 Посли країн Заходу занепокоєні через судову реформу в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2019

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Новини

Посли країн Заходу занепокоєні через судову реформу в Україні

Ухвалений Верховною Радою законопроєкт про судову реформу може містити загрози для неї, вважають посли Канади, Великобританії, Німеччини та ЄС. Вони закликають українську владу переглянути положення.

Феміда

На Заході занепокоєні через судову реформу в Україні

Посли Канади, Великобританії, Німеччини та Євросоюзу занепокоєні законопроєктом про реформу судової системи в Україні. Про це йдеться у їхньому спільному зверненні до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, копії якого направлено також, зокрема, прем'єру Олексію Гончаруку та голові Офісу президента України Андрію Богдану.

"Ми схвалюємо і підтримуємо високий рівень амбіцій, який демонструє новий уряд України. Ми поділяємо Вашу думку, що судова реформа лежить в основі успішної трансформації України", - йдеться у заяві послів, датованій вівторком, 15 жовтня, текст якої наводить "Судебно-юридическая газета". У той же час посли зазначають, що турбуються з приводу "відповідності деяких елементів законопроєкту принципам незалежності суддів".

Серед зауважень послів, зокрема, запланований повторний відбір суддів Верховного Суду та скорочення його кількості "без чіткої процедури та в незрозумілий термін", а також передбачуване підпорядкування нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) нереформованій Вищій раді правосуддя (ВРП). Також дипломати вважають, що вимоги щодо створення конкурсної комісії з відбору членів ВККС та Комісії з питань доброчесності та етики при ВРП, включаючи умови участі та залучення міжнародних експертів, повинні бути переглянуті.

DW.COM

Лише троє з 30 суддів Окружного адміністративного суду Києва прийшли до Вищої кваліфікаційної комісії суддів для складання оцінювання. Усі інші захворіли або у відпустках. (21.05.2019)

Депутати скоротила кількість суддів Верховного Суду з 200 до 100, а також розпустили діючий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів. (16.10.2019)

Як зазначається, посли західних держав пропонують зустрітися з українською владою, "щоб з'ясувати, чому деякі з наших питань щодо цього законопроєкту можуть мати великі ризики для реформи" та обговорити можливі альтернативні рішення.

"Ми також рекомендуємо вам співпрацювати з Венеціанською комісією для повного забезпечення відповідності закону нашим загальним цінностям", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Верховна Рада у середу, 16 жовтня, ухвалила законопроєкт номер 1008, яким запроваджується так звана судова реформа президента Володимира Зеленського. Законопроєкт підтримали лише члени фракції "Слуга народу" та низка позафракційних депутатів. Інші фракції голосували "проти".

Документ, зокрема, передбачає скорочення кількості суддів Верховного Суду України двічі - з 200 до 100, а також - розпуск чинного складу ВККС і скорочення кількості її членів з 16 до 12. Також Рада створила комісію з питань доброчесності. Вона матиме повноваження ініціювати притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, членів ВККС і Вищого суду правосуддя, ініціювати їхнє звільнення та стежити за доброчесністю суддів Верховного Суду.

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