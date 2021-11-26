Жінки у полоні сепаратистів: історії двох звільнених з Луганська (16.01.2020)

Одна провела в Луганську в полоні проросійських сепаратистів майже рік, інша - два роки. Олена Сорокіна й Анастасія Мухіна розповіли DW, чому опинилися в полоні в "ЛНР", як з ними поводилися і яким бачать своє життя далі.