 Процедура імпічменту в США: порядок її проведення | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 25.09.2019

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Світ

Процедура імпічменту в США: порядок її проведення

Проти президента США Дональда Трампа розпочато офіційну процедуру імпічменту - початок процесу, який теоретично може коштувати йому нинішньої посади. DW пояснює, як все це працює.

Конгрес США

Члени Демократичної партії розпочали в Конгресі США офіційну процедуру імпічменту проти 45-го президента США Дональда Трампа. У рамках цієї процедури мають розслідувати, чи є підстави звинуватити Трампа в протиправних діях під час його суперечливої телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. В разі доведення факту наявності цих протиправних дій, саме ці підстави мають дати поштовх його усуненню з посади.

Трампа, зокрема, підозрюють у тому, що передумовою виділення Україні військової допомоги з боку США він назвав надання Києвом компромату на сина головного конкурента Трампа від демократів на майбутніх президентських виборах Джо Байдена.

Крім того, нинішньому американському лідеру закидають використання своєї посади з метою незаконного збагачення та перешкоджання слідчим у так званій "російській справі", де розслідувалися контакти колишніх співробітників передвиборного штабу Трампа з російськими посадовцями та підприємцями. Утім, для того, щоб домогтися повного імпічменту президента в США потрібно подолати багато перепон.

Що це таке?

Імпічмент - це конституційний процес, згідно з яким Конгрес пред'являє звинувачення цивільним чиновникам та урядовцям, які нібито скоїли протиправні дії.

Засновники США наділили Конгрес повноваженнями усувати з займаних посад "президента, віцепрезидента та всіх цивільних службовців США", якщо обвинуваченого засудять, приміром, за "державну зраду, хабарництво чи інші тяжкі злочини та протиправні дії". Простіше кажучи, імпічмент означає висунення звинувачення, подібного до обвинувального акту в суді.

Утім, чіткого формулювання того, наскільки тяжкими мають бути скоєні протиправні дії для початку процедури імпічменту немає. Зрештою, саме процедура імпічменту та її успішне завершення залежать не стільки від юридичного тлумачення, скільки від розкладу сил в самому Конгресі.

Як це діє?

Палата представників Конгресу США наділена "єдиним повноваженням проводити імпічмент". Формально кожен член Палати громад може ініціювати початок процедури імпічменту. І цей перший крок вже зробила голова Палати представників Ненсі Пелосі, оголосивши початок розслідувань. Зазвичай відповідальним за провадження у справі про імпічмент є Юридичний комітет Палати представників Конгресу США.

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Однак нинішнє розслідування щодо Трампа мають спільно проводити одразу шість комітетів Палати представників. У рамках цих розслідувань заслухають свідків, оцінюватимуть матеріали доказів, а в разі потреби сформулюють і звинувачення.

Наступним кроком стане голосування пленуму Палати представників про сам вид звинувачення. Вистачить простої більшості голосів, щоб можна було офіційно висувати звинувачення. Саме воно й є так званим імпічментом. Тут американські законодавці виступають у ролі Великого журі суду присяжних, яке висуває звинувачення проти посадовця.

Водночас Сенат наділений "єдиним повноваженням вирішувати щодо всіх імпічментів", тобто саме він має право засуджувати. Коли засуджують президента, у справі головує Головний суддя Верховного суду.

На практиці це означає, що в Сенаті розпочинається процедура, в рамках якої знову заслухають свідків. Потім сенатори вирішуватимуть щодо провини звинувачуваного. Для ухвалення імпічменту президента потрібно дві третини голосів сенаторів.

Чи відбувався імпічмент раніше?

Лише два президенти в історії США зіткнулися з ухваленим Палатою представників імпічментом: Ендрю Джонсон та Білл Клінтон. Однак жоден з них не пішов з посади через позицію Сенату, котрий не підтримав імпічмент. Річард Ніксон подав у відставку, щоб уникнути голосування за імпічмент у Палаті представників.

За всю історію Палата представників розпочинала провадження у справі про імпічмент понад 60 разів. Однак лише третина випадків призвела до повного імпічменту когось із посадовців. Загалом було засуджено та усунуто з посади всього восьмеро чиновників - усі вони були федеральними суддями.

Як президента усували б з займаної посади?

Щоб усунути президента з посади, засудити дії глави держави мають дві третини членів Сенату, що налічує 100 місць. Якщо вони це зроблять, глава держави повинен залишити свій пост.

Що стосується Дональда Трампа, то на даний час його Республіканська партія контролює Сенат, маючи там 53 місця. Щоб домогтися його імпічменту демократам потрібно схилити на свій бік у цьому питанні як мінімум 20 республіканців.

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    Автор: Фолькер Ваґенер


 

DW.COM

Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

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