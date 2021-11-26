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Полонені

Полонені - службовці збройних сил, захоплені в полон супротивною стороною.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Полонені". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У глухому куті. Чи можливий новий обмін утримуваними між Києвом та ОРДЛО?

У глухому куті. Чи можливий новий обмін утримуваними між Києвом та ОРДЛО? 26.11.2021

На непідконтрольних Україні територіях проросійські сепаратисти утримують близько 300 українців, яких Київ прагне звільнити. Останній обмін було здійснено понад півтора тому роки. Чи можливий прорив у цьому питанні?
Геращенко повідомила про сексуальне насильство над полоненими в ОРДЛО

Геращенко повідомила про сексуальне насильство над полоненими в ОРДЛО 11.06.2021

За інформацією Ірини Геращенко, звільнені з полону проросійських бойовиків чоловіки й жінки були жертвами групових зґвалтувань.

Сенцов про хейтинг Зеленського, водопостачання Криму і підніжку Путіна (18.12.2020) 18.12.2020

Олег Сенцов, найвідоміший український політв’язень Кремля, вважає, що оточення Зеленського згортає антикорупційні реформи, відбувається відкат у часи Януковича і створюються умови для реваншу проросійських сил. Про це, а також стратегію деокупації Криму і Донбасу Сенцов розповів в інтерв'ю DW.
Зеленський: На Донбасі утримують понад 200 українців

Зеленський: На Донбасі утримують понад 200 українців 15.02.2020

Під час Мюнхенської конференції з безпеки український президент Володимир Зеленський заявив, що Київ намагається повернути з Донбасу понад 200 утримуваних там українців.
Володимир Зеленський зустрівся у Ватикані з Папою Римським Франциском

Володимир Зеленський зустрівся у Ватикані з Папою Римським Франциском 08.02.2020

Під час аудієнції у Папи Римського Франциска Володимир Зеленський попросив про допомогу у звільненні полонених на Донбасі, в Криму і Росії.

Жінки у полоні сепаратистів: історії двох звільнених з Луганська (16.01.2020) 16.01.2020

Одна провела в Луганську в полоні проросійських сепаратистів майже рік, інша - два роки. Олена Сорокіна й Анастасія Мухіна розповіли DW, чому опинилися в полоні в "ЛНР", як з ними поводилися і яким бачать своє життя далі.
Зеленський: Списки на обмін утримуваними ще не повністю верифіковані

Зеленський: Списки на обмін утримуваними ще не повністю верифіковані 28.12.2019

Україна та самопроголошені "республіки" Донбасу можуть обмінятися утримуваними особами 29 грудня. Утім, верифікація всіх осіб у списках на обмін ще повністю не завершена, повідомив Володимир Зеленський.
Міністра ВМС США звільнили через конфлікт з Трампом

Міністра ВМС США звільнили через конфлікт з Трампом 25.11.2019

Глава Пентагону звільнив міністра ВМС США Річарда Спенсера через його позицію щодо "морського котика", звинуваченого у вбивстві полоненого.
Мир на Донбасі: у чому різниця між формулами Штайнмаєра і Зеленського? (відео)

Мир на Донбасі: у чому різниця між формулами Штайнмаєра і Зеленського? (відео) 20.09.2019

Спершу в ЗМІ фігурувала так звана "формула Штайнмаєра", потім з’явилися згадки про "формулу Зеленського". Що вони передбачають? Яке вирішення конфлікту бачить Росія? І чи піде Київ на поступки Москві?
Ціна обміну: кого Україна передала Росії заради звільнення своїх громадян

Ціна обміну: кого Україна передала Росії заради звільнення своїх громадян 09.09.2019

До Києва з російських тюрем повернулись полонені моряки та низка інших в'язнів, звільнення яких домагалась Україна. Про тих, кого натомість відпустили українські правоохоронці, - в матеріалі DW.

Великий обмін: як зустрічали звільнених в Росії моряків і політв'язнів (07.09.2019) 07.09.2019

Повернення 35-ти бранців Кремля в Україну стало величезною радістю для їх родин та тріумфом президента Зеленського. Нарешті на волі відомі на увесь світ Олег Сенцов та Володимир Кольченко, інші політв'язні та полонені в Керченській протоці українські моряки.
Безсмертний: У Мінську домовилися почати правове очищення утримуваних

Безсмертний: У Мінську домовилися почати правове очищення утримуваних 18.07.2019

У Мінську сторони домовилися провести процедури правового очищення осіб для обміну, заявив Роман Безсмертний. Повідомляється, що підтверджене місцеперебування 69 українських громадян.
Європарламент закликав Росію звільнити українських політв'язнів

Європарламент закликав Росію звільнити українських політв'язнів 18.07.2019

Новий Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав владу Росії звільнити всіх українських політв'язнів, утримуваних нею. Це одна з перших резолюцій цього скликання ЄП.
Суд у Москві подовжив арешт українських моряків

Суд у Москві подовжив арешт українських моряків 17.07.2019

Захопленим у Керченській протоці українським морякам подовжили арешт. Омбудсменка РФ Тетяна Москалькова виступила за зміну запобіжного заходу морякам.

Омбудсменка РФ про Олега Сенцова і полонених українських моряків (15.07.2019) 15.07.2019

Омбудсменка з прав людини РФ Тетяна Москалькова прийшла в Подільський райсуд Києва, аби підтримати керівника "РИА Новости - Украина" Кирила Вишинського, якого звинувачують у державній зраді. Москалькова прокоментувала ситуацію з ув'язненими українськими моряками та Олегом Сенцовим у Росії.
В Кремлі назвали прагматичною першу розмову Зеленського і Путіна

В Кремлі назвали "прагматичною" першу розмову Зеленського і Путіна 12.07.2019

Розмова між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним тривала 20 хвилин і відбулась за ініціативи України, повідомив Дмитро Пєсков.
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