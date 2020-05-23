В Іспанії оголошено 10-денний траур за жертвами коронавірусу

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив в суботу, 23 травня, офіційний державний траур у пам'ять про численних жертв коронавірусу. Починаючи з 26 травня по всій країні впродовж десяти днів приспустять прапори. Це найбільший за тривалістю державний траур в історії демократії в Іспанії, уточнив Санчес, передає агенція новин KNA.

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Іспанія, в якій натепер налічується майже 235 тисяч інфікованих і понад 28,6 тисячі загиблих, є однією з країн, що найбільше постраждали від пандемії коронавірусу в світі. За словами Санчеса, планується провести також масштабні жалобні заходи з вшанування пам'яті жертв коронавірусу під керівництвом короля Феліпе VI.

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Очікується, що ці заходи відбудуться наприкінці червня, коли сплине запроваджений раніше надзвичайний стан. 20 травня парламент Іспанії схвалив - уже вп'яте - подовження надзвичайного стану до 6 червня. Нині уряд розглядає можливість подальшого подовження чинності цього періоду. Щодо плану виведення країни з локдауну, очікується, що цей розділений на чотири етапи пакет заходів завершиться наприкінці червня.

Масові антиурядові виступи

Тим часом по всій країні тривають протестні акції громадян проти запроваджених суворих обмежувальних заходів. У суботу відбулись масштабні акції протесту за участі автоколон, до яких закликала право-популістська партія Vox, передає інформагенція AFP. Антиурядові демонстрації відбулися в близько 50 містах, у тому числі в Мадриді, Барселоні, Севільї, Валенсії, Малазі, Кордобі й Більбао. Учасники акцій, а їх були тисячі, виїхали на вулиці на автомобілях.

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Мітингарі в Мадриді проїхалися центральними вулицями міста, гучно сигналячи. Їхні автомобілі були обвішані державними прапорами Іспанії. Вони вимагали відставки уряду Санчеса й скандували гасло "Свободу!" Учасники антиурядових акцій звинувачутили соціалістичний уряд Санчеса в неспромозі адекватно відповісти викликам пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, іспанська влада розпочала з 11 травня поступово скасовувати запроваджені раніше суворі обмеження з метою недопущення подальшого поширення коронавірусу.