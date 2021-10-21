"Голос" - українська політична партія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "партія Голос".

Партія Голос була створена українським рок-співаком, лідером гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком у травні 2019 року. Як пояснив сам Вакарчук, його метою є знищення старої (олігархічної) політики й створення нової політики". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.