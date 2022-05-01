На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Протести у Вірменії".

Після призначення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна прем'єром країни в квітні 2018 року в Єревані пройшли багатотисячні протести. 23 квітня Саргсян оголосив про свою відставку.