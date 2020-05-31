Перші астронавти SpaceX повертаються з МКС на Землю

Астронавти NASA Роберт Бенкен та Даглас Харлі мають повернутися з Міжнародної космічної станції (МКС) на Землю у неділю, 2 серпня. Приводнення капсули їхнього космічного корабля Crew Dragon має відбутися у Мексиканській затоці.

Спочатку планувалося, що приводнення відбудеться у водах Атлантичного океану. Однак через тропічний шторм "Ісаїас", який загрожує перетворитися на ураган, астронавти здійснять посадку поблизу узбережжя американського штату Флорида.

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Успіх SpaceX та Ілона Маска

Таким чином до свого завершення дійде перша подорож астронавтів у космос, здійснена силами приватної компанії SpaceX, що належить американському бізнесмену Ілону Маску. Астронавти перебували на борту МКС близько двох місяців.

Старт ракети Falcon 9 яка вивела Бенкена та Харлі на орбіту, відбувся 30 травня - лише з другої спроби. Запланований на декілька днів раніше перший запуск зірвався через погодні умови. Вже через 19 годин після запуску Crew Dragon успішно пристикувався до МКС.

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Старт Crew Dragon став успіхом не лише для Ілона Маска, але й для США

Повернення космічних подорожей до США

Окрім першого успішного запуску астронавтів в історії приватної космонавтики, ця подія стала першим за понад дев'ять років стартом пілотованої космічної місії з території США. У NASA називають це ключовим кроком до відновлення космічних польотів з американської території після багаторічної перерви внаслідок закриття програми "Спейс шаттл" в 2011 році.

До старту Crew Dragon американські астронавти подорожували у космос за допомогою російських ракет і космічних кораблів.

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