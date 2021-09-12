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Перська затока

Перська затока - затока між Іраном та Аравійським півостровом.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Перська затока". Країни Перської затоки: Іран, Оман, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ірак. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Іран і МАГАТЕ домовилися поновити співпрацю

Іран і МАГАТЕ домовилися поновити співпрацю 12.09.2021

Інспектори МАГАТЕ зможуть і надалі вести спостереження за ядерними об'єктами Ірану. Ця домовленість дає надію на відновлення ядерної угоди.
Другий рейс з Кабула доставив у Катар 45 громадян ФРН

Другий рейс з Кабула доставив у Катар 45 громадян ФРН 11.09.2021

Загалом двома рейсами авіакомпанії Qatar Airways з Кабула до столиці Катару було вивезено понад 250 іноземців.
Іран повернеться до переговорів щодо ядерної програми з новим урядом у Тегерані

Іран повернеться до переговорів щодо ядерної програми з новим урядом у Тегерані 18.07.2021

Подальше проведення переговорів щодо ядерної програми Ірану Тегеран пов'язує з формуванням нового уряду. США звинувачують Іран у тому, що він завів переговори в глухий кут.

Президент Ірану Ібрагім Раісі відмовився від зустрічі з лідером США Джо Байденом

Президент Ірану Ібрагім Раісі відмовився від зустрічі з лідером США Джо Байденом 21.06.2021

Саме Сполучені Штати повинні повернутися до виконання ядерної угоди 2015 року, вважає новообраний президент Ірану Ібрагім Раісі. Він також не має наміру обговорювати з Байденом іранську ракетну програму.
Укроборонпром підписав в ОАЕ угоди на понад мільярд доларів - ОП

"Укроборонпром" підписав в ОАЕ угоди на понад мільярд доларів - ОП 14.02.2021

Підписані в ОАЕ угоди між "Укроборонпромом" та компаніями Tawazun Economic Council і EDGE Group передбачають військово-технічну співпрацю на понад мільярд доларів США, повідомили в Офісі президента України.

Катар і країни Перської затоки залагодили конфлікт

Катар і країни Перської затоки залагодили конфлікт 05.01.2021

Учасники саміту Ради співробітництва арабських держав Перської затоки домовились про припинення дипломатичної кризи щодо Катару.
Катар вирішив кількарічний конфлікт із Саудівською Аравією та союзниками

Катар вирішив кількарічний конфлікт із Саудівською Аравією та союзниками 04.01.2021

Катар домовився з Саудівською Аравією та її союзниками про врегулювання кількарічного конфлікту, відкриття кордонів і припинення блокади, повідомили в МЗС Кувейту.
Іран затримав південнокорейський танкер у Перській затоці

Іран затримав південнокорейський танкер у Перській затоці 04.01.2021

Затриманий у Перській затоці танкер, що плив під прапором Південної Кореї, Іран звинуватив у забрудненні вод. Сеул відправив у регіон військовий корабель. Екіпаж затриманого судна складається з громадян кількох країн.
У Багдаді тисячі вийшли на антиамериканський мітинг до роковин убивства Сулеймані

У Багдаді тисячі вийшли на антиамериканський мітинг до роковин убивства Сулеймані 03.01.2021

Антиамериканська демонстрація з нагоди роковин вбивства іранського генерала Касема Сулеймані зібрала в Багдаді тисячі учасників. Мітингарі вимагали виведення військ США з Іраку.
Як Катар завойовує світ за допомогою м'якої сили

Як Катар завойовує світ за допомогою "м'якої сили" 27.08.2020

Маленький емірат у Перській затоці інвестує великі гроші у покращення свого іміджу за кордоном: від спонсорства футбольних клубів до підтримки університетів. Але що за цим криється?
Ізраїль і ОАЕ встановили прямий телефонний зв'язок

Ізраїль і ОАЕ встановили прямий телефонний зв'язок 16.08.2020

Після дипломатичного прориву між Ізраїлем та ОАЕ встановлено прямий телефонний зв'язок. Також підписана перша комерційна угода між компаніями двох країн.

Саудівська Аравія скоротить видобуток нафти ще на один мільйон барелів на добу

Саудівська Аравія скоротить видобуток нафти ще на один мільйон барелів на добу 11.05.2020

Задля стабілізації нафтового ринку Ер-Ріяд скоротить обсяги видобутку нафти майже до 7,5 мільйона барелів на добу. Крім того, в королівстві втричі збільшать ставку ПДВ і скасують численні дотації.
Трамп наказав знищувати іранські кораблі за провокації проти суден США

Трамп наказав знищувати іранські кораблі за провокації проти суден США 22.04.2020

Військово-морські сили США отримали розпорядження президента знищувати іранські бойові кораблі в разі загрози для американських суден, наголосив американський лідер Дональд Трамп.
В ОПЕК+ не домовилися щодо скорочення видобутку, ціна на нафту обвалилася

В ОПЕК+ не домовилися щодо скорочення видобутку, ціна на нафту обвалилася 06.03.2020

Під час зустрічі у Відні учасники угоди ОПЕК+ не змогли домовилися про нове суттєве скорочення обсягів нафтовидобутку. Тим часом біржова ціна нафти просіла на головних торговельних майданчиках на сім відсотків.
Через коронавірус ОПЕК вирішив різко скоротити обсяги нафтовидобутку

Через коронавірус ОПЕК вирішив різко скоротити обсяги нафтовидобутку 05.03.2020

На викликане спалахом коронавірусу скорочення обсягів споживання нафти країни-члени ОПЕК відповіли найбільшим з 2008 року обмеженням обсягів нафтовидобутку.
В ОАЕ дозволили запуск першої у арабському світі АЕС

В ОАЕ дозволили запуск першої у арабському світі АЕС 17.02.2020

Збудована за допомогою південнокорейської компанії АЕС мала дати перший струм ще 2017 року. Однак запуск об'єкта постійно переносився.
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