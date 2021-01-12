 Президентка Молдови доручила з′ясувати обставини зникнення екссудді Чауса | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2021

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Новини

Президентка Молдови доручила з'ясувати обставини зникнення екссудді Чауса

Президентка Молдови Майя Санду доручила з'ясувати обставини "тривожного зникнення" в Кишиневі колишнього судді Чауса, який переховувався від українського правосуддя.

Президентка Молдови Майя Санду

Президентка Молдови Майя Санду

Президентка Молдови Майя Санду обурилася через викрадення у Кишиневі невідомими колишнього українського судді Миколи Чауса, який переховувався в Молдові після втечі з України п'ять років тому.

Санду назвала "неприпустимим, щоб у Молдові зникали люди, незалежно від того, чи є вони громадянами Молдови, чи доведено чи ні вчинення ними незаконних дій".

"Прошу керівництво МВС, відповідальне за безпеку громадян, а також Службу інформації та безпеки прояснити це тривожне зникнення іноземного громадянина на території Молдови", - написала Санду на своїй сторінці у соцмережі Facebook у понеділок, 5 квітня.

Цього ж дня стало відомо, що за фактом викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса в Кишиневі молдовські правоохоронці відкрили кримінальну справу й уже затримали одного з можливих викрадачів. Про це заявив міністр внутрішніх справ Молдови Павел Войку під час брифінгу.

"За цим фактом порушено кримінальну справу, сформовано бригаду слідчих МВС і прокурорів. Понад 50 годин триває інтенсивний збір і аналіз доказів за злочином. Проти Чауса скоїли злочин іноземні громадяни, які вже виїхали з Молдови в бік України. Є докази того, що вони розмовляли між собою українською мовою", - цитує слова глави молдовського МВС агентство "Інтерфакс-Україна". За словами Войку, поліцейські виявили покинутий мікроавтобус, у якому викрадали Чауса, а також зібрали інші докази.

Про викрадення Чауса в Кишиневі 3 квітня повідомив у своєму відеоблозі голова "Нашої партії", молдовський політик Ренато Усатий. За його словами, операцію із затримання Чауса провели молдовські й українські спецслужби.

"Мої джерела в правоохоронних органах повідомили, що в Кишиневі було викрадено суддю Чауса. Він виходив із фітнесу з дитиною. Зупинився автобус, озброєні особи його запхали й поїхали. Викрали на очах у дитини. Викрадачі говорили двома мовами. Є підстави говорити, що це операція, яку провела одна зі спецслужб України за допомогою спецслужб Молдови", - цитує Усатого агенція "Інтерфакс".

Микола Чаус - колишній суддя Дніпровського райсуду Києва. 9 серпня 2016 року в Україні його викрили на хабарі у 150 тисяч доларів. За повідомленнями ЗМІ, йшлося про обіцянки "потрібного рішення" у справі про торгівлю наркотиками. За цими даними, отримані гроші суддя закопував на своєму городі в літрових банках.

Заарештувати Чауса відразу не змогли - не було дозволу Верховної Ради. Доки отримували дозвіл, суддя втік із країни. Він прилетів до Кишинева приватним літаком нелегально, а наприкінці 2016 року здався поліції. В Молдові Чаус подав заяву про надання йому політичного притулку. Тодішній президент Ігор Додон відхилив його прохання, після чого адвокати Чауса намагалися оскаржити рішення в судах. Розгляд тривав понад два роки.

В середині березня 2021 року колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати відмовила Чаусу в політичному притулку в Молдові. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. В Україні йому загрожує позбавлення волі до 12 років.

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