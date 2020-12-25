 Потужний вибух струсонув місто Нешвіл у США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.12.2020

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Новини

Потужний вибух струсонув місто Нешвіл у США

У центрі міста вибухнув автомобіль. За даними поліції, від вибуху постраждали щонайменше троє людей. Правоохоронці переконані, що вибух став наслідком умисних дій.

Наслідки вибуху в місті Нешвіл

Наслідки вибуху в місті Нешвіл

Потужний вибух пролунав у п'ятницю, 25 грудня, в центральній частині американського міста Нешвілл, штат Теннессі. За даними служби цивільного захисту населення, унаслідок інциденту постраждали щонайменше троє осіб, повідомляє агенція новин dpa. Усіх постраждалих доправили до лікарень з тілесними ушкодженнями легкого ступеня.

На поширених місцевими органами влади кадрах у соцмережі Twitter видно пошкодження на розташованих неподалік від місця вибуху будинках. 

Умисні дії

Поліцейські підозрюють, що вибух став наслідком умисних дій. Поліція перевірила місце події на можливу наявність інших вибухових пристроїв. Правоохоронці перекрили доступ до центральної частини міста, що найбільше постраждала внаслідок вибуху.

Мер міста Джон Купер також заявив, що в цьому інциденті "схоже на те, що вибухнула бомба". Так само в місцевій службі цивільного захисту населення говорять про "умисний інцидент із застосуванням бомби".

Бомба в автофургоні

У поліції пояснили, що ще до вибуху на місце події прибула поліція через повідомлення про стрілянину в цій частині міста. Співробітники поліції помітили підозрілий житловий автофургон, припаркований на вулиці, й закликали місцевих мешканців покинути район. Дещо згодом саме цей автофургон і вибухнув.

Унаслідок вибуху одного з поліцейських, котрі перебували в ту мить неподалік, контузило, іншого вибуховою хвилею збило з ніг, але він не зазнав ушкоджень, повідомили в поліції.

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