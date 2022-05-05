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Промисловість

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "промисловість".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Через війну в Україні скоротився попит на німецьку промисловість

Через війну в Україні скоротився попит на німецьку промисловість 05.05.2022

У березні німецькі компанії отримали на 4,7 відсотка менше замовлень, ніж попереднього місяця. Спад виявився у чотири рази більшим за прогнозований.
Обстріл Сумихімпрому: МЗС закликало світ вжити заходів проти РФ

Обстріл "Сумихімпрому": МЗС закликало світ вжити заходів проти РФ 21.03.2022

МЗС України висловило протест щодо використання Ради безпеки ООН як майданчика для підготовки провокацій РФ та закликало вжити заходів проти агресивних дій російського режиму.
На Сумихімпромі стався витік аміаку

На "Сумихімпромі" стався витік аміаку 21.03.2022

Зона ураження навколо заводу становить 2,5 кілометра, повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. Враховуючи напрям вітру, для міста Суми загрози немає.
У компанії Метінвест Ахметова заявили про обшуки

У компанії "Метінвест" Ахметова заявили про обшуки 01.02.2022

На підприємствах "Метінвесту" Ріната Ахметова в Кривому Розі обшуки, які нібито пов'язані з податковими порушеннями компанії.
Особливості сучасного авторинку ФРН. Які авто купують німці

Особливості сучасного авторинку ФРН. Які авто купують німці 11.01.2022

Автопром Німеччини підбиває специфічні підсумки 2021 року: падіння продажів, зростання прибутку, бум уживаних авто, зміна лідера в преміум-сегменті, 43 відсотків авто з альтернативними двигунами.
Тайвань готовий інвестувати в економіку Литви

Тайвань готовий інвестувати в економіку Литви 06.01.2022

Тайвань створює фонд у 200 мільйонів доларів для інвестицій у литовську промисловість. Найперспективнішими голова представництва республіки у Вільнюсі вважає галузі високих технологій.
Збройна промисловість Німеччини готується до труднощів з експортом

Збройна промисловість Німеччини готується до труднощів з експортом 03.01.2022

Представники збройної промисловості ФРН критикують анонсований новим урядом закон і наполягають на загальноєвропейському рішенні.
Найдорожчі компанії світу за підсумками 2021 року

Найдорожчі компанії світу за підсумками 2021 року 30.12.2021

Apple суттєво випереджає своїх конкурентів у змаганні за титул найдорожчої компанії світу, наблизившись до позначки в три трильйони доларів, якої досі ще нікому не вдавалося досягти.
Як Україна вдягає Європу (відео)

Як Україна вдягає Європу (відео) 17.12.2021

Україна стає привабливішою для європейських брендів одягу. Але придбати його можна лише в Європі.В українських магазинах переважає продукція з Китаю. DW з'ясувала, чому українським фабрикам невигідно шити для українців.

Чому українці не носять українське, або як Україна одягає Європу (17.12.2021) 17.12.2021

Україна стає дедалі привабливішою для відомих європейських брендів одягу, які вже давно шиють тут одяг. Але придбати його можна лише в Європі. В українських магазинах переважає продукція з Китаю, Бангладеш і Туреччини. DW з'ясувала, чому українським фабрикам невигідно шити для українців.

Уряд ФРН виділить 60 мільярдів євро на інвестиції у захист клімату

Уряд ФРН виділить 60 мільярдів євро на інвестиції у захист клімату 13.12.2021

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, представляючи бюджет, зазначив, що подібні вкладення необхідні та пропорційні.
Наскільки зелена сонячна енергія? (відео)

Наскільки "зелена" сонячна енергія? (відео) 23.11.2021

Сонце дає зелену енергію за дедалі нижчими цінами. Чудово, правда? Однак насправді енергія сонця має деякі не дуже екологічні сторони. DW виявила три головні недоліки сонячної енергії - дивіться, наскільки вони серйозні.
Україна перегляне плани щодо відмови від вугілля до 2035 року

Україна перегляне плани щодо відмови від вугілля до 2035 року 22.11.2021

Зобов'язання України, дані під час COP26 у Глазго, переглянуть, повідомила віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. Міненерго може відтермінувати дату відмови від спалення вугілля.

Наскільки зелена сонячна енергія насправді? (19.11.2021) 19.11.2021

Сонце дає зелену енергію за дедалі нижчими цінами. Чудово, правда? Однак насправді енергія сонця має деякі не дуже екологічні сторони. DW виявила три головні недоліки сонячної енергії - дивіться, наскільки вони серйозні.
Відмовитися від вугілля Україні дешевше, ніж утримувати шахти? (відео)

Відмовитися від вугілля Україні дешевше, ніж утримувати шахти? (відео) 18.11.2021

Повністю відмовитися від вугілля до 2035 року - таку обіцянку дала Україна для захисту клімату. Та чи може українська енергетика дозволити собі повністю відмовитися від вугілля і у скільки це обійдеться бюджету?

Відмова від вугілля: чи може Україна собі це дозволити? (17.11.2021) 17.11.2021

Повністю відмовитися від вугілля до 2035 року - таку обіцянку дала Україна для захисту клімату. Це означає, що нових ТЕС чи шахт більше не будуватимуть, а старі закриють. Та чи може українська енергетика дозволити собі повністю відмовитися від вугілля і у скільки це обійдеться бюджету?

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