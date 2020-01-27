Помпео в Києві - на тлі скандалів і з обіцянкою підтримки

Тільки з другої спроби держсекретареві США Майку Помпео вдасться відвідати Україну. Його візит має відбутися в четвер, 30 січня. Спершу поїздка планувалася на початок місяця, але її відклали через тодішнє загострення ситуації в Іраку. Київ стане першою зупинкою в мінітурне Помпео країнами колишнього СРСР, у рамках якого він також відвідає Білорусь, Казахстан і Узбекистан. Україна в цьому переліку - мабуть, найскладніша і найважливіша для глави американської дипломатії.

Як імпічмент Трампа вдарив по Україні

Помпео стане не тільки першим членом уряду США, який відвідав Київ після обрання Володимира Зеленського президентом України, а й першим після початку скандалу навколо телефонної розмови Зеленського з Трампом в липні 2019 року, що призвів до запуску процедури імпічменту щодо глави Білого дому.

Візит збігся в часі з вирішальною фазою процедури імпічменту президенту в Сенаті США. Демократи звинувачують Трампа в тиску на Зеленського шляхом затримки військової допомоги Києву з метою змусити Україну провести розслідування проти його ймовірного конкурента на виборах 2020 року, колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина, який працював в Україні. Трамп звинувачення відкидає.

Зеленський і Трамп тиснуть один одному руки в Нью-Йорку, вересень 2019

На додачу до тривалої позиційної війни з проросійськими сепаратистами на Донбасі, Україна вперше в своїй історії опинилася в центрі внутрішньополітичного скандалу в США. Скоро мине пів року відтоді, як президент Зеленський запевняв, що у нього до Трампа претензій немає, намагаючись мінімізувати шкоду для себе і країни. Зеленський і досі повторює цю тезу. Проте негативні наслідки для Києва відчутні.

У київських експертних колах стверджують, що Україна стала в Америці "токсичною", контакти на різних рівнях стали більш стриманими. Ситуація ускладнюється й тим, що крім політиків з обох сторін, у справу навколо імпічменту залучені треті особи, на кшталт колишніх генпрокурорів України Юрія Луценка та Віктора Шокіна. Обидва обговорювали Байдена з адвокатом Трампа і колишнім мером Нью-Йорка Руді Джуліані, який у грудні збирав в Україні матеріал для виправдання Трампа.

Скандал навколо експосолки Йованович

Після відставки залученого в скандал спецпредставника США з питань України Курта Волкера цей пост залишається вакантним. Волкер відігравав важливу для Києва роль у контактах з Росією щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Крім того, Сполучені Штати не мають в Україні повноцінного посла після того, як Трамп у травні 2019 відкликав з Києва Марі Йованович.

З початку січня тимчасовою повіреною у справах США в Україні стала Христина Квін, що змінила на цій посаді Вільяма Тейлора. Цей ранг в дипломатії нижче посольського. Трамп критикував Йованович під час телефонної розмови із Зеленським. За даними американської преси, за достроковим відкликанням Йованович стоїть Джуліані, який звинувачував її в блокуванні розслідування проти Байдена в Україні та закидав їй погані відгуки про Трампа. Сама дипломатка відкинула всі звинувачення, а в процесі імпічменту дала свідчення проти президента США.

Експосолка Марі Йованович під час свідчень в Палаті представників США, листопад 2019

Напередодні візиту до Києва Помпео сам опинився в центрі скандалу, пов'язаного з ім'ям експосолки Йованович. Американське радіо NPR повідомило, що держсекретар після інтерв'ю з журналісткою цього радіо під час приватної бесіди вилаяв її за запитання про підтримку Йованович і запитав її: "Гадаєте, американцям не байдуже до України?". За версією NPR, Помпео при цьому висловився нецензурно. Держсекретар заявив натомість, що журналістка порушила правила конфіденційності. Київ промовчав.

Нарешті, в січні з джерел у Палаті представників США стало відомо про те, що в Україні за Йованович, можливо, велося стеження під час її перебування на посаді посолки. Українські органи почали розслідування. Все це вкупі робить візит Помпео схожим на ходіння мінним полем, яким стала Україна для американської дипломатії.

США і далі допомагають ЗСУ

Помпео їде до Києва, щоб висловити підтримку її "суверенітету і територіальній цілісності" - так було сказано в первісному повідомленні Держдепу. Незважаючи на скандали, ця підтримка останнім часом посилилася. Так, Київ у особі держкомпанії "Нафтогаз України" подякував Вашингтону за санкції в зв'язку з будівництвом газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини. Завдяки їм, вважають українці, наприкінці грудня 2019 року Києву вдалося домовитися з Москвою про продовження транзиту газу в Європу.

Що стосується військової допомоги, призупиненої Трампом минулого літа, нібито з метою боротьби з корупцією в Україні, то вона знову надходить. За словами нового посла України в США Володимира Єльченка, 2020 року Київ розраховує отримати від Вашингтона - як по лінії Пентагону, так і інших відомств - допомоги на більш ніж мільярд доларів. Приблизно третину суми передбачено на військові потреби.

Такі протитанкові комплекси Javelin Україна отримала від США

Наприкінці минулого року Київ повідомив про домовленість на поставку другої партії протитанкових комплексів Javelin. Хоча основний акцент США роблять на підтримці українського військового флоту і берегової охорони, каже Єльченко. Україна, серед іншого, отримає катери і ракетні протикорабельні комплекси.

Одна з головних тем візиту Помпео - майбутнє Донбасу

Схоже, що однією з центральних тем візиту Помпео до Києва стане подальша доля мінських угод щодо Донбасу. За підсумками саміту в "нормандському форматі", проведеному на початку грудня в Парижі, США підтримали спроби Зеленського зрушити з мертвої точки реалізацію угод.

Найближчими тижнями й місяцями Україна спробує виконати їхні політичні аспекти, що раніше вже викликали протести тих, хто вважає це "капітуляцією" перед Росією. Зокрема, йдеться про особливий статус сепаратистських "республік" в Донецьку і Луганську, а також проведення там восени місцевих виборів.

У будь-якому разі, візит стане прем'єрою як для самого Помпео, який на посаді держсекретаря ще жодного разу не був в Україні, так і для Зеленського, який вперше буде приймати високопоставленого американського політика у себе на батьківщині. До цього президент України провів коротку зустріч із Трампом на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку в вересні 2019 року. Після цього їхні шляхи перетиналися на економічному форумі в Давосі, але особистої зустрічі не було.