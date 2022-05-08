Перша леді США приїхала в Ужгород, де зустрілася з Оленою Зеленською

Перша леді США Джилл Байден у неділю, 8 травня, несподівано приїхала в Ужгород, де зустрілася з першою леді України Оленою Зеленською, повідомляє інформагентство AP. Візит Байден в Ужгород не анонсувався і був закритим для ЗМІ.

"Я хотіла приїхати (до України. - Ред.) у День матері. Я гадала, що є важливим показати українському народу, що ця війна повинна припинитися, що ця війна є брутальною і що люди у Сполучених Штатах стоять на боці народу України", - сказала Байден журналістам, цитує AFP.

Своєю чергою Олена Зеленська подякувала Байден за "цей сміливий вчинок". "Тому що ми розуміємо, що означає для першої леді США приїхати сюди під час війни, коли військові дії відбуваються щодня, коли лунають повітряні сирени щодня, навіть сьогодні", - зауважила перша леді України.

Перші леді України і США в Ужгороді

Перші леді відвідали ужгородську школу, в якій розселили внутрішньо переміщених осіб з областей України, де тривають бойові дії, повідомила Закарпатська обласна рада. "Візит першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопоставлених представників США", - зазначили в ОДА.

Там наголосили, що рішення приїхати до України та зустрітися з пані Зеленською у День матері є знаковим.

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Візит до Словаччини та Румунії

Перша леді США прибула до України зі Словаччини, де відвідувала українських біженців у селищі Кошице біля словацько-українського кордону напередодні. Там вона завітала до центру для біженців та державної школи, яка прихистила українських учнів, щоб висловити підтримку. "Я просто хотіла приїхати та показати нашу підтримку. Ми молимося за українців", - сказала вона.

Нагадаємо, до цього Джилл Байден була з візитом у Румунії, де разом з першою леді Румунії Кармен Йоганніс поспілкувалася з українськими та румунськими педагогами, українськими матерями та дітьми. Джилл Байден також відвідала посольство США у Бухаресті, де обговорила надання підтримки українським біженцям.

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