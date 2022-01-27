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Переривання вагітності

Народження дитини після 28 тижня вагітності називається передчасними пологами. Аборт може бути мимовільним (викидень) і медичним (втручання - хірургічне чи медикаментозне).

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "переривання вагітності". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Закон про аборти в Польщі: прокуратура розслідує смерть вагітної жінки

Закон про аборти в Польщі: прокуратура розслідує смерть вагітної жінки 27.01.2022

Після смерті одного з плодів польські лікарі не стали переривати вагітність жінки. Після смерті другого плода у неї розпочався сепсис. Родичі вважають, що лікарів стримували суворі закон про аборти в Польщі.
Європарламент розкритикував польський закон про аборти

Європарламент розкритикував польський закон про аборти 11.11.2021

Євродепутати закликають уряд Польщі скасувати заборону на аборти, що ставить під загрозу життя жінок. Країн-членів ЄС закликали сприяти польським жінкам у наданні послуг з переривання вагітності.

МОЗ Польщі роз'яснив законність абортів у разі небезпеки для життя жінки

МОЗ Польщі роз'яснив законність абортів у разі небезпеки для життя жінки 08.11.2021

У МОЗ Польщі після багатотисячних протестів по всій країні наголосили, що аборти дозволені в разі загрози здоров'ю і життю вагітної жінки. Демонстранти вимагали скасувати законодавчі обмеження на переривання вагітності.
У Техасі знову тимчасово набрав чинності закон про суворе обмеження абортів

У Техасі знову тимчасово набрав чинності закон про суворе обмеження абортів 09.10.2021

Апеляційний суд знову відновив нещодавно скасований закон про майже повну заборону абортів у Техасі, який є найсуворішим у США. Очікується, що Білий дім оскаржить це рішення у Верховному суді.

Суд у США призупинив дію закону про майже повну заборону абортів у Техасі

Суд у США призупинив дію закону про майже повну заборону абортів у Техасі 07.10.2021

Суд у США тимчасово призупинив дію закону про обмеження права на аборт у Техасі. Він був найсуворішим у Сполучених Штатах.
Верховний суд Мексики схвалив декриміналізацію абортів

Верховний суд Мексики схвалив декриміналізацію абортів 08.09.2021

Верховний суд Мексики визнав незаконним покарання за переривання вагітності в першому триместрі.
У Польщі набуло чинності рішення КС щодо заборони абортів

У Польщі набуло чинності рішення КС щодо заборони абортів 27.01.2021

Відтепер у Польщі переривання вагітності дозволяється тільки після зґвалтування або у разі загрози життю матері. Жінки у Польщі вже виходять на протести.
У Польщі не вщухають протести проти посилення заборони абортів

У Польщі не вщухають протести проти посилення заборони абортів 27.10.2020

У Польщі вже п'ятий день поспіль відбулися протести проти посилення заборони абортів. Протестувальники блокували дороги у Варшаві, Кракові, Вроцлаві та Познані.

Польські жінки протестують проти заборони абортів (26.10.2020) 26.10.2020

У Польщі не вщухають протести проти рішення Конституційного суду, який визнав неконституційними закони, що досі дозволяли жінкам переривати вагітність у разі виявлення у плоду дефекту чи захворювання. Численні акції протесту були спрямовані, зокрема, проти церкви.

В Алабамі прийняли найжорсткіший закон про аборти в США

В Алабамі прийняли найжорсткіший закон про аборти в США 15.05.2019

Прийнятий в Алабамі закон про аборти запроваджує майже повну заборону на переривання вагітності.

Аборти в Німеччині: законне право, яке замовчують (23.10.2018) 23.10.2018

Про аборти в Німеччині неохоче говорять ані політики, ані лікарі-гінекологи, ані жінки, які планують перервати вагітність. Чому ж ця тема така складна для німців? (via DW-Stories)
В Аргентині провалилася ініціатива щодо легалізації абортів

В Аргентині провалилася ініціатива щодо легалізації абортів 09.08.2018

Сенат Аргентини не схвалив законопроект, що дозволяє переривання вагітності. З 2007 по 2016 рік у країні за нелегальний аборт були засуджені 63 особи.
Ірландці проголосували за легалізацію абортів - екзитполи

Ірландці проголосували за легалізацію абортів - екзитполи 26.05.2018

За даними екзитполів, за скасування заборони абортів висловилися 68 відсотків учасників референдуму в Ірландії. За легалізацію переривання вагітності голосували переважно молоді люди.
В Ірландії проводять референдум щодо легалізації абортів

В Ірландії проводять референдум щодо легалізації абортів 25.05.2018

Конституція Ірландії визнає "право на життя" з 1983 року, передбачаючи покарання за вчинення абортів до 14 років позбавлення волі. На нинішньому референдумі вирішується питання щодо легалізації переривання вагітності.
В Ірландії пройде референдум щодо легалізації абортів

В Ірландії пройде референдум щодо легалізації абортів 30.01.2018

Громадяни Ірландії у травні на референдумі висловляться щодо можливості скасування заборони на передчасне переривання вагітності. Для католицької країни питання абортів є вельми делікатним.

У Росії ініціюють заборону абортів (17.08.2017) 17.08.2017

Активісти російського руху "За життя" зібрали мільйон підписів під петицією за повну заборону абортів у Росії. Та чи вистачить цього, щоб змусити Держдуму ухвалити відповідний закон?

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