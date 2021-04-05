Руслан Кошулинський - український націоналістичний політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Кошулинський".

Український політик Руслан Кошулинський є заступником голови націоналістичної партії "Свобода". Руслан Кошулинський був депутатом Верховної Ради 7 скликання. З 2012 до 2014 року він обіймав посаду заступника голови Верховної Ради. На президентських виборах 2019 року Руслан Кошулинський був спільним кандидатом від українських націоналістичних політичних сил - партії ВО "Свобода, "Правого сектору", Організації українських націоналістів (ОУН), Конгресу українських націоналістів (КУН) і організації "С14". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.