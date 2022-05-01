Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Протести у Вірменії

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Протести у Вірменії".

Після призначення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна прем'єром країни в квітні 2018 року в Єревані пройшли багатотисячні протести. 23 квітня Саргсян оголосив про свою відставку.

Вірменія: масові протести у Єревані, опозиція вимагає відставки прем'єра

Вірменія: масові протести у Єревані, опозиція вимагає відставки прем'єра 01.05.2022

Тисячі вірмен вийшли на мітинг опозиції у Єревані, щоб висловитися проти поступок на користь Азербайджану у конфлікті навколо Нагірного Карабаху. Демонстранти вимагають відставки прем'єра Пашиняна.
Політична криза у Вірменії: Пашинян обіцяє у квітні подати у відставку

Політична криза у Вірменії: Пашинян обіцяє у квітні подати у відставку 28.03.2021

В опозиції не збираються чекати так довго і мають намір зосередитися на тому, щоб повністю усунути Пашиняна від влади.

Опозиція Вірменії не погодилася на дострокові вибори без відставки прем'єра

Опозиція Вірменії не погодилася на дострокові вибори без відставки прем'єра 03.03.2021

Один з лідерів вірменської опозиції Вазген Манукян заявив про згоду на дострокові вибори тільки після відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.
У Вірменії відбулися нові мітинги прихильників і противників Пашиняна

У Вірменії відбулися нові мітинги прихильників і противників Пашиняна 01.03.2021

У Єревані тисячі прихильників чинного прем'єра пройшли центральними вулицями міста. Тим часом опозиція заявила, що не піде з наметового містечка до відставки Пашиняна.
Криза у Єревані: ЄС нагадав вірменським військовим про нейтралітет

Криза у Єревані: ЄС нагадав вірменським військовим про нейтралітет 25.02.2021

Ситуація у Вірменії різко загострилася після того, як головний штаб збройних сил країни оприлюднив заяву з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна і уряду.

Вірменська опозиція вимагає відставки Пашиняна у найближчі дні

Вірменська опозиція вимагає відставки Пашиняна у найближчі дні 05.12.2020

Опозиція дала прем'єр-міністру Вірменії Ніколу Пашиняну час до 8 грудня, щоб піти у відставку. Опозиціонери запевняють, що гарантують Пашиняну фізичну безпеку.
У Вірменії затримали лідерів опозиції, які хотіли усунути Пашиняна від влади

У Вірменії затримали лідерів опозиції, які хотіли усунути Пашиняна від влади 12.11.2020

Після того, як опозиції не вдалося усунути від влади прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, у країні почалися затримання опозиціонерів.
У Вірменії опозиція висунула ультиматум Пашиняну

У Вірменії опозиція висунула ультиматум Пашиняну 11.11.2020

Опозиція Вірменії вимагає від прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна піти у відставку до кінця дня. В іншому випадку 12 листопада опозиціонери обіцяють "усунення Пашиняна і його політичної команди від влади".
Коментар: Кремль видає за перемогу поразку на Південному Кавказі

Коментар: Кремль видає за перемогу поразку на Південному Кавказі 10.11.2020

У рамках імперської логіки багато хто називає Путіна головним переможцем карабаської війни. Але це тактичний успіх. Пожертвувати довелось стратегічними інтересами Росії, вважає Іван Преображенський.
Угода щодо Карабаху: в Єревані протестувальники вимагають відставки Пашиняна

Угода щодо Карабаху: в Єревані протестувальники вимагають відставки Пашиняна 10.11.2020

Після підписання лідерами Вірменії, Азербайджану та Росії заяви про припинення вогню в Нагірному Карабасі в Єревані спалахнули масові заворушення. Мітингарі вимагають відставки прем'єра Пашиняна.
Угода щодо Нагірного Карабаху: бурхливі протести в Єревані (фотогалерея)

Угода щодо Нагірного Карабаху: бурхливі протести в Єревані (фотогалерея) 10.11.2020

Підписання прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном угоди з Росією й Азербайджаном про перемир'я в Нагірному Карабаху спровокувало масові протести в Єревані.

У Вірменії розгромили будівлі уряду і парламенту (10.11.2020) 10.11.2020

У Вірменії мітингувальники захопили будівлі уряду та парламенту. Вони незадоволені угодою з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. Побито спікера парламенту, розбито двері та вікна. Ось, що відбувалось у владних коридорах Вірменії.

Протести у Вірменії: захоплено будівлі уряду і парламенту

Протести у Вірменії: захоплено будівлі уряду і парламенту 10.11.2020

Демонстранти, незадоволені угодою щодо Нагірного Карабаху, захопили будівлі уряду та парламенту Вірменії. Опозиція має намір анулювати угоду і вимагає відставки прем'єра Пашиняна, який її підписав з Азербайджаном і РФ.
Пашинян збирається здійснити хірургічну реформу судів у Вірменії

Пашинян збирається здійснити "хірургічну" реформу судів у Вірменії 20.05.2019

Вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що всі судді країни повинні пройти перевірку на відповідність займаній посаді, а нечесних суддів закликав подати у відставку.
Пашинян анонсував другий етап революції - закликав блокувати суди

Пашинян анонсував "другий етап" революції - закликав блокувати суди 19.05.2019

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав співгромадян 20 травня заблокувати всі суди в країні. Він має намір оголосити "другий, найважливіший етап" вірменської революції.
Нова криза у Вірменії: відставки міністрів та курс Пашиняна на перевибори

Нова криза у Вірменії: відставки міністрів та курс Пашиняна на перевибори 03.10.2018

У Вірменії нова політична криза. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав частину депутатів "контрреволюціонерами" та вимагає перевиборів парламенту країни.
Інші статті