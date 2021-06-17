Посилення розколу в "Голосі": кілька депутатів заявили про вихід з партії

Народні депутати Олександра Устінова, Ярослав Юрчишин, Соломія Бобровська, Юлія Клименко і Ольга Стефанишина оголосили про вихід з партії "Голос". Відповідні повідомлення вони оприлюднили в четвер, 29 липня, на своїх сторінках у соцмережі Facebook. Саме у цей день має пройти з'їзд "Голосу".

Зазначені депутати опублікували фото своїх заяв про вихід з політсили разом з однаковим текстом. "Більшість народних депутатів не братимуть участі у з'їзді партії "Голос" та покидають партію. На жаль, керівництво в особі Кіри Рудик та контрольована нею політична рада "Голосу" штучно створили умови, за яких 75 відсотків партійців та місцевих депутатів не будуть представлені на з'їзді", - йдеться у тексті.

За словами народних депутатів, цей з'їзд політсили "формувався, виходячи не з кількості партійців та депутатів, представлених у місцевих громадах, а за лояльністю до керівництва". Вони зазначили, що бойкотують цей захід та виходять з партії, "зважаючи на повне ігнорування позиції більшості членів партії та організацій, які їх представляють, з боку керівництва".

"Голосу" більше не існує як партії, за якою стояли потужні команди та осередки. Тепер це партія імені однієї людини - Кіри Рудик, яка (партія) існує виключно на папері", - наголосили народні депутати. Вони закликали осередки підтримати їхню заяву та не брати участь у з'їзді.

Реакція Кіри Рудик

Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик заявила про неможливість подальшого партійного будівництва разом із народними депутатами від цієї політсили, які заявили про вихід із партії. Водночас вона наголосила, що вони і надалі мають виконувати програму "Голосу", з якою йшли на вибори, повідомила пресслужба політсили.

"Ми наголошуємо, що базових ідеологічних розбіжностей із колегами у нас немає. І впевнені, що вони розуміють, що як депутати, обрані від партії "Голос", мають продовжити виконувати програму партії, з якою ми виграли вибори", - сказала Рудик, цитує інформагентство "Інтерфакс-Україна". Вона подякувала колегам за спільну роботу і зазначила, що ставиться до їхнього рішення вийти з партії з повагою, "тому що справді останні події показують, що спільна робота з будівництва партії неможлива".

Розкол у "Голосі"

Раніше половина членів депутатської фракції "Голос" висловила недовіру її керівнику Ярославу Железняку та заявила про намір створити окреме об'єднання в парламенті під назвою "Справедливість". Крім того, частина фракції мала намір ініціювати виключення з її складу голови партії Кіри Рудик, яка "прогулює понад 60 відсотків засідань".

Керівництво партії "Голос" зазначило, що ініціатива 10 депутатів фракції партії створити групу "Справедливість" порушує закон. У політсилі заявили, що тільки позафракційні депутати мають право створювати депутатські групи, але створення груп в межах депутатської фракції прямо суперечить статтям 58-60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України".