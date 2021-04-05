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Руслан Кошулинський

Руслан Кошулинський - український націоналістичний політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Кошулинський".

Український політик Руслан Кошулинський є заступником голови націоналістичної партії "Свобода". Руслан Кошулинський був депутатом Верховної Ради 7 скликання. З 2012 до 2014 року він обіймав посаду заступника голови Верховної Ради. На президентських виборах 2019 року Руслан Кошулинський був спільним кандидатом від українських націоналістичних політичних сил - партії ВО "Свобода, "Правого сектору", Організації українських націоналістів (ОУН), Конгресу українських націоналістів (КУН) і організації "С14". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Порушення на виборах на Івано-Франківщині: поліція відкрила 17 справ

Порушення на виборах на Івано-Франківщині: поліція відкрила 17 справ 05.04.2021

Загалом правоохоронці отримали 113 повідомлень про ймовірні порушення на довиборах до Верховної Ради на окрузі №87, де переміг представник "Слуги народу" Василь Вірастюк.
Батьківщина висунула Юлію Тимошенко кандидаткою в президенти України

"Батьківщина" висунула Юлію Тимошенко кандидаткою в президенти України 22.01.2019

Партія "Батьківщина" висунула свою лідерку Юлію Тимошенко кандидаткою в президенти України. Водночас "Свобода" висунулуа кандидатом екс-віце-спікера Верховної Ради Руслана Кошулинського.
В Україні націоналісти висунуть єдиного кандидата у президенти

В Україні націоналісти висунуть єдиного кандидата у президенти 19.11.2018

Низка українських партій та організацій націоналістичного спрямування заявила про підтримку на виборах президента у 2019 році єдиного кандидата Руслана Кошулинського.
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Більше 200 народних депутатів України зібралися у Верховній Раді для екстреного засідання, серед них і деякі представники фракції Партії регіонів. Засідання відкрив віце-спікер Руслан Кошулинський.