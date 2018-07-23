 Провали та досягнення Холодницького і Ко (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.07.2018

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Україна

Провали та досягнення Холодницького і Ко (відео)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура під керівництвом Назара Холодницького мала стати важливою ланкою у боротьбі з корупцією в Україні. Які справи прокурорам вдалося довести до суду, а які були провалені?

Назар Холодницький

Назар Холодницький

За майже три роки діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури дива не сталося - топ-корупціонери за ґратами так і не опинилися. Ба більше - відомство Назара Холодницького закрило чимало резонансних справ. 

DW.COM

Холодницький - борець з корупцією з доганою за плечима

Керівник САП Назар Холодницький відбувся доганою з боку Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. За що ж прагнув звільнити його з посади глава НАБУ та на що чекати далі? (26.07.2018)  

Холодницький пояснив причини затягування резонансних справ

Глава САП Назар Холодницький у розмові з DW прокоментував закиди глави НАБУ Артема Ситника і заявив, що детективи подають до прокуратури неправильно оформлені матеріали справ. (10.07.2018)  

Холодницький про Ситника: Я не піду, бо так комусь захотілось

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в інтерв'ю DW відкинув критику з боку директора НАБУ Артема Ситника. Назар Холодницький наголосив, що не збирається у відставку. (10.07.2018)  

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Генералу Холодницькому вдалося залишитися у кріслі очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На засіданні кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Назара Холодницького посварили, але не звільнили. Що вдалося САП під його керівництвом за майже три роки роботи, а які справи були провалені?

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