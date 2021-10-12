Повноваження Анґели Меркель на посаді канцлерки ФРН завершено

Анґела Меркель (Angela Merkel) офіційно перестала бути федеральною канцлеркою Німеччини. У вівторок, 26 жовтня, у день установчого засідання 20-го скликання Бундестагу федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив їй та іншим членам уряду офіційні грамоти про закінчення їхніх повноважень.

Водночас, відповідно до статті 69-ї Основного закону ФРН, Штайнмаєр попросив Меркель продовжувати виконання обов'язків канцлерки до приведення до присяги нового уряду, а вона в свою чергу попросила про те саме міністрів. Німецька конституція зобов'язує канцлера залишатися на своїй посаді доти, доки новий склад Бундестагу не вибере його наступника. Повноваження урядовців залишаються повноцінними, але за традицією "перехідний" уряд не ухвалює важливих політичних рішень.

Читайте також: Роздутий Бундестаг: майже вдвічі більший, ніж Верховна Рада

На установчому засіданні Бундестагу Меркель та члени її кабінету, які так само, як вона, не були обрані депутатами, мусили пересісти на трибуну для почесних глядачів.

Переговори щодо нового уряду триватимуть до грудня

Згідно з чинним планом, коаліційні переговори Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), "зелених" та Вільної демократичної партії мають завершитися після 6 грудня. Таким чином у Німеччині ще щонайменше близько шести тижнів працюватимуть в.о. канцлера та в.о. міністрів.

Анґела Меркель, багаторічна лідерка Християнсько-демократичного союзу (ХДС), очолювала уряд ФРН із 2005 року. У жовтні 2018 року вона оголосила, що не братиме участі у виборах до Бундестагу як кандидатка на посаду канцлера в 2021 році.

Багатогранний образ Анґели Меркель у ЗМІ Євро або батіг? У 2011 році, у розпалі європейської боргової кризи, іспанський сатиричний журнал El Jueves зобразив канцлерку ФРН в образі доміни. "Клеймо або батіг?" - запитує вона Маріано Рахоя, який на той момент обіймав посаду глави уряду Іспанії. "Як вийде", - скиглить він у відповідь. Карикатурою журнал хотів сказати, що умови отримання Іспанією фінансової допомоги були занадто жорсткі.

Багатогранний образ Анґели Меркель у ЗМІ Порівняння з Гітлером Греція також виявилася в епіцентрі європейської боргової кризи. Країні було не вижити без фінансової допомоги. Меркель пообіцяла сприяння, але натомість зажадала жорстких заходів економії. Грецька преса - наприклад, щоденна газета Demokratie від 9 лютого 2012 року - проводить паралелі з німецькою окупацією Греції під час Другої світової війни.

Багатогранний образ Анґели Меркель у ЗМІ Меркель у концтаборі Алюзії на "третій рейх" з'являються і в польських газетах. У 2013 році правий щотижневий журнал Uwazam Rze зобразив Меркель в образі ув'язненої концтабору. Приводом став один німецький телевізійний фільм, присвячений подіям Другої світової війни. У Польщі сприйняли як порушення історичної правди те, як у фільмі була показана польська Армія Крайова і як були представлені німці.

Багатогранний образ Анґели Меркель у ЗМІ Покерфейс у Пекіні Незворушне обличчя й пронизливий погляд - так змалював Меркель цей китайський журнал у грудні 2011 року, що говорить про певну повагу до канцлерки ФРН. Номер вийшов напередодні візиту Меркель до Китаю, де вона обговорювала роль Китаю в стабілізації Єврозони з прем'єром Державної ради КНР Вень Цзябао.

Багатогранний образ Анґели Меркель у ЗМІ Термінатор Меркель Імідж всесильної політикині міцно приклеївся до Меркель. У червні 2012 року британський політичний журнал New Statesman зобразив канцлерку ФРН в образі Термінатора з однойменного бойовика з Арнольдом Шварценеґґером (Arnold Schwarzenegger). На думку журналу, Меркель є найнебезпечнішим німецьким лідером з часів Адольфа Гітлера - навіть більш небезпечним, ніж такі правителі, як Кім Чен Ин.

Багатогранний образ Анґели Меркель у ЗМІ Добра Анґела У 2015 році імідж Меркель різко змінився. Після того, як Угорщина відмовилася приймати сирійських біженців і виникла загроза гуманітарної катастрофи, Меркель ухвалила доленосне рішення - вона відкрила для біженців кордони Німеччини. Її фраза "Ми впораємося!" увійшла в історію і принесла Меркель більше популярності, особливо за кордоном.

Багатогранний образ Анґели Меркель у ЗМІ Шкода, що не француженка Суворий імідж Меркель часів кризи Єврозони залишився в минулому. Тепер міжнародна преса підкреслює її людяність. У 2015 році французький журнал Le Point вийшов із заголовком "Неймовірна мадам Меркель. Якби тільки вона була француженкою...", що констатує її метаморфозу з "суворої" в "щедру" мадам.

Багатогранний образ Анґели Меркель у ЗМІ Канцлерка вільного світу У 2015 році журнал Time Magazine присвоїв Меркель титул "Людина року" і назвав її "канцлеркою вільного світу". Вона використовує своє милосердя як зброю, йдеться в публікації. Художник з Північної Ірландії Колін Девідсон, чий портрет Меркель прикрашає обкладинку, спробував вловити "гідність, милосердя і людяність канцлерки".

Багатогранний образ Анґели Меркель у ЗМІ Дежавю з Польщі Милосердя й людяність все ще відмовляються бачити у Меркель польські ЗМІ. Щотижневий журнал Wpros в січні 2016 року вийшов під заголовком "Вони хочуть знову контролювати Польщу". Фотомонтаж з канцлеркою ФРН в оточенні важливих представників ЄС, таких як тодішній президент Єврокомісії Юнкер, нагадує історичну фотографію Гітлера з його поштом.

Багатогранний образ Анґели Меркель у ЗМІ Критичний погляд зсередини У Німеччині імідж Меркель істотно потьмянів внаслідок її позиції щодо біженців. На виборах 2017 року її партія ХДС втратила багато голосів на користь правопопулістської "Альтернативи для Німеччини". Німці почали обговорювати коаліцію "Ямайка", яку могли б утворити християнські партії з лібералами і Зеленими. Так виглядали в той час сторінки німецьких газет і журналів.

Багатогранний образ Анґели Меркель у ЗМІ Кінець епохи У виборах 2021 року Меркель вирішила не брати участь. Вона добровільно йде з політичної арени після 16 років на чолі уряду Німеччини. У пресі і книгах зараз часто можна прочитати про кінець "епохи" як, наприклад, в біографії, написаній Урсулою Вайденфельд. Автор: Беттіна Бауманн, Елла Володіна, Олександр Голубов

