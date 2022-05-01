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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Протести у Вірменії".
Після призначення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна прем'єром країни в квітні 2018 року в Єревані пройшли багатотисячні протести. 23 квітня Саргсян оголосив про свою відставку.
У Вірменії мітингувальники захопили будівлі уряду та парламенту. Вони незадоволені угодою з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. Побито спікера парламенту, розбито двері та вікна. Ось, що відбувалось у владних коридорах Вірменії.