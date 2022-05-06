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Правозахисники - громадські активісти, які мирним шляхом відстоюють права людини й основоположні права.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "правозахисники". Серед найвідоміших правозахисних організацій - Human Rights Defenders, Amnesty International, Terre des Homme, Terre des Femmes, Українська Гельсінська Група, Меморіал. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Факти про звірства російських військових збирають українські за міжнародні правозахисники. Багато вчинків підпадають під кваліфікацію воєнні злочини. Чи сяде Путін на лаву підсудних, якщо Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видасть ордер на його арешт?
Більше двох сотень мирних українців перебувають у російському полоні, нарахували правозахисники. З тимчасово окупованих територій людей силоміць вивозять в Росію чи так звані "ЛНР/ДНР". Скільки людей викрала РФ і чи можливо покарати за це Кремль?