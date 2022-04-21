Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Педро Санчес

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Педро Санчес". Педро Санчес - іспанський політик.

Соціаліст Педро Санчес - лідер Іспанської соціалістичної робітничої партії. З 2 червня 2018 року Педро Санчес є прем'єр-міністром Іспанії. На цій посаді він змінив консервативного політика Маріано Рахоя. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Прем'єр-міністри Іспанії та Данії підтримають Зеленського в Києві

Прем'єр-міністри Іспанії та Данії підтримають Зеленського в Києві 21.04.2022

У Києві запланована зустріч президента Володимира Зеленського з керівниками урядів Іспанії та Данії. Прем'єр Іспанії Педро Санчес уже прибув до української столиці.
Іспанія помилувала ув'язнених каталонських політиків

Іспанія помилувала ув'язнених каталонських політиків 22.06.2021

Уряд Іспанії в надії нормалізувати ситуацію в Каталонії вирішив помилувати каталонських політиків, котрі вже кілька років відбували тюремний термін ув'язнення.
На виборах у Мадриді перемогли консерватори - екзитполи

На виборах у Мадриді перемогли консерватори - екзитполи 04.05.2021

Утім, для формування коаліції в уряді автономії консерваторам з Народної партії все одно доведеться шукати собі союзника, свідчать дані екзитполів.
Прем'єр Іспанії: в країні три мільйони заражених коронавірусом

Прем'єр Іспанії: в країні три мільйони заражених коронавірусом 23.10.2020

Педро Санчес припустив, що в Іспанії втричі більше інфікованих коронавірусом, ніж зареєстрованих випадків. За даними МОЗ, у країні трохи більше одного мільйона підтверджених заражень COVID-19.
У Мадриді знову запровадили локдаун в окремих районах

У Мадриді знову запровадили локдаун в окремих районах 21.09.2020

Запроваджені обмежувальні заходи стосуються близько 850 тисяч людей, котрі переважно проживають у бідних районах. Напередодні в Мадриді протестували проти поновлення режиму карантину.
В Іспанії завершилася дія надзвичайного стану, відкрито кордони

В Іспанії завершилася дія надзвичайного стану, відкрито кордони 21.06.2020

Назвичайний стан діяв в Іспанії з 14 березня. Прем'єр країни Педро Санчес наголосив на необхідності й надалі суворо дотримуватися протиепідемічних заходів.
В Іспанії оголошено 10-денний траур за жертвами коронавірусу

В Іспанії оголошено 10-денний траур за жертвами коронавірусу 23.05.2020

Протягом десяти днів з 26 травня в країні будуть приспущені державні прапори. Натепер Іспанія налічує понад 28,6 тисячі померлих від COVID-19.
Іспанія через коронавірус лише з липня відкриє кордони для туристів-іноземців

Іспанія через коронавірус лише з липня відкриє кордони для туристів-іноземців 23.05.2020

Прийом іноземних туристів відновлять за умови дотримання жорстких заходів безпеки, попередив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.
Донорська конференція: на боротьбу з коронавірусом зібрали 7,4 мільярда євро

Донорська конференція: на боротьбу з коронавірусом зібрали 7,4 мільярда євро 04.05.2020

На міжнародній донорській конференції вдалося зібрати 7,4 мільярда євро для спільної ініціативи із боротьби з коронавірусом. Кошти мають піти на розробку вакцини, ліків і на збільшення можливостей для тестування у світі.
Послаблення карантину: в Іспанії дозволили виходити надвір для занять спортом

Послаблення карантину: в Іспанії дозволили виходити надвір для занять спортом 02.05.2020

В Іспанії послабили карантинні обмеження. Тепер іспанці знову можуть займатися спортом просто неба та виходити на прогулянки.
Коронавірус в Іспанії: найменше число жертв з березня, діти знову на вулиці

Коронавірус в Іспанії: найменше число жертв з березня, діти знову на вулиці 26.04.2020

За останню добу в Іспанії померли 288 людей, в яких виявили зараження коронавірусом. Це - найнижчий показник за понад місяць. Тим часом діти у країні знову мають можливість гуляти на вулиці.
Коронавірус: в Іспанії уже втретє подовжили надзвичайний стан

Коронавірус: в Іспанії уже втретє подовжили надзвичайний стан 23.04.2020

На тлі епідемії COVID-19 парламент Іспанії затвердив пропозицію уряду Педро Санчеса утретє подовжити дію надзвичайного стану в країні. Цього разу - до 9 травня.
В Іспанії після локдауну почали відновлювати роботу деякі підприємства

В Іспанії після локдауну почали відновлювати роботу деякі підприємства 13.04.2020

Попри масштабний локдаун іспанський уряд дозволив почати роботу деяким будівельним та виробничим фірмам. Поліцейські роздають людям на вулицях захисні маски.
Уряд Іспанії пропонує подовжити надзвичайний стан до 26 квітня

Уряд Іспанії пропонує подовжити надзвичайний стан до 26 квітня 04.04.2020

Подовження надзвичайного стану до 26 квітня має схвалити парламент країни. В Іспанії другий день поспіль фіксують зниження кількості летальних випадків, викликаних коронавірусною інфекцією.
В Іспанії за добу нарахували майже 840 жертв COVID-19

В Іспанії за добу нарахували майже 840 жертв COVID-19 29.03.2020

Попри жорсткі обмеження та заходи уряду, 28 березня в Іспанії від коронавірусу померли 838 осіб, що стало новим максимальним числом жертв COVID-19 за добу в цій країні.
Коронавірус в Іспанії: понад 33 тисячі інфікованих, більше 2 тисяч померлих

Коронавірус в Іспанії: понад 33 тисячі інфікованих, більше 2 тисяч померлих 23.03.2020

В Іспанії зростає кількість інфікованих коронавірусом. Внаслідок викликаної ним хвороби COVID-19 в країні померло вже більше двох тисяч людей.

Інші статті