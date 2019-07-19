 Робота мрії: скільки заробляють і де хочуть працювати молоді спеціалісти в Німеччині | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.10.2019

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Економіка

Робота мрії: скільки заробляють і де хочуть працювати молоді спеціалісти в Німеччині

У 2019 році перші місця в рейтингу найпопулярніших працедавців серед тих, хто отримав вищу освіту і працює в Німеччині, займають автовиробники BMW, Audi, Daimler та Porsche. Хто ще увійшов до топ-30?

Яких роботодавців обирають німці (символічне фото)

Молоді німецькі спеціалісти з вищою освітою надають перевагу роботі в автомобільній промисловості, консалтингу і сфері розробки програмного забезпечення. Про це свідчать результати опитування, проведеного аналітиками інституту Trendence для створення щорічного рейтингу популярних працедавців "Young Professionals Barometer 2019".

У лідерах - автовиробники, консалтинг та IT

Дослідники опитали в Німеччині більше 20,5 тисячі випускників вишів з досвідом роботи біля чотирьох з половиною років. Середній вік респондентів - 30 років. Трохи більше третини з них мають диплом бакалавра, біля 40 відсотків - ступінь магістра, ще 15 відсотків - спеціалісти.

Де хочуть працювати молоді німецькі спеціалісти - інфографіка

За даними дослідження, найпопулярнішим роботодавцем серед опитаних залишається компанія BMW. На другому місці - постачальник у сфері автомобільних та промислових технологій Bosch, тоді як наступні сходинки займають три інші відомі автомобілебудівники - Audi, Daimler та Porsche. І це - незважаючи на економічний спад у німецькій автомобілебудівній промисловості.

Google, за даними опитування, займає лише шосте місце. До топ-30 найпопулярніших працедавців потрапили провідні консалтингові агенції Boston Consulting Group та McKinsey, а також Accenture, Deloitte, PricewaterhouseCoopers та Ernst&Young.

Німецька мрія: автоконцерн BMW залишається найпопулярнішим роботодавцем серед випускників вишів у Німеччині

Німецька мрія: автоконцерн BMW залишається найпопулярнішим роботодавцем серед випускників вишів у Німеччині

З науково-дослідницьких організацій до першої тридцятки рейтингу увійшли Товариство імені Фраунгофера та Товариство імені Макса Планка, зі страхових компаній - Allianz. Американська корпорація Apple опинилася на 23 місці, Microsoft - на 31-му, тоді як IBM із 16 сходинки перемістилася на 14-ту.

Потрапила до тридцятки фаворитів і одна енергетична компанія - E.ON. Вона посідає останню сходинку в топ-30 роботодавців у ФРН.

Середній річний дохід

За словами опитаних випускників німецьких вишів, їхній середній річний дохід, включно з преміями й доплатами, становить 62,7 тисячі євро до вирахування податків. Звісно, багато що залежить від сфери діяльності. Найвищі заробітки за рік, за даними опитування, - у співробітників компаній автомобільної галузі (71 тисяча євро). На другому місці - підприємства електротехніки, електроніки й медичного обладнання (68,5 тисячі євро). Найнижчий дохід - у випускників вишів, зайнятих у держсекторі та некомерційних організаціях (53,4 тисячі євро).

При цьому чоловіки заробляють значно більше, ніж жінки: у середньому 67 тисяч євро на рік проти 56,3 тисячі євро. Така різниця певною мірою пояснюється робочим графіком. Серед чоловіків майже всі, хто взяв участь в опитуванні, працюють повний робочий день, тоді як серед опитаних жінок ця частка становить 87 відсотків. Крім того, ця різниці в оплаті пояснюється і тим, що у найбільш високооплачуваних галузях зайняті передусім чоловіки. 

Невдоволення працедавцями росте

Автори дослідження дійшли висновку, що більшість респондентів невдоволені своєю роботою. Про те, що їх все влаштовує, заявили лише 28 відсотків, що на шість пунктів менше, ніж роком раніше. Найчастіше молоді спеціалісти невдоволені зарплатою, стилем керівництва і позбавленим поваги ставленням. У порівнянні з минулим роком зменшилася і кількість співробітників, готових рекомендувати свого працедавця іншим: ця цифра знизилася з 30 до 26 відсотків. Найбільше таких респондентів працюють у сфері ЗМІ та реклами.

