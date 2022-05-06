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Правозахисники

Правозахисники - громадські активісти, які мирним шляхом відстоюють права людини й основоположні права.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "правозахисники". Серед найвідоміших правозахисних організацій - Human Rights Defenders, Amnesty International, Terre des Homme, Terre des Femmes, Українська Гельсінська Група, Меморіал. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Воєнні злочини Росії в Україні: AI знайшла нові докази

Воєнні злочини Росії в Україні: AI знайшла нові докази 06.05.2022

AI вимагає притягнути до відповідальності усіх винних у воєнних злочинах у Бородянці, Бучі та інших містах України. Правозахисники оприлюднили свою доповідь та нові докази.
У М'янмі Су Чжі засудили до п'яти років ув'язнення

У М'янмі Су Чжі засудили до п'яти років ув'язнення 27.04.2022

Суд, підконтрольний військовій хунті, визнав експрем'єрку М'янми винною у корупції. Правозахисники вважають, що Су Чжі стала жертвою політичного процесу.
Чи відповість Путін і Росія за воєнні злочини в Україні? (12.04.2022)

Чи відповість Путін і Росія за воєнні злочини в Україні? (12.04.2022) 12.04.2022

Факти про звірства російських військових збирають українські за міжнародні правозахисники. Багато вчинків підпадають під кваліфікацію воєнні злочини. Чи сяде Путін на лаву підсудних, якщо Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видасть ордер на його арешт?

Навіщо Росія викрадає українців? Мирні мешканці в полоні окупантів (06.04.2022) 06.04.2022

Більше двох сотень мирних українців перебувають у російському полоні, нарахували правозахисники. З тимчасово окупованих територій людей силоміць вивозять в Росію чи так звані "ЛНР/ДНР". Скільки людей викрала РФ і чи можливо покарати за це Кремль?
Як AI документує докази воєнних злочинів армії РФ в Україні

Як AI документує докази воєнних злочинів армії РФ в Україні 04.04.2022

Правозахисники збирають докази злочинів військ РФ в Україні. Про те, як відбувається цей процес і що вже вдалося задокументувати, DW поговорила з директоркою Amnesty International Ukraine Оксаною Покальчук.
Правозахисниця про випадки зґвалтування військовими РФ в Україні

Правозахисниця про випадки зґвалтування військовими РФ в Україні 31.03.2022

Правоохоронці та правозахисники фіксують випадки зґвалтувань з боку російських військових на території України. DW поспілкувалась на цю тему з представницею правозахисної організації "Ла Страда-Україна" Альоною Кривуляк.

Навіщо Росія викрадає українців (30.03.2022) 30.03.2022

Українські активісти й правозахисники підтвердили 46 випадків викрадень мирних людей російськими військовими. Про долю 30 з них досі нічого не відомо. В ООН підтверджують, що викрадення на окупованих РФ територіях стають більш поширеними.
У Росії на акціях проти війни з Україною затримано більше тисячі людей - правозахисники

У Росії на акціях проти війни з Україною затримано більше тисячі людей - правозахисники 06.03.2022

У багатьох містах Росії 6 березня відбуваються акції проти вторгнення РФ в Україну. За останніми даними, затримано вже понад тисячу людей у 29 містах.
Бути громадським активістом в Україні все ще небезпечно

Бути громадським активістом в Україні все ще небезпечно 04.02.2022

Правозахисники відзначають зростання кількості випадків тиску на громадських активістів в Україні. Найчастіше переслідують тих, хто захищає права ЛГБТ та викриває корупцію.
Amnesty International: Війна проти України призведе до катастрофи

Amnesty International: Війна проти України призведе до катастрофи 28.01.2022

Ескалація збройного конфлікту з боку Росії "загрожує підірвати всю систему геополітичних стримувань та противаг із непередбачуваними наслідками для прав людини у всьому світі", заявила Amnesty International.
Правозахисники закликають до бойкоту Олімпіади в Китаї

Правозахисники закликають до бойкоту Олімпіади в Китаї 28.01.2022

Через порушення Китаєм прав людини альянс з 243 правозахисних та неурядових організацій закликає до дипломатичного бойкоту Олімпійських ігор. 
Amnesty International засудила нерівномірний розподіл вакцин від COVID-19 у світі

Amnesty International засудила нерівномірний розподіл вакцин від COVID-19 у світі 31.12.2021

Глава Amnesty International вважає, що поява омікрон-варіанта коронавірусу має стати "сигналом тривоги" для багатих держав і фармкомпаній, які не зуміли впоратися з пандемією COVID-19 на глобальному рівні.

Суд у Москві заборонив правозахисний центр Меморіал

Суд у Москві заборонив правозахисний центр "Меморіал" 29.12.2021

Московський міський суд ухвалив рішення про ліквідацію правозахисного центру "Меморіал". Напередодні Верховний суд РФ заборонив товариство "Міжнародний Меморіал", що викликало протести як у Росії, так і за кордоном.
Коментар: Закриття Меморіалу - провісник темних часів у Росії

Коментар: Закриття "Меморіалу" - провісник темних часів у Росії 29.12.2021

Закриття найшанованішої російської правозахисної організації "Міжнародний Меморіал" - переломний момент. Президент Володимир Путін готує країну до темних часів, вважає Роман Гончаренко.
Нагадало процеси 1930-х. Реакції на ліквідацію Міжнародного Меморіалу

"Нагадало процеси 1930-х". Реакції на ліквідацію "Міжнародного Меморіалу" 29.12.2021

Заборона в Росії правозахисної організації "Міжнародний Меморіал", яка збирала інформацію про жертв репресій у СРСР, стало черговим ударом по громадянському суспільству країни. І це ще не кінець, вважають експерти.
Військова хунта вбила понад 30 мирних жителів у М'янмі - HRW

Військова хунта вбила понад 30 мирних жителів у М'янмі - HRW 26.12.2021

Військові у М'янмі використовували мирних жителів як мішені, повідомили DW в Human Rights Watch. Правозахисники називають це прикладом злочину проти людяності.

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