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Подвійне громадянство

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "подвійне громадянство".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Рейтинг: більшість за економічні паспорти, проти подвійного громадянства

"Рейтинг": більшість за економічні паспорти, проти подвійного громадянства 10.12.2021

За результатами соціологічного опитування групи "Рейтинг", до ініціатив Зеленського запровадити економічний паспорт схвально ставляться 53 відсотки респондентів, а множинне громадянство - негативно 50 відсотків.
Множинне громадянство в Україні: дозволити не можна заборонити

Множинне громадянство в Україні: дозволити не можна заборонити 06.12.2021

Президент України Володимир Зеленський подав до парламенту низку законопроєктів про множинне громадянство. DW з’ясовувала, які нововведення передбачають президентські ініціативи.
Українці з паспортом іншої країни, що живуть за кордоном, не голосуватимуть - Арахамія

Українці з паспортом іншої країни, що живуть за кордоном, не голосуватимуть - Арахамія 03.12.2021

Президентські законопроєкти про множинне громадянство передбачають, що особи, які отримали українське громадянство, але проживають за кордоном, не зможуть голосувати на виборах в Україні, заявив Давид Арахамія.

Зеленський вніс у Раду законопроєкти про множинне громадянство

Зеленський вніс у Раду законопроєкти про множинне громадянство 02.12.2021

У своїх законопроєктах Володимир Зеленський пропонує врегулювати питання подвійного громадянства.

Зеленський вносить у ВР законопроєкт про множинне громадянство

Зеленський вносить у ВР законопроєкт про множинне громадянство 01.12.2021

Під час щорічного послання президента України до Верховної Ради Володимир Зеленський повідомив, що вносить законопроєкти про множинне громадянство і економічний паспорт українця.
У списку власників золотих паспортів Чорногорії є українці

У списку власників "золотих паспортів" Чорногорії є українці 13.10.2021

Влада у Подгориці оприлюднила імена власників "золотих паспортів", які отримали громадянство Чорногорії в обмін на придбання нерухомості.

Зеленський виступив за подвійне громадянство для українців за кордоном

Зеленський виступив за подвійне громадянство для українців за кордоном 22.09.2021

Президент України хоче запровадити подвійне громадянство для для українців, що живуть за кордоном. Про це він заявив під час зустрічі з українською діаспорою у Нью-Йорку.
Шмигаль: Уряд працює над незмінністю тарифів на газ для населення

Шмигаль: Уряд працює над незмінністю тарифів на газ для населення 14.09.2021

Уряд України працює над тим, що захистити населення від зміни тарифів на тлі підвищення цін на газ зі сторони Росії, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, Україна готова до нового опалювального сезону.
Зеленський пояснив, що перешкоджає запровадженню подвійного громадянства

Зеленський пояснив, що перешкоджає запровадженню подвійного громадянства 03.09.2021

Україна не може наразі запровадити подвійне громадянство через паспортизацію РФ в анексованому Криму та в ОРДЛО, заявив президент України Володимир Зеленський.
В Україні хочуть узаконити подвійне громадянство, але не для всіх

В Україні хочуть узаконити подвійне громадянство, але не для всіх 05.03.2021

Незабаром в Україні можуть узаконити подвійне громадянство для більшості та заборонити його для держслужбовців та місцевих чиновників. Політики та експерти радять не поспішати. В опозиції закликають до ширшої дискусії.
Україна дозволить подвійне громадянство з дружніми країнами - Кулеба

Україна дозволить подвійне громадянство з дружніми країнами - Кулеба 05.03.2021

Українці зможуть мати подвійне громадянство з тими країнами, котрі є дружніми до України, наголосив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.
РНБО доручило Кабміну розробити законопроєкт про подвійне громадянство

РНБО доручило Кабміну розробити законопроєкт про подвійне громадянство 26.02.2021

Метою законопроєкту має стати недопущення громадян інших країн до управління державою, зазначив секретар РНБО Олексій Данілов.
Подвійне громадянство у світі: дозволено часто, але не завжди і не всім

Подвійне громадянство у світі: дозволено часто, але не завжди і не всім 28.01.2021

До Верховної Ради внесли новий законопроєкт, яким хочуть узаконити подвійне громадянство. У багатьох країнах світу воно дозволено, але є багато винятків. DW - про особливості законів про громадянство у різних країнах.
СБУ пропонує заборонити йти на вибори особам з подвійним громадянством

СБУ пропонує заборонити йти на вибори особам з подвійним громадянством 27.08.2020

Голова СБУ Іван Баканов пропонує заборонити включення до виборчих списків на місцевих виборах осіб з подвійним громадянством, а також осіб, які співпрацюють з "державою-агресором".
Кулеба за подвійне громадянство, але не з Росією

Кулеба за подвійне громадянство, але не з Росією 12.06.2020

Подвійне громадянство потрібно дозволити, але не з Росією і не для держслужбовців, вважає керівник МЗС України Дмитро Кулеба.
Законопроєкт Зеленського - шлях до подвійного громадянства в Україні?

Законопроєкт Зеленського - шлях до подвійного громадянства в Україні? 22.05.2020

Володимир Зеленський хоче узаконити отримання українцями ще одного громадянства. Експерти Ради кажуть, що для цього потрібно змінити Конституцію. А опозиція застерігає від визнання російських паспортів на Донбасі.
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