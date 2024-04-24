AI: Глобальний світопорядок під загрозою знищення

Правозахисна організація Amnesty International оприлюднила свою щорічну доповідь, у якій дано оцінку ситуації з правами людини у світі. Її висновки далеко невтішні.

Світ пожинає плоди жахливої ескалації конфліктів на тлі практично повного краху міжнародного права, констатує правозахисна організація Amnesty International (AI), що представила 24 квітня свою щорічну доповідь "Становище з правами людини у світі", в якій дано оцінку ситуації в цій сфері в 155 країнах і територіях. Доповідь AI містить різку критику керівництва держав і різних міжнародних інститутів, які "допускають зраду принципів дотримання прав людини".

Крім того, її автори попереджають, що відхід від принципу верховенства права, очевидно, відбуватиметься дедалі швидше через стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту (ШІ): "Ці технології, переважно використовувані в інтересах найбільших технологічних компаній, здатні породити справжню лавину порушень прав людини, якщо правове регулювання, як і раніше, не встигатиме за все новими технологічними проривами".

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Похмура картина краху міжнародного права

"З доповіді Amnesty International вимальовується похмура картина, що викликає глибоку тривогу придушення прав людини і численних порушень міжнародного права. Усе це відбувається на тлі поглиблення глобальної нерівності, боротьби найбільших світових держав за першість у світі та поглиблення кліматичної кризи", - заявила генеральна секретарка цієї організації Аньєс Калламар, коментуючи поточне становище у світі.

За її висловом, "кричуще нехтування міжнародним правом з боку Ізраїлю" посилюється нездатністю його союзників зупинити невимовне за своїми масштабами кровопролиття серед цивільного населення, що відбувається в Секторі Гази.

"Багато держав, які підтримують дії влади Ізраїлю, самі закладали основи правової системи, що склалася після Другої світової війни. Очевидно, що сьогодні глобальний світовий порядок, заснований на системі міжнародних угод, перебуває під загрозою повного знищення, про що свідчить агресія Росії проти України, що триває, зростаюче число збройних конфліктів по всьому світу, а також масові порушення прав людини, які відбуваються, зокрема, у Судані, Ефіопії та М'янмі", - додала Калламар.

І вказала, що беззаконня, дискримінація та безкарність, які супроводжують численні конфлікти в різних частинах планети, стали можливими, зокрема, й завдяки безперешкодному використанню вже відомих і також нових технологій, які регулярно та охоче ставлять собі на службу військові, політичні сили й найбільші корпоративні структури.

"Платформи, створені найбільшими технологічними гігантами, використовуються для розпалювання конфліктів. Шпигунське ПЗ та інструменти масового стеження використовуються для зазіхань на основні права і свободи, тоді як уряди різних країн впроваджують засновані на автоматизованих алгоритмах інструменти, застосування яких найсильніше зачіпає найбільш маргіналізовані групи суспільства", - зазначила генеральна секретарка AI.

"Зрада принципів дотримання прав людини"

Доповідь Amnesty International містить різку критику керівництва держав і різних міжнародних інститутів, які "допускають зраду принципів дотримання прав людини". На тлі дедалі більшої кількості конфліктів дії багатьох могутніх держав, вважають правозахисники, ще сильніше підірвали довіру до можливості багатостороннього співробітництва, розхитуючи заснований на системі міжнародних угод глобальний світопорядок, сформований після 1945 року.

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"У конфлікті, що став знаковим для всього 2023 року і не дає поки що жодних підстав розраховувати на його швидке завершення, з'являються дедалі нові докази скоєння воєнних злочинів - дії ізраїльської влади в Газі являють собою ніщо інше, як відкрите нехтування міжнародним правом, - вважають автори доповіді. - На жахливі напади з боку ХАМАСу та інших збройних угруповань 7 жовтня ізраїльська влада відповіла нещадними авіаударами по густонаселених житлових районах, під час яких часто гинули цілі сім'ї. Майже 1,9 млн палестинців зазнали насильницького переміщення; на тлі повідомлень про голод, що лютує в Газі, влада Ізраїлю обмежила доступ до життєво необхідної гуманітарної допомоги".

