Російський правозахисник про концтабори для українців у РФ

Тисячі українців утримуються на території РФ у "військових концентраційних таборах", заявив засновник громадського проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін, виступаючи 22 березня на засіданні правового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). У розмові з DW правозахисник розповів про незаконні затримання українців силовиками РФ і знущання над ними у російських в'язницях.

DW: Володимире, звідки вам стало відомо про існування в Росії "військових концтаборів" для українців?

Володимир Осєчкін: Саме зараз ми займаємося евакуацією двох високопосадовців Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Росії. Вони прослужили у тюремній системі понад 10 років, але після початку війни вирішили залишити службу, тому що загалом служба, яка й до цього не відрізнялася гуманністю, повністю перетворилася на "фашистську організацію", яка причетна до злочинів проти людства та людяності. Тепер вони надають детальні показання. Досі ситуація була для нас досить закритою, тому що ФСБ, а саме контррозвідка, робили все можливе, щоб співробітники ФСВП, які виїжджають у "військові концтабори", не могли навіть знімати на відео своє місцезнаходження в інших регіонах Росії, не кажучи вже про те, щоб передавати інформацію з місця відрядження комусь із родичів, а тим більше журналістам та правозахисникам. Йдеться про 12-15 установ ФСВП, в яких, за нашими підрахунками, прямо зараз утримуються тисячі українських військовополонених. З ними місцеві співробітники адміністрації колонії та СІЗО поводяться дуже жорстко. Ще жорсткіше - бійці зведених загонів та співробітники відділів спеціального призначення, так званих ОСН. Вони спеціально висуваються із різних регіонів. Їх перемішують, щоб потім неможливо було встановити, з якого регіону до конкретної в'язниці виїжджали бійці спецназу та хто конкретно бив військовополонених.

Російський правозахисник Володимир Осєчкін Фото: Joel Saget/AFP/Getty Images

З урахуванням нашого інсайду ми деанонімізували велику кількість цих садистів. Навіть ті люди, які зараз залишаються всередині системи, кажуть, що за останній рік поводження з ув'язненими загалом стало набагато жорсткішим, але до українських військовополонених - насамперед. Ми маємо свідчення конкретних співробітників на полковників та генералів ФСВП, які віддають накази про застосування жорстокості та побиття до українських військовополонених. При цьому жодних законних підстав утримувати їх у установах ФСВП немає. Вони добровільно не приїжджали в Росію і не вчиняли жодних кримінальних діянь на її території. Ні Конституція РФ, хоча її й неодноразово переписували під Путіна, ні, тим більше, КК та КПК не дозволяють оформлювати їх офіційно і пред'являти їм будь-які обвинувачення. Їх утримують з формальних підстав як "осіб, які перешкоджають проведенню спеціальної військової операції". Більшість особового складу ФСВП чудово розуміє, що це незаконно. Якась частина пише рапорт та звільняється, якась залишається всередині та продовжує нас про це інформувати.

"В українських ув'язнених у російських в'язницях стріляли на ураження"

Говорячи про захоплення українців, ми маємо на увазі не лише військових, а й цивільних?

Так. Там і ті, хто потрапив у полон під час бойових дій, та мирне населення. Комусь не сподобалося, як відповіли співробітнику військової поліції, контррозвідки ФСБ чи Росгвардії, і його затримали. Хтось не надав свого мобільного телефону, хтось справді повідомляв правоохоронним органам своєї країни, тобто України, про місцезнаходження окупантів, які проникли до них на територію. Російські війська та спецслужби кваліфікують це як щось незаконне. Хоча природно, що коли хтось вторгається до населеного пункту, жителі зобов'язані дзвонити до правоохоронних органів своєї країни та повідомляти, що якісь бандити у формі займаються там зґвалтуваннями та мародерством чи просто перебувають на території незаконно.

