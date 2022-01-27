Переривання вагітності

У Техасі знову тимчасово набрав чинності закон про суворе обмеження абортів

Апеляційний суд знову відновив нещодавно скасований закон про майже повну заборону абортів у Техасі, який є найсуворішим у США. Очікується, що Білий дім оскаржить це рішення у Верховному суді.