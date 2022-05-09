На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рада ООН з прав людини".

Рада ООН з прав людини була створена 2006-го року, замінивши Комісію ООН з прав людини, яка діяла з 1946 року. Така зміна відбулась у межах реформи ООН, яку просував тодішній генеральний секретар ООН Кофі Аннан. Рада ООН з прав людини може відправити в країну, яка входить до її складу, спостерігачів, аби ті відстежували ситуацію з дотриманням прав людини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.