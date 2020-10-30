Посли G7 в Україні виступають за чесний і прозорий відбір нових суддів КСУ

Посли країн G7 (Великої сімки) в Україні в четвер, 19 листопада, зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Обидві сторони виступили за забезпечення чесного та прозорого відбору нових суддів Конституційного суду України (КСУ).

"Учора посли країн G7 зустрілися з президентом Зеленським і підтвердили нагальну необхідність широко підтримуваних дій, спрямованих на подолання негативних наслідків нещодавніх рішень КСУ та уникнення подальшого відкочування назад українських антикорупційних реформ. Обидві сторони зійшлися на необхідності забезпечити чесний і прозорий відбір суддів КСУ. Це історична можливість добитися проведення такої судової реформи, яка відповідає очікуванням українського народу", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому 20 листопада, на сторінці головування США в групі послів G7 у Twitter.

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Нагадаємо, що 27 жовтня КСУ ухвалив і оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції щодо контролю і перевірки електронних декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації.

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Це рішення наразилося на гостру критику як політиків, так громадськості. 29 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт щодо "відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким він пропонує визнати нікчемним рішення КСУ від 27 жовтня та припинити повноваження складу КСУ, який це рішення ухвалив. Ця ініціатива Зеленського також викликала критику. 4 листопада народні депутати передали до КСУ заяву із закликом до суддів добровільно скласти повноваження.