Польща переконує партнерів дати Україні перспективу членства в ЄС

Україна могла б отримати статус кандидата на вступ до ЄС "завтра-післязавтра", якщо буде ухвалене відповідне політичне рішення. Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач у інтерв’ю RMF FM, оприлюдненому у четвер, 3 березня.

"Україна може стати кандидатом у ЄС завтра, післязавтра, наступного тижня. Це питання політичного рішення з боку ЄС", - зазначає заступник. Він додає, що цю ініціативу вже підтримують десять країн-членів, зокрема й Польща.

"Наразі я не маю інформації про те, що Берлін і Париж погодяться на цей статус на даному етапі, але ми їх переконаємо", - стверджує Пшидач.

За словами дипломата, Україна не словами, а діями переконує, що бореться за справжні європейські цінності "на фронті, в бункерах, на сході України".

Заявка на вступ в ЄС на тлі війни

Нагадаємо, 28 лютого на тлі війни Росії проти України президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України в ЄС. Прагнення України отримати статус кандидата на вступ до ЄС підтримали президент Литви Гітанас Науседа і президент Польщі Анджей Дуда.

Натомість міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що "вступ до ЄС - це не те, що можна завершити за кілька місяців". Тим не менш, Європарламент 1 березня більшістю голосів підтримав резолюцію із закликом до ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ до спільноти.

Читайте також: Грузія готує заявку на вступ до Євросоюзу