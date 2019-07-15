Радість попри поразку: день виборів у штабі "Опозиційної платформи - За життя"

Попри те, що переможець позачергових виборів до Верховної Ради - пропрезидентська партія "Слуга народу" - обійшла своїх конкурентів із суттєвим відривом у десятки відсоткових пунктів - день голосування в штабі "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ), яка посіла на виборах друге місце, панував цілковитий спокій. Представники цієї партії регулярно влаштовували брифінги, на яких переважно скаржилися на перешкоди голосуванню і брудні виборчі технології своїх опонентів з числа попередньої парламентської більшості та колишніх соратників - "Опозиційного блоку". Голова Київської організації ОПЗЖ Геннадій Пузанов заявив, що "безумовним лідером" спроб фальсифікацій є Донецька область і області півдня і сходу України, "де підтримка нашої партії є найбільшою". "Наша команда юристів готова супроводжувати судові справи за цими фактами, ми ведемо паралельний підрахунок голосів. Всі порушники закону понесуть показову відповідальність", - заявив він.

Політичні ізгої

Решта часу у виборчому штабі ОПЗЖ фактично нічого не відбувалося. До журналістів не виходили партійні лідери, в штаб не прибували відомі люди і політики чи іноземні гості. Журналісти пліткували про те, що жодна з опитаних політичних сил, яка має шанси стати переможцями парламентських виборів, не хоче мати жодних справ з ОПЗЖ. Передусім через проросійський курс цієї партії і наявність серед її лідерів одного з її найодіозніших політиків України - Віктора Медведчука, якого країні багато хто називає "кумом Путіна".

Віктора Медведчука (л) в Україні багато хто називає "кумом" президента Росії Володимира Путіна (п)

Деяке пожвавлення в штабі можна було спостерігати лише після 20 години вечора, коли надійшли перші результати екзитполів. Саме тоді стало відомо про прогнозований результат партії на виборах на рівні 11-12 відсотків голосів. Це хоч і гарантує політсилі друге місце, проте означає також відставання від лідерів зі "Слуги народу" в чотири рази.

На брифінг з цієї нагоди під ріденькі оплески у фойє групи підтримки з числа працівників партійного пресцентру прибули одразу 15 партійців, що посідають чільні місця у виборчому списку ОПЗЖ. Щоправда, більшість з них так і стояла у другій шерензі, а всі промови виголошувала перша п'ятірка на чолі з лідером списку - Юрієм Бойко.

Чого хоче ОПЗЖ

Бойко, який обіймав посаду міністра енергетики за часів біглого президента Януковича, на запитання про можливість об'єднання з іншими партіями в новому парламенті заявив, що ОПЗЖ буде дотримуватися своєї лінії. "Ми точно не будемо в опозиції до українського народу. Ми будемо виконувати накази виборців щодо встановлення миру і покращення їхнього життя. Ми прийшли не за посади змагатися", - заявив Бойко, не приховуючи задоволення результатами екзитполів.

Натомість Віктор Медведчук, який іде до парламенту другим номером у списку партії, сказав, що хоч і довіряє результатам екзитполу, але остаточно ними не задоволений. Він назвав головні напрямки діяльності ОПЗЖ в новому складі Верховної Ради: встановлення миру на Донбасі, зміна економічного курсу і підвищення добробуту населення. На прохання DW пояснити, що означає зміна економічного курсу, Медведчук уточнив: "Змінення умов зони вільної торгівлі з ЄС, яка стала згубною і фактично зруйнувала нашу економіку, перегляд умов і відносин зі Світовою організацією торгівлі, відновлення економічних відносин з Росією і державами СНД. Це ми називаємо радикальною зміною економічного курсу", - заявив Медведчук. Він додав, що його партія також буде голосувати "за закони, які передбачені політичною частиною Мінських угод".