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Борислав Розенблат

Тема

Борислав Розенблат - український політик, народний депутат України 8-го скликання.

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Докладно

Два місяці тому розпочав роботу новостворений Вищий антикорупційний суд України

Найгучніші "корупційні" провадження в Україні

Найгучніші "корупційні" провадження в Україні

Правоохоронні органи накопичують "корупційні" справи проти топ-посадовців в Україні, а вироків все нема.
Політика5 листопада 2019 р.
Ukrainisches Parlament

Депутатська недоторканність: чому досі не скасована? (відео)

Депутатська недоторканність: чому досі не скасована? (відео)

"Слуги народу" провалили президентський законопроект, що мав наблизити скасування депутатської недоторканності. Чому?
Політика16 жовтня 2019 р.
external

(Не)скасована недоторканність: чому депутати не виконали обіцянки Зеленського (16.10.2019)

(Не)скасована недоторканність: чому депутати не виконали обіцянки Зеленського (16.10.2019)

Депутати від партії "Слуга народу" провалили голосування за президентський законопроект, що мав би наблизити скасування депутатської недоторканності. Народні обранці нібито планують скасувати свій імунітет пізніше - окремим законом. Активісти й антикорупціонери сумніваються в щирості таких намірів.
Політика16 жовтня 2019 р.06:06 хв.
Одіозні кандидати йшли на вибори здебільшого у мажоритарних округах

Вибори до Ради: Сенсації мажоритарки

Вибори до Ради: Сенсації мажоритарки

Маловідомі молоді кандидати змогли здолати низку мільйонерів-"гречкосіїв" на виборах до ВРУ.
Політика22 липня 2019 р.
Борислав Розенблат на подвір'ї власного будинку у Дортмунді

Депутат Розенблат не пояснив свої німецькі доходи

Депутат Розенблат не пояснив свої німецькі доходи

Депутат Верховної Ради Борислав Розенблат не пояснив, за що отримує гонорари у Німеччині.
Політика22 жовтня 2018 р.
Борислав Розенблат на подвір'ї власного будинку у Дортмунді

Німецьке життя депутата ВР Розенблата

Німецьке життя депутата ВР Розенблата

Депутат Борислав Розенблат невдовзі має постати перед судом. Прокурори побоюються, що він втече до Німеччини.
Політика25 вересня 2018 р.
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