Розбомблена після ізраїльського авіаудару школа в секторі Газа, 21 квітня 2024 року Фото: Majdi Fathi/NurPhoto/picture alliance

У доповіді також ідеться, що "США відверто використовували своє право вето для того, щоб на кілька місяців паралізувати діяльність Ради Безпеки ООН, спрямовану на ухвалення такої необхідної резолюції про припинення вогню". Водночас США продовжують постачати Ізраїль озброєннями, які "той використовує для проведення атак, рівносильних, судячи з усього, вчиненню воєнних злочинів". Правозахисники з AI також вважають, що деякі європейські країни, зокрема Велика Британія і Німеччина, "проявляють подвійні стандарти в гротескній формі, обґрунтовано протестуючи проти військових злочинів з боку Росії і ХАМАСу, і водночас підтримуючи дії влади Ізраїлю і США в цьому конфлікті".

Воєнні злочини російської армії

Автори звіту також документально зафіксували "кричущі порушення з боку російських військ, скоєні під час повномасштабного вторгнення в Україну". Вказується, що вони здійснювали "невибіркові удари по густонаселених житлових районах, руйнували енергетичну інфраструктуру та атакували інфраструктурні об'єкти, що забезпечують експорт зернових культур; щодо військовополонених застосовували тортури та інші види жорстокого поводження". Крім того, наголошується, що дії російських військ стали причиною масштабного забруднення довкілля, зокрема, внаслідок очевидно навмисного руйнування Каховської греблі, яке, на думку багатьох, було скоєно російськими військовими.

Зруйнована гребля Каховської ГЕС, червень 2023 року Фото: Planet Labs PBC/AP/picture alliance

Різкій критиці автори доповіді AI піддали становище з правами людини в РФ, яке, за їхньою оцінкою, продовжувало погіршуватися. "Свобода вираження думок, мирних зібрань і об'єднань була ще більш жорстко обмежена. Критики влади зазнавали довільного переслідування, тривалих тюремних термінів, безкарних нападів із застосуванням насильства та інших репресій", - пишуть правозахисники.

При цьому, продовжують вони, російська влада широко використовувала антитерористичне та антиекстремістське законодавство проти опозиційних і релігійних груп, окремих критиків влади та адвокатів; тортури та інші види жорстокого поводження в місцях позбавлення волі були поширеними та здебільшого залишалися непокараними, а судові процеси були несправедливими, особливо в політичних справах і справах, пов'язаних з українськими військовополоненими.

Москва відмовилася співпрацювати з міжнародними правозахисними організаціями і, після того як Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента Володимира Путіна, ввела кримінальну відповідальність за допомогу МКС.

Фото: Klaus Rainer Krieger/reportandum/IMAGO

Водночас, як ідеться в доповіді, будь-яку форму критики влади в Росії жорстко припиняли: "ЗМІ, соціальні медіаплатформи та окремі особи стикалися з великими штрафами, довільним блокуванням, судовим переслідуванням та іншими репресіями згідно з розширюваним набором каральних правових норм. Серед них - оголошення "іноземним агентом" і звинувачення в "екстремізмі", "виправданні тероризму", "поширенні завідомо неправдивої інформації", "дискредитації", "розпалюванні ненависті".

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Автори доповіді AI вважають, що особливо жорсткого переслідування зазнали в РФ люди, які виступають проти вторгнення в Україну, порушень, скоєних там Росією, або проти війни загалом: "Щонайменше 140 осіб було засуджено до тюремного ув'язнення за висловлювання, протести або інші дії, спрямовані проти війни, порівняно з 22-ма у 2022 році. Крім того, на думку Amnesty International, російська влада продовжувала переслідувати організації громадянського суспільства, використовуючи велике репресивне законодавство Росії. А 30 листопада Верховний суд РФ визнав так званий "міжнародний громадський ЛГБТ-рух" "екстремістською організацією" і заборонив його діяльність.