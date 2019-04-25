Президент без Ради: що насправді може Зеленський (відео)

Володимир Зеленський поки не має впливу ні в парламенті, ні в кабміні. Без підтримки Верховної Ради майбутній президент майже безсилий. Чому?
Для того, щоб зняти недоторканність з депутатів, президента і суддів - а саме ці законодавчі ініціативи Зеленський напередодні виборів називав своїми пріоритетними кроками в разі обрання - йому необхідна парламентська більшість у Верховній Раді. Без парламентської більшості з 226 депутатів новообраний президент не зможе ініціювати урядових перестановок. Два тижні тому у Верховній Раді створили міжфракційне об’єднання "За Зеленського". Щоправда, поки що туди входить лише один депутат.
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