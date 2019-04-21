В Україні розпочався другий тур виборів президента України. Виборчі дільниці відкрилися в неділю, 21 квітня, о 8:00 годині і працюватимуть до 20:00.

У виборчий бюлетень внесено двох кандидатів: шоумена, художнього керівника студії "Квартал 95" Володимира Зеленського, висунутого партією "Слуга народу", а також обраного 2014 року чинного президента Петра Порошенка.

Для проведення виборів 21 квітня по всій Україні створено 199 виборчих округів, також є ще один закордонний виборчий округ. Округи охоплюють 29982 виборчі дільниці. В закордонному окрузі створено 101 виборчу дільницю.

Орієнтовна кількість виборців, внесених до списків на цих округах, становить 30,3 мільйона осіб. З них майже 500 тисяч виборців можуть проголосувати за кордоном, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Для спостереження за виборами ЦВК зареєструвала 2485 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій і 215 від іноземних держав. У складі міжнародних місій немає спостерігачів від Росії, яких ЦВК відмовилася реєструвати для моніторингу за виборами.

За виборами президента спостерігатимуть також понад 82,2 тисячі спостерігачів від громадських організацій. Найбільше спостерігачів від "Українського центру демократичного суспільства" - 27610, від "Команди Зе" - 11128, від "Всеукраїнської громадської організації "Солідарна молодь" - 7276, від "Передових правових ініціатив" - 6699, від "Громадянської мережі "Опора" - 4943.

За виборами стежитиме також 33851 офіційний спостерігач від кандидата Петра Порошенка, 3526 - від Володимира Зеленського і ще 10 від його партії "Слуга народу".

Як повідомлялося, у день виборів за дотриманням правопорядку стежитимуть 40 тисяч поліцейських.

Національний екзит-пол проведе в день виборів президента Консорціум "Національний екзит-пол - 2019". До нього увійшли Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень імені Разумкова.

У свою чергу Телевізійна служба новин (ТСН) на телеканалі "1+1" представить результати власного екзит-полу, який на замовлення каналу проведуть дослідницькі компанії Kantar TNS Info Sapiens.

Крім того, телеканал "112.Україна" в день голосування також оголосить результати екзит-полу другого туру президентських виборів України, який проведе агентство New Image Marketing Group. Замовниками екзит-полу виступили американська компанія Global Management Association і британське видання The Independent.

Нагадаємо, 7 квітня ЦВК України оголосив остаточні результати першого туру президентських виборів. За Володимира Зеленського віддали голоси 30,24 відсотка виборців. Петро Порошенко отримав підтримку 15,95 відсотка підтримки.

Офіційні результати другого туру, як очікується, будуть оголошені до 1 травня включно, а інавгурація глави держави має відбутися до 31 травня.