Провали та досягнення Холодницького і Ко (відео)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура під керівництвом Назара Холодницького мала стати важливою ланкою у боротьбі з корупцією в Україні. Які справи прокурорам вдалося довести до суду, а які були провалені?
За майже три роки діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури дива не сталося - топ-корупціонери за ґратами так і не опинилися. Ба більше - відомство Назара Холодницького закрило чимало резонансних справ.
Керівник САП Назар Холодницький відбувся доганою з боку Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. За що ж прагнув звільнити його з посади глава НАБУ та на що чекати далі? (26.07.2018)
Глава САП Назар Холодницький у розмові з DW прокоментував закиди глави НАБУ Артема Ситника і заявив, що детективи подають до прокуратури неправильно оформлені матеріали справ. (10.07.2018)