНР", повернулася в Росію.
МАК про авіакатастрофу в Ростові: У літака FlyDubai не виявили несправностей

МАК про авіакатастрофу в Ростові: У літака FlyDubai не виявили несправностей 29.03.2016

Міждержавний авіаційний комітет повідомив про попередні результати аналізу "чорних скриньок". При цьому в МАК наголосили, що детальний аналіз продовжується.
В Ростові завершена пошуково-рятувальна операція в районі падіння літака

В Ростові завершена пошуково-рятувальна операція в районі падіння літака 20.03.2016

На місці авіакатастрофи в російському Ростові-на-Дону завершено пошуково-рятувальні роботи. Група фахівців почала вивчати документи, пов'язані з аварією. Бортові самописці доставлені в Москву для розшифровки.
Авіакатастрофа в Ростові: причиною могла стати помилка пілотів або технесправність

Авіакатастрофа в Ростові: причиною могла стати помилка пілотів або технесправність 19.03.2016

У Росавіації виключають, що причиною авіакатастрофи могла стати помилка диспетчера. Розслідуванню допомагають експерти з Франції, США та Об'єднаних Арабських Еміратів.
В аеропорту Ростова-на-Дону розбився пасажирський літак: понад 60 загиблих

В аеропорту Ростова-на-Дону розбився пасажирський літак: понад 60 загиблих 19.03.2016

За попередніми даними, на лайнері, що виконував рейс Дубай - Ростов-на-Дону, перебували 62 людини. Всі пасажири і члени екіпажу загинули. Серед пасажирів могли бути українці.
Адвокат: Сенцова етапують до Якутії замість Іркутська

Адвокат: Сенцова етапують до Якутії замість Іркутська 09.02.2016

За словами адвоката Надії Савченко, для відбування покарання Олега Сенцова відправили до Якутії, а не до Іркутська, як планувалося. На думку Фейгіна, це "помста" українському режисеру.
Росія почала раптову перевірку боєготовності на південно-західному напрямі

Росія почала раптову перевірку боєготовності на південно-західному напрямі 08.02.2016

Зранку понеділка Росія розпочала раптову перевірку боєготовності військ Південного військового округу. Округ розміщений неподалік від кордонів України.
Spiegel: Російські солдати беруть участь у наземних боях у Сирії

Spiegel: Російські солдати беруть участь у наземних боях у Сирії 28.11.2015

Німецьке видання Der Spiegel оприлюднило дані про загибель двох спецназівців ГРУ РФ у Сирії, посилаючись на власні неназвані джерела. Це може слугувати як доказ участі російських військових зокрема й у боях на землі.
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