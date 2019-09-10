Після звільнення: що сказав Сенцов про Зеленського і Путіна? (відео)

Український режисер Олег Сенцов після свого звільнення з російської в’язниці розповів, що думає про Зеленського і Путіна, чим буде займатися на волі та як йому вдалося зберегти непогану фізичну форму.
Олега Сенцова та Олександра Кольченка звільнили 7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною та Росією
Сенцов дав першу в Україні пресконференцію і тривала вона понад дві години. Фактично це буде поки єдине його та Олександра Кольченка велике інтерв’ю, адже режисер не бажає ходити по телеканалах. Тема Росії стала головною на цій пресконференції. Сенцов зізнався, що раніше не вірив словам свого знайомого, який називав Росію "справжнім болотом, в якому нічого не відбувається", але, зрештою, упевнився, що це саме так. У Росії такі протести, як в Україні, неможливі - вважає колишній бранець Кремля.
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