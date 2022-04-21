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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Педро Санчес". Педро Санчес - іспанський політик.
Соціаліст Педро Санчес - лідер Іспанської соціалістичної робітничої партії. З 2 червня 2018 року Педро Санчес є прем'єр-міністром Іспанії. На цій посаді він змінив консервативного політика Маріано Рахоя. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
На міжнародній донорській конференції вдалося зібрати 7,4 мільярда євро для спільної ініціативи із боротьби з коронавірусом. Кошти мають піти на розробку вакцини, ліків і на збільшення можливостей для тестування у світі.