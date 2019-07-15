 Радість попри поразку: день виборів у штабі ″Опозиційної платформи - За життя″ | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.07.2019

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Україна

Радість попри поразку: день виборів у штабі "Опозиційної платформи - За життя"

"Опозиційна платформа - За життя" здобула другий результат на виборах до Ради, суттєво відставши від лідерів перегонів. Та в партії Бойка і Медведчука таким результатам раділи. DW провела день у штабі партії.

Лідер списку партії Опозиційна платформа - За життя Юрій Бойко не приховував задоволення результатами виборів

Лідер списку партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко не приховував задоволення результатами виборів

Попри те, що переможець позачергових виборів до Верховної Ради - пропрезидентська партія "Слуга народу" - обійшла своїх конкурентів із суттєвим відривом у десятки відсоткових пунктів - день голосування в штабі "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ), яка посіла на виборах друге місце, панував цілковитий спокій. Представники цієї партії регулярно влаштовували брифінги, на яких переважно скаржилися на перешкоди голосуванню і брудні виборчі технології своїх опонентів з числа попередньої парламентської більшості та колишніх соратників - "Опозиційного блоку". Голова Київської організації ОПЗЖ Геннадій Пузанов заявив, що "безумовним лідером" спроб фальсифікацій є Донецька область і області півдня і сходу України, "де підтримка нашої партії є найбільшою". "Наша команда юристів готова супроводжувати судові справи за цими фактами, ми ведемо паралельний підрахунок голосів. Всі порушники закону понесуть показову відповідальність", - заявив він.

Політичні ізгої

Решта часу у виборчому штабі ОПЗЖ фактично нічого не відбувалося. До журналістів не виходили партійні лідери, в штаб не прибували відомі люди і політики чи іноземні гості. Журналісти пліткували про те, що жодна з опитаних політичних сил, яка має шанси стати переможцями парламентських виборів, не хоче мати жодних справ з ОПЗЖ. Передусім через проросійський курс цієї партії і наявність серед її лідерів одного з її найодіозніших політиків України - Віктора Медведчука, якого країні багато хто називає "кумом Путіна". 

Віктора Медведчука (л) в Україні багато хто називає кумом президента Росії Володимира Путіна (п)

Віктора Медведчука (л) в Україні багато хто називає "кумом" президента Росії Володимира Путіна (п)

Деяке пожвавлення в штабі можна було спостерігати лише після 20 години вечора, коли надійшли перші результати екзитполів. Саме тоді стало відомо про прогнозований результат партії на виборах на рівні 11-12 відсотків голосів. Це хоч і гарантує політсилі друге місце, проте означає також відставання від лідерів зі "Слуги народу" в чотири рази.

На брифінг з цієї нагоди під ріденькі оплески у фойє групи підтримки з числа працівників партійного пресцентру прибули одразу 15 партійців, що посідають чільні місця у виборчому списку ОПЗЖ. Щоправда, більшість з них так і стояла у другій шерензі, а всі промови виголошувала перша п'ятірка на чолі з лідером списку - Юрієм Бойко.

DW.COM

За даними Національного екзит-полу станом на 20:00, на виборах до Верховної Ради перемагає партія "Слуга народу", загалом прохідний бар'єр долають п'ять партій. (21.07.2019)

Володимир Зеленський готовий говорити зі Святославом Вакарчуком, а Юлія Тимошенко не проти участі у коаліції, хоча не претендує на посади. (21.07.2019)

Чого хоче ОПЗЖ

Бойко, який обіймав посаду міністра енергетики за часів біглого президента Януковича, на запитання про можливість об'єднання з іншими партіями в новому парламенті заявив, що ОПЗЖ буде дотримуватися своєї лінії. "Ми точно не будемо в опозиції до українського народу. Ми будемо виконувати накази виборців щодо встановлення миру і покращення їхнього життя. Ми прийшли не за посади змагатися", - заявив Бойко, не приховуючи задоволення результатами екзитполів.

Натомість Віктор Медведчук, який іде до парламенту другим номером у списку партії, сказав, що хоч і довіряє результатам екзитполу, але остаточно ними не задоволений. Він назвав головні напрямки діяльності ОПЗЖ в новому складі Верховної Ради: встановлення миру на Донбасі, зміна економічного курсу і підвищення добробуту населення. На прохання DW пояснити, що означає зміна економічного курсу, Медведчук уточнив: "Змінення умов зони вільної торгівлі з ЄС, яка стала згубною і фактично зруйнувала нашу економіку, перегляд умов і відносин зі Світовою організацією торгівлі, відновлення економічних відносин з Росією і державами СНД. Це ми називаємо радикальною зміною економічного курсу", - заявив Медведчук.  Він додав, що його партія також буде голосувати "за закони, які передбачені політичною частиною Мінських угод".

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  • Лідери Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко та Віктор Медведчук

    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

    До Верховної Ради проходять колишні "регіонали"

    "Опозиційну платформу - За життя", згідно з даними екзитполів, підтримали понад 11 відсотків виборців. Відразу після виборів голова політради партії Віктор Медведчук (праворуч) звинуватив колишніх колег з "Партії регіонів" у порушеннях. Він закинув "Опозиційному блоку" поширення відео, у якому перший номер ОП-ЗЖ Юрій Бойко (ц) нібито закликає голосувати за конкурентів.

  • У штабі Європейської солідарності

    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

    Партія експрезидента - "основна мішень" на виборах

    Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав усі партії, які проходять до парламенту, відмежуватися від проросійських політсил, яких назвав "путінськими маріонетками". "Ми були основною мішенню на цих виборах", - сказав Порошенко, коментуючи результати "Європейська солідарність", якій екзитполи дають 8,8 відсотка голосів виборців.

  • Юлія Тимошенко

    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

    Юлія Тимошенко з "Батьківщиною" знов у Раді

    Партія "Батьківщина" не претендує на якісь посади, заявила її лідерка Юлія Тимошенко, хоча раніше не приховувала свій намір очолити новий український уряд. Поки що жодна з партій, які ймовірно долають 5-відсотковий бар'єр, не запропонувала "Батьківщині" співпрацю.

  • Лідер Голосу Святослав Вакарчук

    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

    Святослава Вакарчука не підвів "Голос"

    А от лідер групи "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку співпрацю в парламенті пропонують і "Слуга народу", і "ЄС". Він сам не вперше проходить до Верховної Ради, але вперше - з власною політичною партією. У ній вже заявляють, що бачили б свого лідера на посаді прем'єр-міністра. За даними екзитполів "Голосу" здобув 6,5 відсотка голосів виборців.

    Автор: Олена Губар


DW.COM

День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

Майже 50 відсотків виборців віддали голоси за партії та своїх кандидатів в народні депутати на позачергових виборах до парламенту, які відбулись 21 липня. Як минув день виборів - у фотодобірці DW. (21.07.2019)  

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Лідер списку партії Опозиційна платформа - За життя Юрій Бойко не приховував задоволення результатами виборів

День виборів у штабі "Опозиційної платформи - За життя"

У партії Бойка і Медведчука раділи результатам виборів до Верховної Ради. DW провела день у штабі партії.  

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