Випускники вишів шукають нові можливості

З огляду на отримані результати не дивно, що багато молодих спеціалістів готові до змін - твердий намір залишатися на нинішній роботі висловив лише кожен п'ятий. При цьому стільки ж активно шукають нові можливості працевлаштування, а третина - періодично задумується про перехід на нове місце роботи.

  • Білл МакДермотт, голова правління SAP

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Американський легіонер

    Керівник найбільшого не лише в Німеччині, а й у Європі виробника програмного забезпечення - SAP - заробив торік 12,9 мільйона євро, підрахували експерти Німецького об'єднання із захисту прав акціонерів. Білл МакДермотт народився в Нью-Йорку, зростав у простих умовах. Кажуть, що навчання в коледжі він профінансував за допомогою власної крамнички з делікатесами, яку заснував ще, будучи школярем.

  • Дітер Цетше з Daimler, Гаральд Крюґер з BMW та Маттіас Мюллер з VW під час автосаміту в Мюнхені, 2016

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Авто-трійця

    Схоже, "дизельний скандал" не надто позначився на доходах топ-менеджерів найбільших авто-концернів Німеччини. Керівник Volkswagen Маттіас Мюллер - другий за рівнем заробітків топ-менеджер Німеччини - 10 мільйонів євро за 2017 рік. Гаральд Крюґер з BMW заробив понад 8 мільйонів, а Дітер Цетше з Daimler - 7,8 мільйона.

  • Джо Кезер, голова правління Siemens

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Володар турбін

    Майже 7 мільйонів євро становила зарплата голови правління компанії Siemens Джо Кезер у 2017 році. Свою долю з Siemens він пов'язав відразу після того, як 1980 року у Реґенсбурзі отримав диплом фахівця з бізнес адміністрування. Кезер виконував різні адміністративні завдання на Siemens і, як бачимо, дослужився до найвищої посади. Головою правління Siemens він став 2013 року.

  • Голова правління Bayer AG Вернер Бауманн

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Король аспірину

    Річний дохід голови правління Bayer - 6,4 мільйона євро. Вернер Бауманн прийшов до фармаконцерну у 1988 році - як фахівець із податків і бухгалтерії. А в 2016 очолив його. Саме під керівництвом Бауманна німецький Bayer поглинув американську агрохімічну компанію Monsanto.

  • Голова правління Adidas Каспер Рорстед

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Цифровий революціонер

    Каспер Рорстед отримав у 2017 році в Adidas 6,4 мільйона. Цей данець вважається вкрай талановитим менеджером. Коли в 2016 році стало відомо про його перехід до Adidas, курс акцій цієї компанії відразу злетів, натомість акції Henkel, яку Рорстед полишив, тоді тимчасово просіли. На Adidas він відразу заявив: "Сайт - найважливіша для нас крамниця в світі", і розпочав цифрову революцію в компанії.

  • Frank Appel Deutsche Post DHL Jahresbericht (Reuters)

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Головний поштар Німеччини

    5,7 мільйона євро заробив у 2017 році голова правління Deutsche Post DHL Франк Аппель. Газета Die Welt поцікавилась, чи не заважає йому те, що він заробляє значно більше, ніж його працівники. На що той зауважив, що отримує багато критичних запитань від працівників, але рідко про свою зарплату: працівників більше цікавить стабільне місце роботи, якісний менеджмент та життєва перспектива.

  • Голова правління Deutsche Telekom Тімотеус Гьоттґес

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Людина майбутнього

    Трохи не дотягнув до 5 мільйонів євро заробіток шефа найбільшої телекомунікаційної компанії Німеччини - Deutsche Telekom. Тімотеус Гьоттґес є адептом "цифрового оптимізму": він закликає підприємства сміливіше відкриватися новітнім технологіям, частіше проводити оптимізацію. А тих, хто боїться майбутнього, Гьоттґес називає "втраченими".

  • Гендиректор Lufthansa Карстен Шпор

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    П'ятизірковий керівник

    Голова найбільшого авіаперевізника Німеччини Lufthansa Карстен Шпор за 2017 рік заробив 4,5 мільйона євро. Саме під його керівництвом Lufthansa першою в Європі отримала п'ятизіковий рейтинг Skytrax - це найвища відзнака для повітряних компаній.

    Автор: Ганна Бєднова


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