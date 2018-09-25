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Борислав Розенблат
Тема
Борислав Розенблат - український політик, народний депутат України 8-го скликання.
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Докладно
Найгучніші "корупційні" провадження в Україні
Найгучніші "корупційні" провадження в Україні
Правоохоронні органи накопичують "корупційні" справи проти топ-посадовців в Україні, а вироків все нема.
Політика
05.11.2019
5 листопада 2019 р.
Депутатська недоторканність: чому досі не скасована? (відео)
Депутатська недоторканність: чому досі не скасована? (відео)
"Слуги народу" провалили президентський законопроект, що мав наблизити скасування депутатської недоторканності. Чому?
Політика
16.10.2019
16 жовтня 2019 р.
(Не)скасована недоторканність: чому депутати не виконали обіцянки Зеленського (16.10.2019)
(Не)скасована недоторканність: чому депутати не виконали обіцянки Зеленського (16.10.2019)
Депутати від партії "Слуга народу" провалили голосування за президентський законопроект, що мав би наблизити скасування депутатської недоторканності. Народні обранці нібито планують скасувати свій імунітет пізніше - окремим законом. Активісти й антикорупціонери сумніваються в щирості таких намірів.
Політика
16.10.2019
16 жовтня 2019 р.
06:06 хв.
Вибори до Ради: Сенсації мажоритарки
Вибори до Ради: Сенсації мажоритарки
Маловідомі молоді кандидати змогли здолати низку мільйонерів-"гречкосіїв" на виборах до ВРУ.
Політика
22.07.2019
22 липня 2019 р.
Депутат Розенблат не пояснив свої німецькі доходи
Депутат Розенблат не пояснив свої німецькі доходи
Депутат Верховної Ради Борислав Розенблат не пояснив, за що отримує гонорари у Німеччині.
Політика
22.10.2018
22 жовтня 2018 р.
Німецьке життя депутата ВР Розенблата
Німецьке життя депутата ВР Розенблата
Депутат Борислав Розенблат невдовзі має постати перед судом. Прокурори побоюються, що він втече до Німеччини.
Політика
25.09.2018
25 вересня 2018 р.
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