Поліція знешкодила підозрілий предмет, який знайшли в потязі в Кельні

Експерти федеральної поліції Німеччини знешкодили підозрілий предмет, знайдений в ніч на суботу, 3 жовтня, під час прибирання потяга на одній із залізничних станцій Кельна. Залізнична станція, де стояв потяг, технічна. Посадку й висаджування пасажирів на ній не проводять.

У поліції Кельна повідомили, що підозрілий предмет був наповнений чорним порохом, схожим на вміст новорічної піротехніки, а також цвяхами та гвинтами. Експерти перевіряють, чи могла ця конструкція вибухнути. У поліції застерегли, що до завершення експертизи зарано говорити про бомбу, передає інформагенція dpa. Газета Bild із посиланням на поліцію повідомила, що йдеться про картонну коробку.

Поліція Кельна розслідує, як підозрілий предмет опинився в потязі. У інших потягах на залізничній станції, де знайшли підозрілу конструкцію, проводять обшуки. Окрім того, поліцейські в супроводі службових собак, які вміють вистежувати вибухові речовини, проводять обшуки поблизу. Залізнична станція оточена поліцією.