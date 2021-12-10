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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "подвійне громадянство".
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Президентські законопроєкти про множинне громадянство передбачають, що особи, які отримали українське громадянство, але проживають за кордоном, не зможуть голосувати на виборах в Україні, заявив Давид Арахамія.
До Верховної Ради внесли новий законопроєкт, яким хочуть узаконити подвійне громадянство. У багатьох країнах світу воно дозволено, але є багато винятків. DW - про особливості законів про громадянство у різних країнах.