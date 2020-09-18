Україну та Росію обрали до Ради ООН з прав людини

Генеральна асамблея ООН у вівторок, 13 жовтня, обрала 15 країн до Ради ООН з прав людини на трирічний термін. Серед них: Україна, Франція, Великобританія, Росія, Узбекистан, Болівія, Малаві, Мексика, Непал, Пакистан, Сенегал, Кот-д'Івуар, Габон, Китай і Куба. Не потрапила до органу Саудівська Аравія, яка не отримала необхідної кількості голосів.

Україну переобрали до Ради ООН з прав людини, де вона була присутня й останні три роки, Росія втратила членство в органі восени 2016 року.

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Всього до Ради ООН з прав людини входять 47 країн. Термін повноважень становить три роки. Вибори проводяться шляхом таємного голосування, країна-кандидатка повинна отримати щонайменше 97 голосів. З 2020 року членом Ради знову є Німеччина.

Завданням Ради ООН з прав людини є заохочення і контроль за дотриманням прав людини у світі. У зв'язку з цим міжнародні правозахисні організації наголошують на недопустимості обрання до Ради країн, де порушуються права людини. Зокрема, правозахисники раніше виступали проти обрання до Ради ООН з прав людини Венесуели, Лівії і Філіппін. У 2018 році США оголосили про свій вихід з цього органу, в якості причини назвавши "хронічну упередженість" Ради щодо Ізраїлю.

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Цього разу правозахисники з Human Rights Watch і Amnesty International застерігали від обрання до Ради Росії, Китаю і Саудівської Аравії. Вони наголосили, що ці країни прагнуть підірвати всю міжнародну систему прав людини.