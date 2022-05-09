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Рада ООН з прав людини

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рада ООН з прав людини".

Рада ООН з прав людини була створена 2006-го року, замінивши Комісію ООН з прав людини, яка діяла з 1946 року. Така зміна відбулась у межах реформи ООН, яку просував тодішній генеральний секретар ООН Кофі Аннан. Рада ООН з прав людини може відправити в країну, яка входить до її складу, спостерігачів, аби ті відстежували ситуацію з дотриманням прав людини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Рада ООН з прав людини обговорить злочини РФ в Україні

Рада ООН з прав людини обговорить злочини РФ в Україні 09.05.2022

Запит провести засідання щодо порушення РФ прав людини в Україні та воєнних злочинів підтримало майже 60 країн. Зустріч розпочнеться 12 травня об 11:00 за Києвом.
Генасамблея ООН призупинила членство Росії у Раді з прав людини

Генасамблея ООН призупинила членство Росії у Раді з прав людини 07.04.2022

Рішення про призупинення членства РФ у Раді ООН з прав людини підтримали 93 країни.

Рада ООН з прав людини схвалила розслідування порушень у війні РФ проти України

Рада ООН з прав людини схвалила розслідування порушень у війні РФ проти України 04.03.2022

Більшістю голосів Рада ООН з прав людини вирішила почати розслідування порушень, скоєних після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

США повернулися до Ради ООН з прав людини

США повернулися до Ради ООН з прав людини 15.10.2021

Сполучені Штати отримали місце у складі Ради ООН з прав людини після більш як трирічної перерви. Вашингтон вийшов з Ради за президентства Дональда Трампа, але з приходом до влади Джо Байден подав заявку на повернення.
Рада ООН з прав людини засудила насильство в Білорусі

Рада ООН з прав людини засудила насильство в Білорусі 24.03.2021

В ООН запущений механізм збору доказів про порушення прав людини в Білорусі. РПЛ ООН ухвалила резолюцію з засудженням насильства проти білоруських демонстрантів.
США відновлюють членство в Раді ООН з прав людини

США відновлюють членство в Раді ООН з прав людини 24.02.2021

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що його країна повернеться до Ради ООН з прав людини. США вийшли з Ради за часів президентства Дональда Трампа в 2018 році.
США збираються повернутися до Ради ООН з прав людини - ЗМІ

США збираються повернутися до Ради ООН з прав людини - ЗМІ 08.02.2021

Три роки тому експрезидент США Дональд Трамп ініціював вихід країни з цього міждержавного органу. Він пояснив це рішення закидами в упередженності щодо Ізраїлю та відсутності реформ.
Україну та Росію обрали до Ради ООН з прав людини

Україну та Росію обрали до Ради ООН з прав людини 14.10.2020

Генеральна асамблея ООН обрала Україну, Росію і ще низку країн до Ради ООН з прав людини на трирічний термін. Рада в новому складі запрацює з 1 січня 2021 року.
Рада ООН з прав людини засудила насильство в Білорусі

Рада ООН з прав людини засудила насильство в Білорусі 18.09.2020

Країни-члени Ради з прав людини ООН засудили ситуацію з дотриманням прав людини в Білорусі. Вони закликали Мінськ вжити заходів для врегулювання ситуації.
Вихід США з Ради ООН з прав людини - що це значить?

Вихід США з Ради ООН з прав людини - що це значить? 21.06.2018

Дональд Трамп і далі дивує світ. Виходом з Ради ООН з прав людини він зменшив міжнародну вагу США.

США виходять з Ради ООН з прав людини

США виходять з Ради ООН з прав людини 20.06.2018

Постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі заявила про вихід США з Ради ООН з прав людини. ООН та Євросоюз стурбовані цим рішенням.
Україну обрали членом Ради ООН з прав людини

Україну обрали членом Ради ООН з прав людини 16.10.2017

Україна матиме членство в Раді ООН з прав людини з 2018 по 2020 роки. Дипломати сподіваються, що членство надасть додаткові можливості для боротьби проти порушень прав людини окупованих територіях.

Рада з прав людини ООН засудила дії режиму Асада

Рада з прав людини ООН засудила дії режиму Асада 30.09.2016

До резолюції Ради з прав людини ООН, що засуджує системні порушення міжнародного гуманітарного права у Сирії, не приєднались Росія та Китай.
ООН: Кількість заблокованих від зовнішнього світу сирійців за місяць подвоїлася

ООН: Кількість заблокованих від зовнішнього світу сирійців за місяць подвоїлася 27.03.2015

Сотні тисяч людей в Сирії потребують допомоги в оточених терористами та іншими збройними формуваннями містах. ВООЗ заявляє про критичну ситуацію у сфері охорони здоров'я.
Нігерійська армія повідомила про захоплення штаб-квартири Боко Харам

Нігерійська армія повідомила про захоплення штаб-квартири "Боко Харам" 27.03.2015

За даними урядових військ Нігерії, під контроль уряду перейшло місто Гвоца, яке вважалося "штаб-квартирою" так званого "Ісламського халіфату" ("Боко Харам"). Рада ООН з прав людини проведе позачергове засідання.
Українські правозахисники укладають альтернативний звіт для ООН

Українські правозахисники укладають альтернативний звіт для ООН 20.01.2012

Представники українських правозахисних організацій працюють над альтернативним звітом щодо дотримання прав людини в Україні. Восени його розглядатиме Рада ООН з прав людини.
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