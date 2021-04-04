Порушення на виборах на Івано-Франківщині: поліція відкрила 17 справ

Національна поліція України відкрила 17 кримінальних проваджень через можливі виборчі порушення на окрузі №87 в Івано-Франківській області під час довиборів до Верховної Ради.

"12 із них - пов'язані із порушенням виборчого законодавства, ще 5 - стосуються виборчого процесу. Загалом правоохоронці отримали 113 повідомлень про ймовірні порушення", - повідомляє пресслужба Нацполіції у понеділок, 5 квітня.

Після перевірки отриманої від громадян інформації поліцейські склали 12 адміністративних протоколів, в основному вони стосувалися порушень виготовлення або розміщення матеріалів передвиборної агітації.

"Крім того, слідчі та підрозділи дізнання розпочали 17 кримінальних проваджень. 12 із них - безпосередньо пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 5 - опосередковано пов'язані з порушенням виборчого процесу", - йдеться у повідомленні.

Зокрема кримінальні провадження розпочаті: за фактами перешкоджання здійсненню виборчого права, роботі виборчої комісії, вчинене за попередньою змовою групою осіб; за фактами підкупу виборців; за фактом використання підроблених документів; за фактами завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, зазначається на сайті Нацполіції.

Крім того, "з 2 по 3 квітня поліцейські розпочали шість кримінальних проваджень за фактами викрадення виборчих бюлетенів шести дільничних виборчих комісій", йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, згідно з даними Центральної виборчої комісії, представник "Слуги народу" Василь Вірастюк перемагає у 87-му окрузі в Івано-Франківській області. Його конкурент, представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко не визнає поразку. Третє місце, за даними ЦВК, посідає представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський. Всеукраїнське об'єднання "Свобода" напередодні заявило, що не визнає результати довиборів на 87-му окрузі в Івано-Франківській області, а також вимагає перевиборів і покарання винних у фальсифікаціях. Про це заявив лідер політсили Олег Тягнибок.

У "Опорі" повідомили про розбіжності в результатах

У громадянській мережі "Опора" напередодні повідомили, що після повторного підрахунку на близько 20 дільницях на шести з них виявлено розбіжності у підсумку голосів, відданих за Шевченка. На кожній з цих дільниць кількість зарахованих у підсумку голосів за кандидата виявилася значно меншою, ніж було зазначено в протоколі.

При цьому на п'яти дільницях голосування визнали недійсним, додали в "Опорі". Також у громадянській мережі заявили, що результати перерахунку на деяких дільницях оскаржуються в суді.

Як повідомлялося, за результатами екзитполу соціологічної групи "Рейтинг", різниця у кількості голосів між кандидатами була дуже малою. За даними екзитполу, на довиборах у 87-му окрузі в Івано-Франківській області лідирував Олександр Шевченко із результатом у 32,4 відсотка. Друге місце з показником у 31,6 відсотка посідав Руслан Кошулинський, а Василь Вірастюк був на на третьому місці з 29,4 відсотка голосів виборців.