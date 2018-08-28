 Порошенко пропонує Раді закріпити у Конституції інтеграцію до НАТО та ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2018

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Новини

Порошенко пропонує Раді закріпити у Конституції інтеграцію до НАТО та ЄС

Петро Порошенко зареєстрував в українському парламенті проект змін до Основного закону, якими будуть закріплені прагнення України до інтеграції в НАТО та ЄС.

Петро Порошенко пропонує внести зміни до Конституції України

Петро Порошенко пропонує внести зміни до Конституції України

Президент України Петро Порошенко у понеділок, 3 вересня, зареєстрував у Верховній Раді проект змін до Конституції щодо прагнення України інтегруватися до НАТО і Європейського Союзу, повідомила представниця президента в українському парламенті Ірина Луценко.

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Президент України Петро Порошенко виступив з ініціативою закріпити в Конституції прагнення України вступити в Євросоюз та НАТО. Він також наполягає на посиленні української армії для звільнення окупованих територій. (28.02.2018)

За словами Луценко, запропоновані Порошенком зміни стосуються "закріплення європейського, євроатлантичного напряму розвитку України". Вона пояснила, що президентські пропозиції передбачають внесення змін до преамбули та низки статей Основного закону.

Крім того, Порошенко пропонує виключити з Конституції можливість оренди іноземною державою військових баз в Україні. "Мається на увазі перебування Чорноморського флоту Росії на території Кримського півострова, який є українським", - повідомила Луценко, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". Вона додала, що Порошенко має намір у понеділок зареєструвати зміни до статуту Збройних сил, що передбачають встановлення нового вітання "Слава Україні! - Героям слава!".

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив 3 вересня про свою готовність підтримати законодавчі пропозиції щодо закріплення в Конституції європейського та євроатлантичного вектора. Він також зазначив, що розраховує на розгляд Радою восени двох законопроектів про зняття депутатської недоторканності. Парубій нагадав, що для ухвалення відповідного рішення на поточній сесії українського парламенту потрібно, щоб за законопроект проголосували щонайменше 226 депутатів, а на наступній сесії - конституційна більшість Ради у 300 голосів. "Але це питання ми маємо розглянути цієї осені", - додав спікер.

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