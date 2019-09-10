Після звільнення: що сказав Сенцов про Зеленського і Путіна? (відео)

Сенцов дав першу в Україні пресконференцію і тривала вона понад дві години. Фактично це буде поки єдине його та Олександра Кольченка велике інтерв’ю, адже режисер не бажає ходити по телеканалах. Тема Росії стала головною на цій пресконференції. Сенцов зізнався, що раніше не вірив словам свого знайомого, який називав Росію "справжнім болотом, в якому нічого не відбувається", але, зрештою, упевнився, що це саме так. У Росії такі протести, як в Україні, неможливі - вважає колишній бранець Кремля.