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Крім того, вони (російські спецслужби. - Ред.) примусово вивезли на територію Росії кілька тисяч українських ув'язнених із Херсонської області. Для чого? Вони відступали та злякалися, що зараз прийдуть українські війська. Слідом за ними приїдуть з Києва прокурори та слідчі, які, звичайно ж, запросять міжнародних журналістів, а ті запросять слідчих та прокурорів з Гааги, і вони зможуть опитати ці тисячі в'язнів. А серед них є потерпілі від тортур, які застосовувалися до них і ФСВП, і ФСБ-шниками, і Росгвардією, і так званими ПВК. Хтось із них розповість, як до них застосовувалося не лише насильство та спецзасоби, а й зброю. Відома ціла низка фактів, коли щодо українських ув'язнених, які не хотіли підкорятися новій російській адміністрації, застосовували гранати та стріляли в них зі зброї, у тому числі на ураження. Коли в українських ув'язнених закінчується термін позбавлення волі, призначений їм українськими судами, їх випускають із колонії та СІЗО і затримують як осіб, чиє перебування в РФ небажане. Їх кидають на пів року до центрів утримання іноземних громадян, щоб потім видворити. Йдеться про сотні таких людей, яких утримують у Волгоградській області. А є ціла низка звільнених з колонії номер 26, яких привезли до Волгограда з Херсонської колонії № 7. До них підкочують вербувальники. Оперативникам поставлено завдання хоча б якусь кількість українців схилити до участі у війні проти власної країни. Намагаються знайти невдоволених - тих, хто колись "постраждав" від українських силовиків, щоб зняти кадри для пропаганди, як українець "звільнився" і пішов до якихось ПВК чи спецзагонів міноборони РФ.

"Ми передали до ПАРЄ докази системного характеру тортур у Росії"

Чи мають шанс ті, хто утримується у цих "концентраційних таборах", повернутися до України за результатом обміну військовополоненими?

Зважаючи на те, що в нас зараз у роботі, так. Ми відстежуємо кількох людей, які побували у таких "військових концтаборах". Потім вони повернулися в порядку обміну і зараз дають свідчення: як їх утримували у в'язницях, як застосовували до них жорстокість. Думаю, пізніше це теж буде розслідувано, а їм буде надано статус потерпілих та свідків обвинувачення.

Чи ви передали ПАРЄ диски з доказами тортур українських громадян у в'язницях РФ?

Не в повному обсязі. Тому що, насамперед, ми передаємо матеріали тим, хто займається міжнародним розслідуванням, та київській владі щодо цієї частини. У ПАРЄ ми виступали щодо системного характеру тортур у Росії. У нас понад 20 папок із більш ніж 115 тисячами файлів, що підтверджують його: у понад 20 регіонах Росії, у в'язницях, у СІЗО, у колоніях, з викриттям цілої низки катувальних конвеєрів. Це саме собою шокувало депутатів та учасників слухань. Тому що Європейський комітет із запобігання тортурам інформував їх про це не в повному обсязі. Частина доповідей комітету на вимогу Росії були конфіденційними, не публікувалися і не передавалися учасникам ПАРЄ. Загалом я виступав, звичайно ж, із критикою системи тортур, а не Європейського комітету із запобігання тортурам. Але моїм колегам було дуже незручно це слухати. Багато хто з учасників комісії з прав людини почав ставити запитання: чому ми вперше це чуємо?

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Але принаймні інформаційну блокаду прорвано, матеріали передано. Ми сказали, що готові співпрацювати у повному обсязі і з комітетом, і з ПАРЄ та прокоментувати кожне досьє. Ми також порушили питання про ініціювання міжнародного розслідування щодо злочинів проти людства та людяності, які передували початку війни. Коли росіян катували, придушували їхню волю за допомогою тортур, глобальної системи приниження з ієрархією, внизу якої каста принижених, яка розвинена в Росії повсюдно. І звичайно, ми передали цілу низку доказів системного характеру тортур, жорстокості та вбивств ув'язнених.