 ″План дій по Донбасу″ від Кравчука - мало спільного з реальністю | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.11.2020

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Україна

"План дій по Донбасу" від Кравчука - мало спільного з реальністю

Україна представила свій "План дій по Донбасу", який передбачає проведення виборів на непідконтрольній Києву території вже весною 2021 року. Проєвропейська опозиція в Україні та опитані DW експерти налаштовані скептично.

План дій по Донбасу від Кравчука - мало спільного з реальністю

Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі (ТКГ) 5 листопада оприлюднила п'ять пунктів "Плану дій по Донбасу". В них ідеться про передумови для організації 31 березня 2021 року виборів на непідконтрольних Києву територіях Донбасу. Раніше ці пропозиції озвучив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

У поширеному через соціальну мережу Facebook повідомленні української делегації в ТКГ, зокрема, наголошується, що проведенню виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) має передувати передусім виведення з цих територій на початку наступного року іноземних військ та найманців, а також відновлення Україною контролю над відповідною ділянкою українсько-російського кордону. Для відновлення прикордонного контролю пропонується залучити Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ та збільшити чисельність цієї місії в чотири рази. Реалізація комплексу цих заходів потребує схвалення президентом України та Верховною Радою, наголошується в повідомленні української делегації в ТКГ.

Москва вже відреагувала на пропозицію Києва. "Наскільки я розумію, там ідеться про зовсім іншу субстанцію, котра відрізняється від змісту та послідовності, зафіксованої в мінських домовленостях", - сказав у четвер, 5 листопада,прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів. Відповідь з віденського пресофісу ОБСЄ на прохання DW прокоментувати український "План дій по Донбасу" на момент публікації цієї статті не надійшла.

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Скепсис опозиції

Представники проєвропейської опозиції в Україні скептично поставились до такого плану. Член парламентської фракції "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв в інтерв'ю DW назвав всі пункти плану делегації ТКГ нереалістичними і не виключив, що все це є політичним шоу заради реклами миротворчої активності президента Володимира Зеленського.

"Це спроба за будь-яких обставин домогтися зустрічі в норманському форматі, що є самоціллю для Зеленського. Він хоче в такий спосіб продемонструвати своє прагнення домогтися миру на Донбасі", - сказав Ар'єв. Депутат додав, що проголошувати будь-які дати виборів в ОРДЛО і ухвалення Верховною Радою відповідних законів  можна лише після остаточного звільнення цієї території, відновлення контролю Києва над кордоном з Росією і конституційного ладу на неконтрольованих територіях.

Натомість голова політради проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук привітав намір ухвалити спеціальний закон про вибори в ОРДЛО. Водночас він закликав "погоджувати його з представниками Донецька й Луганська", ухвалити закон про амністію сепаратистів і "закон про особливий статус (ОРДЛО - Ред.) на постійній основі".

Вільна економічна зона для Донбасу

Тим часом глава офісу президента України Андрій Єрмак виступив із заявою в розвиток оприлюднених п'яти пунктів українського "Плану дій по Донбасу". Він повідомив про розробку офісом президента порядку створення вільної економічної зони на Донбасі та на заході України.

У "Європейській солідарності" розкритикували й цю ідею. Членкиня фракції цієї політсили Софія Федина назвала такі плани загрозою Україні та її європейським партнерам. "Це може стати територією величезних потоків контрабанди, яка по суті буде "кришуватися" бойовиками. А це - нарощування озброєнь, це можливість різних незаконних операцій, це можливість формування нових незаконних угрупувань, які будуть здійснювати свої дії навіть не тільки в Україні, а й в інших частинах Європи", - застерегла Федина.

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Критика експертів

Опитані DW експерти теж скептично оцінили український "План дій по Донбасу". В України фактично не лишилося часу і спроможності відновити діяльність органів державної влади для організації виборів в ОРДЛО до 31 березня, переконана голова "Української фундації безпекових студій" Юлія Каздобіна. "Ми маємо там людей зі зміненою свідомістю, в яких тривала пропаганда сформувала негативне ставлення до України, як до ворожої держави. Без попередньої комунікації із цими людьми проводити там вибори, це надто поспішний крок", - сказала DW Каздобіна. 

Неможливо говорити про вибори в ОРДЛО раніше, ніж мине термін, співмірний із роками перебування цієї території поза контролем України, вважає директор Інституту світової політики Євген Магда. "Наразі план української делегації в ТКГ виглядає, як котлета із двох сортів м'яса. Причому один сорт умовно придатний в їжу, а інший отруйний", - сказав DW експерт. Його насторожує той факт, що попри прохолодну реакцію Кремля український план несподівано отримав широку інформаційну підтримку преси в ОРДЛО.

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План дій по Донбасу від Кравчука - мало спільного з реальністю

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