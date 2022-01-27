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Народження дитини після 28 тижня вагітності називається передчасними пологами. Аборт може бути мимовільним (викидень) і медичним (втручання - хірургічне чи медикаментозне).
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "переривання вагітності". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У МОЗ Польщі після багатотисячних протестів по всій країні наголосили, що аборти дозволені в разі загрози здоров'ю і життю вагітної жінки. Демонстранти вимагали скасувати законодавчі обмеження на переривання вагітності.
У Польщі не вщухають протести проти рішення Конституційного суду, який визнав неконституційними закони, що досі дозволяли жінкам переривати вагітність у разі виявлення у плоду дефекту чи захворювання. Численні акції протесту були спрямовані, зокрема, проти церкви.