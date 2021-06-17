Посилення розколу в "Голосі": кілька депутатів заявили про вихід з партії

Народні депутати оголосили про свій вихід з "Голосу" у день з'їзду партії. Вони звинуватили керівництво політсили у створенні умов, за яких більшість членів партії не змогла взяти участь у з'їзді.
Народні депутати Олександра Устінова, Ярослав Юрчишин, Соломія Бобровська, Юлія Клименко і Ольга Стефанишина оголосили про вихід з партії "Голос". Відповідні повідомлення вони оприлюднили в четвер, 29 липня, на своїх сторінках у соцмережі Facebook. Саме у цей день має пройти з'їзд "Голосу".
Зазначені депутати опублікували фото своїх заяв про вихід з політсили разом з однаковим текстом. "Більшість народних депутатів не братимуть участі у з'їзді партії "Голос" та покидають партію. На жаль, керівництво в особі Кіри Рудик та контрольована нею політична рада "Голосу" штучно створили умови, за яких 75 відсотків партійців та місцевих депутатів не будуть представлені на з'їзді", - йдеться у тексті.
За словами народних депутатів, цей з'їзд політсили "формувався, виходячи не з кількості партійців та депутатів, представлених у місцевих громадах, а за лояльністю до керівництва". Вони зазначили, що бойкотують цей захід та виходять з партії, "зважаючи на повне ігнорування позиції більшості членів партії та організацій, які їх представляють, з боку керівництва".
"Голосу" більше не існує як партії, за якою стояли потужні команди та осередки. Тепер це партія імені однієї людини - Кіри Рудик, яка (партія) існує виключно на папері", - наголосили народні депутати. Вони закликали осередки підтримати їхню заяву та не брати участь у з'їзді.
Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик заявила про неможливість подальшого партійного будівництва разом із народними депутатами від цієї політсили, які заявили про вихід із партії. Водночас вона наголосила, що вони і надалі мають виконувати програму "Голосу", з якою йшли на вибори, повідомила пресслужба політсили.
"Ми наголошуємо, що базових ідеологічних розбіжностей із колегами у нас немає. І впевнені, що вони розуміють, що як депутати, обрані від партії "Голос", мають продовжити виконувати програму партії, з якою ми виграли вибори", - сказала Рудик, цитує інформагентство "Інтерфакс-Україна". Вона подякувала колегам за спільну роботу і зазначила, що ставиться до їхнього рішення вийти з партії з повагою, "тому що справді останні події показують, що спільна робота з будівництва партії неможлива".
Раніше половина членів депутатської фракції "Голос" висловила недовіру її керівнику Ярославу Железняку та заявила про намір створити окреме об'єднання в парламенті під назвою "Справедливість". Крім того, частина фракції мала намір ініціювати виключення з її складу голови партії Кіри Рудик, яка "прогулює понад 60 відсотків засідань".
Керівництво партії "Голос" зазначило, що ініціатива 10 депутатів фракції партії створити групу "Справедливість" порушує закон. У політсилі заявили, що тільки позафракційні депутати мають право створювати депутатські групи, але створення груп в межах депутатської фракції прямо суперечить статтям 58-60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України".