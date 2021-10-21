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Партія "Голос"

"Голос" - українська політична партія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "партія Голос".

Партія Голос була створена українським рок-співаком, лідером гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком у травні 2019 року. Як пояснив сам Вакарчук, його метою є знищення старої (олігархічної) політики й створення нової політики". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Європейська солідарність випередила Слугу народу в рейтингу партій - КМІС

"Європейська солідарність" випередила "Слугу народу" в рейтингу партій - КМІС 21.10.2021

Опозиційна "Європейська солідарність" вперше з мінімальним відривом обігнала владну "Слугу народу" в партійному рейтингу. Про це свідчать дані опитування КМІС.

У Слузі народу назвали конфронтацію з Разумковим складною виробничою ситуацією

У "Слузі народу" назвали конфронтацію з Разумковим "складною виробничою ситуацією" 21.09.2021

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив характер конфронтації з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим та не виключив його відставки. Опозиційні партії в Раді - проти зміни спікера.
Партія на один сезон. Чи повторить Голос долю Самопомочі

Партія на один сезон. Чи повторить "Голос" долю "Самопомочі" 03.08.2021

Після того як із партії "Голос" пішов музикант Святослав Вакарчук, всередині політсили не вщухають суперечки. Експерти пророкують партії долю іншої сили, що спиралася на середній клас і активістів, - "Самопомочі".
Партія Голос оновила склад політичної ради

Партія "Голос" оновила склад політичної ради 29.07.2021

Партія "Голос" провела з'їзд, на якому оновила склад політичної ради.

Посилення розколу в Голосі: кілька депутатів заявили про вихід з партії

Посилення розколу в "Голосі": кілька депутатів заявили про вихід з партії 29.07.2021

Народні депутати оголосили про свій вихід з "Голосу" у день з'їзду партії. Вони звинуватили керівництво політсили у створенні умов, за яких більшість членів партії не змогла взяти участь у з'їзді.

Голос проведе з'їзд, щоб вирішити внутрішню кризу

"Голос" проведе з'їзд, щоб вирішити "внутрішню кризу" 17.06.2021

Партія "Голос" проведе у липні з'їзд, на якому планує "поставити крапку у внутрішній кризі та рухатися далі". Раніше 10 депутатів фракції "Голос" висловили недовіру її керівнику.

У партії Голос відреагували на створення групи Справедливість

У партії "Голос" відреагували на створення групи "Справедливість" 16.06.2021

Керівництво партії "Голос" вважає, що їхні однопартійці, створюючи групу "Справедливість", порушують закон. Політична рада партії дасть оцінку цим діям.
Голос розколовся: керівництву фракції закидають узурпацію влади

"Голос" розколовся: керівництву фракції закидають узурпацію влади 16.06.2021

Половина фракції "Голос" має намір ініціювати виключення голови партії Кіри Рудик зі складу фракції. Вони оголосили про створення окремої групи "Справедливість".
Сергій Притула залишає партію Голос

Сергій Притула залишає партію "Голос" 07.06.2021

Екскандидат у мери Києва від "Голосу" Сергій Притула оголосив про вихід з партії через дії нового керівництва політсили, однак наголосив, що з політики не йде.

Віталій Кличко захистив титул мера Києва

Віталій Кличко захистив титул мера Києва 06.11.2020

Під час місцевих виборів 25 жовтня Віталія Кличка на посаді мера підтримали понад 50 відсотків тих киян, котрі взяли участь у голосуванні, повідомили в Київському міському тервиборчкомі.
П'ять запитань від президента: як Зеленський змінив фокус місцевих виборів

П'ять запитань від президента: як Зеленський змінив фокус місцевих виборів 13.10.2020

Менше ніж за два тижні до місцевих виборів Володимир Зеленский заінтригував українців ініціативою провести 25 жовтня всенародне опитування. Більшість політсил критикують президента. Експерти застерігають про маніпуляції.
Голос висунув Притулу кандидатом у мери Києва

"Голос" висунув Притулу кандидатом у мери Києва 11.08.2020

Телеведучий Сергій Притула став кандидатом у мери Києва від політичної партії "Голос".
Замість Вакарчука ЦВК визнала обраною депутатом дружину ексміністра

Замість Вакарчука ЦВК визнала обраною депутатом дружину ексміністра 08.07.2020

Замість Святослава Вакарчука обраним депутатом українського парламенту ЦВК визнала Аліну Свідерську.
Партія Голос позбавила Вакарчука депутатського мандата

Партія "Голос" позбавила Вакарчука депутатського мандата 26.06.2020

Делегати партії "Голос" проголосували за позбавлення Святослава Вакарчука депутатського мандата. При цьому він залишається активним членом політсили, запевнив Вакарчук.
Вакарчук вийшов з фракції Голос, щоб позбутися депутатського мандата

Вакарчук вийшов з фракції "Голос", щоб позбутися депутатського мандата 19.06.2020

Святослав Вачарчук має намір скласти повноваження депутата шляхом виключення його з'їздом партії "Голос" з виборчого списку, що автоматично призведе до втрати мандата.
Коментар: Ти почуєш голос мій?

Коментар: Ти почуєш голос мій? 12.06.2020

Пожинати зіпсутий виборчий врожай "Голосу" буде не Святослав Вакарчук, який пішов, а ті, хто залишився, переконана Лариса Денисенко.
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