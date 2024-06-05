Україна обмежила виїзд чоловіків з подвійним громадянством

За даними посольства США, з 1 червня виїзд українських чоловіків з 18 до 60 років, які мають громадянство іншої країни заборонений. Раніше їх випускали за довідкою про проживання за кордоном.

Від початку червня Україна заборонила військовозобов'язаним чоловікам з подвійним громадянством, які постійно проживають за кордоном, виїжджати з країни, повідомило 4 червня посольство США в Україні.

Раніше чоловіки з подвійним громадянством могли в'їжджати в Україну, а потім виїжджати з неї, якщо вони зняли з реєстрації місце проживання в Україні та зареєстрували місце проживання за кордоном. "За нашою інформацією, з 1 червня цей виняток було скасовано", - зазначили в посольстві.

Там пояснили, що це обумовлено тим, що Україна не визнає подвійного громадянства, тож такі люди, "перебуваючи в Україні, розглядаються виключно як громадяни України, і на них поширюються права та обов'язки громадян України". В умовах воєнного стану в Україні чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі виданню "Ліга" зазначив, що громадяни України, які мають паспорт іншої країни, в першу чергу розглядаються виключно як громадяни України і на них поширюються її національні права й обов'язки.

"Не варто плутати з громадянами України, які постійно проживають за межами України, і які мали у своїх документах відповідні відмітки про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітки (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України", - сказав він.

За його словами, зі зміною норм законодавства тепер можливість виїздити для них обмежена.

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