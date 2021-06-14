 Польський канал ″Белсат″ визнаний екстремістським у Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2021

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Новини

Польський канал "Белсат" визнаний екстремістським у Білорусі

Суд у Білорусі визнав сайт та соцмережі польського телеканалу "Белсат" екстремістськими. На телеканалі це рішення назвали зачисткою інформаційного поля в Білорусі.

Телеканал Белсат визнали екстремістським у Білорусі

Телеканал "Белсат" визнали екстремістським у Білорусі

Сайт та соцмережі польського телеканалу "Белсат" визнали екстремістськими в Білорусі, повідомило білоруське міністерство внутрішніх справ у вівторок, 27 липня. Відповідне рішення ухвалив суд Залізничного району Гомеля. Підставою для цього стали матеріали перевірки Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС по Гомельській області.

У МВС Білорусі зазначили, що поширення та репост інформації з екстремістських джерел тягне за собою адміністративну відповідальність з покаранням у вигляді штрафу або арешту.

У "Белсаті" назвали це рішення зачисткою інформаційного поля в Білорусі. "Мета подібних дій влади - зачистити інформаційне поле в Білорусі, максимально ускладнити поширення непідцензурої інформації. Рішення, природно, абсурдне. Ні "Белсат", ні інші незалежні медіа не є екстремістами. Ми будемо продовжувати працювати, нести нашим глядачам і читачам інформацію по-білоруськи і без цензури", - заявив заступник директора каналу Олексій Діковицький.

"Белсат" це супутниковий телеканал білоруською мовою, який був створений на підставі договору МЗС Польщі та TVP (Польське громадське телебачення). У липні у кількох журналістів "Белсата" пройшли обшуки, були затримані Анна Голета і Ігор Ілляш (чоловік журналістки "Белсат" Катерини Андрєєвої, засудженої за стрім з мінської "Площі змін" на два роки). Голета була відпущена 23 липня, Ілляш - 26 липня. Євросоюз 15 липня засудив обшуки в Білорусі та пригрозив розглянути нові санкції щодо режиму Лукашенка.

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