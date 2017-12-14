 Під погрози Трампа: чого ЄС досягнув за рік оборонної співпраці | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.05.2019

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Європа

Під погрози Трампа: чого ЄС досягнув за рік оборонної співпраці

У Євросоюзі прозвітували про перший рік програми оборонної співпраці PESCO. Хоча досягнення поки на початковій стадії, у США вже непокояться з приводу конкуренції.

Ударний гелікоптер Tiger

Один з проектів PESCO - розробка наступного покоління німецько-французько-іспанського ударного гелікоптера Tiger

Поки політики у ЄС сперечаються про те, чи треба створювати європейську армію, у Брюсселі підбивають підсумки першого року військової співпраці, яку іноді називають першим кроком до спільної армії. У березні минулого року ЄС дав старт практичній реалізації програми "постійної структурної співпраці" (PESCO). Рік потому, у вівторок, 14 травня, Рада ЄС з питань оборони ухвалила звіт про перший рік PESCO. Цей документ таємний, однак на його основі затвердили рекомендації, які є публічними.

Проекти та зобов'язання

Оскільки йдеться про оборону, яка перебуває у виключному віданні національних держав, то участь у PESCO добровільна. У підсумку ж до нього вирішили приєднатися практично всі країни ЄС, окрім Данії та Мальти, а також Великобританії, яка виходить з Євросоюзу.

Рішення про запуск PESCO ухвалили на саміті ЄС у грудні 2017 року

Рішення про запуск PESCO ухвалили на саміті ЄС у грудні 2017 року

Програма складається з двох елементів. Перший - це 34 проекти, половину яких запустили у березні минулого року, ще половину - у листопаді. Вони є двох типів: створення нового озброєння чи техніки, наприклад артилерійської системи, і підвищення боєготовності, наприклад, програма підготовки пілотів гелікоптерів.

Утім, як говорить один високопосадовець ЄС, до проектів прикуто забагато уваги. "Проекти важливі, але лише у тій мірі, в якій вони допомагають виконувати зобов'язання", - зазначає джерело DW. Другий елемент PESCO - це 20 зобов'язань, які учасники програми взяли на себе. "Найважливіша частина PESCO - це зобов'язання. Вони справді змінюють те, як держави ЄС працюють між собою", - додає чиновник.

Перші досягнення PESCO

Саме в зобов'язаннях Рада ЄС звітувала в першу чергу про успіхи. Перше зобов'язання - регулярно підвищувати оборонні бюджети. 2018 року країни-учасниці підвищили військові видатки на 3,3 відсотка, цього року має відбутися підвищення ще на 4,6 відсотка. Також зросли видатки на нове озброєння та обладнання - це друге зобов'язання. Ці цифри в Раді ЄС не назвали.

Верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні на підсумковій прес-конференції заявила, що бачить зв'язок між запуском оборонних ініціатив ЄС і збільшенням видатків. Щоправда, більшість учасників PESCO взяли на себе дуже схожі зобов'язання і в рамках НАТО. На виконанні цього зобов'язання активно наполягає і президент США Дональд Трамп.

Погрози Трампа

Щоправда, за океаном успіхам, схоже, не радіють. Перед засіданням Ради ЄС стало відомо про лист заступниць держсекретаря та міністра оборони США на адресу Могеріні. У ньому Вашингтон різко критикує оборонні проекти та оборонний фонд ЄС, а також вимагає спрощення участі американських компаній у них. Інакше США погрожують ускладнити доступ компаніям з ЄС на свій ринок.

Винищувач F-35 у Бельгії

Винищувач F-35 - низка країн ЄС, такі як Бельгія та Нідерланди, вирішили закупати ці літаки американського виробництва

За словами Могеріні, Брюссель готує відповідь на лист. "Хочу дати чітко зрозуміти: ЄС є та залишатиметься надалі відкритим для компаній та поставок зі США", - зазначила Могеріні. За її словами, зараз Євросоюз набагато більше відкритий для американських озброєнь, аніж ринок держзакупівель США для компаній з Євросоюзу. "У ЄС немає принципу "Купуй європейське". І на сьогодні близько 81 відсотка міжнародних контрактів у Європі отримують американські компанії", - додала глава дипломатії ЄС.

Поки ж правила участі в PESCO країн з-за меж ЄС навіть не погоджені. У Брюсселі сподіваються, що державам-учасницям вдасться домовитися про це до червня.

Флагманський проект PESCO

Також у Раді ЄС вказують, що держави-учасники почали все більше користуватися інструментами ЄС для оборонного планування. Є успіхи і в проектах, хоча Могеріні і відзначила, що більшість з них поки на початковій стадії, адже були запущені лише або рік, або півроку тому.

Головні успіхи вона, відповідаючи на запитання кореспондента DW, відзначила у проекті військової мобільності. Ідеться про спрощення процедур для транспортування військ між європейськими країнами - зараз це займає дуже багато часу. Цей проект Могеріні назвала флагманським і додала, що він важливий і для НАТО. За даними джерела DW, у цьому питанні вже завершили аналіз перешкод і тепер працюють над заходами з їхнього усунення.

DW.COM

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Хоча у прийнятих рекомендаціях досягнення і наводяться, більшу увагу приділено закликам до держав-учасниць PESCO. Наприклад, якомога швидше показати конкретні результати проектів або ж підвищити сумісність своїх військ.

На новий рівень співпраця має вийти з 2021 року, коли повноцінно запрацює Європейський оборонний фонд. У його рамках Єврокомісія запропонувала протягом семи років виділити 13 мільярдів євро на спільні проекти з розробки нових озброєнь і технологій.

Нестача стратегічних проектів

Основна критика на адресу PESCO полягає в тому, що більшість проектів - дрібні. "У рекомендаціях між рядками читається, що забагато проектів не є ефективними, адже вони не усувають ключові стратегічні недоліки", - зауважує директор програми бельгійського королівського інституту міжнародних відносин Свен Біскоп. У коментарі DW він говорить, що ключем до успіху PESCO є не кількість проектів, а їхня якість, тому учасникам програми варто було би ініціювати великі стратегічні проекти.

З ним погоджується експертка аналітичної мережі European Leadership Network Аліс Бійон-Галан. За її словами, нинішні проекти перебувають на низькому рівні на шкалі оборонних можливостей. "Проекти PESCO є корисними, і коли їх реалізують, вони збільшать можливості ЄС і його держав-членів діяти. Утім, малоймовірно, що у нинішньому вигляді вони зможуть суттєво зменшити розрив між військовими можливостями Європи та США", - каже експертка.

Бійон-Галан все ж зауважує частковий прогрес PESCO - як у зобов'язаннях, так і проектах. За її словами, найбільш просунутими є ті проекти, які почали виконувати ще до запуску самої програми PESCO, або ж ті, які не потребують фундаментальних досліджень. Також аналітик закликає не дивуватися, що більшість проектів на початковій стадії, адже один рік - це дуже короткий період у сфері оборонних закупівель.

Дивитись відео 01:50

Що таке PESCO і як це посилить оборону ЄС? (14.11.2017)

Аудіо й відео до теми

Що таке PESCO і як це посилить оборону ЄС? (14.11.2017)  

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