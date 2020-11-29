 Вибух на сході Афганістану: загинуло 15 дітей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Вибух на сході Афганістану: загинуло 15 дітей

Внаслідок вибуху мотоциклу з вибухівкою в афганській провінції Газні загинуло 15 дітей і ще 20 людей отримали поранення. Відповідальність за вибух поки ніхто на себе не взяв.

У провінції Газні (архівне фото)

У провінції Газні (архівне фото)

Щонайменше 15 дітей загинули в афганській провінції Газні у п'ятницю, 18 грудня, внаслідок вибуху. Як повідомляється, поблизу місця, де відбувалось релігійне зібрання, був підірваний мотоцикл з вибухівкою. Поліція провінції підтвердила, що всі жертви були дітьми.

Ще 20 людей, серед яких також є діти, отримали поранення. Раніше речник міністерства внутрішніх справ країни повідомив, що люди зібрались для читання Корану. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за скоєння вибуху.

Як відомо, в Афганістані не вщухає конфлікт між талібами і урядом попри початок внутрішньоафганскіх мирних переговорів у Катарі. Наприкінці лютого США підписали з талібами угоду, що передбачає поступове виведення військ НАТО з Афганістану.

"Талібан", своєю чергою, зобов'язався провести мирні переговори з урядом у Кабулі. До середини січня в країні має залишитись 2500 американських військових, запевнив президент США Дональд Трамп.

Дивитись відео 01:46

Вибух в Кабулі: війна ісламістів проти західної дипломатії (31.05.2017)

DW.COM

Вибух автомобіля в Афганістані: десятки загиблих військовослужбовців

На військовій базі поблизу міста Газні в Афганістані вибухнув начинений вибухівкою автомобіль, яким керував терорист-смертник. Загинули десятки військових та силовиків, кажуть місцеві чиновники.  

США планують подальше виведення військ з Афганістану й Іраку

У Вашингтоні планують скоротити військові контингенти США в Афганістані та Іраку до 2,5 тисячі відповідно, повідомили в Пентагоні, посилаючись на відповідний наказ президента Дональда Трампа.  

Також за темою

Afghanistan Kabul | Bombenanschlag Sicherheitskräfte

Вибух автомобіля в Афганістані: десятки загиблих військовослужбовців 29.11.2020

На військовій базі поблизу міста Газні в Афганістані вибухнув начинений вибухівкою автомобіль, яким керував терорист-смертник. Загинули десятки військових та силовиків, кажуть місцеві чиновники.

Afghanistan Raketenangriff auf Kabul

У Кабулі обстріляли урядовий квартал: є загиблі й поранені 21.11.2020

Унаслідок обстрілу мінометними мінами у центрі афганської столиці Кабулі загинули щонайменше восьмеро людей, ще 31 особу поранено.

Afghanistan Kabul | Schießerei Universität | Militär

Напад на університет в Кабулі: вбито 19 людей 02.11.2020

Троє озброєних бойовиків вчинили стрілянину на території університетського кампусу в столиці Афганістану. Вони застрелили щонайменше 19 людей.

Реклама

Докладно

Геннадій Кернес

Смерть Кернеса - прощання Харкова з 90-ми

Сергій Руденко - про непросту особистість харківського мера, який помер від наслідків інфікування коронавірусом.  

Місія МВФ почне працювати в Україні наступного тижня

МВФ 21 грудня розпочне перегляд програми stand-by для Києва

МВФ проведе дистанційне обговорення з українською владою останніх економічних подій, а також заходів та реформ.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  