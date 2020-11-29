Вибух на сході Афганістану: загинуло 15 дітей

Щонайменше 15 дітей загинули в афганській провінції Газні у п'ятницю, 18 грудня, внаслідок вибуху. Як повідомляється, поблизу місця, де відбувалось релігійне зібрання, був підірваний мотоцикл з вибухівкою. Поліція провінції підтвердила, що всі жертви були дітьми.

Ще 20 людей, серед яких також є діти, отримали поранення. Раніше речник міністерства внутрішніх справ країни повідомив, що люди зібрались для читання Корану. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за скоєння вибуху.

Як відомо, в Афганістані не вщухає конфлікт між талібами і урядом попри початок внутрішньоафганскіх мирних переговорів у Катарі. Наприкінці лютого США підписали з талібами угоду, що передбачає поступове виведення військ НАТО з Афганістану.

"Талібан", своєю чергою, зобов'язався провести мирні переговори з урядом у Кабулі. До середини січня в країні має залишитись 2500 американських військових, запевнив президент США Дональд Трамп.