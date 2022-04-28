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Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ)

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) - один з двох статутних органів Ради Європи.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ПАРЄ". Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) є одним з двох статутних органів Ради Європи. ПАРЄ засідає в Страсбургу. До складу ПАРЄ входять представники 47 національних парламентів європейських країн, які є членами Ради Європи. До важливих повноважень ПАРЄ належать обрання генерального секретаря Ради Європи, його заступника, суддів Європейського суду з прав людини. Крім того, нові кандидати на членство в Раді Європи можуть бути прийняті до складу організації тільки на підставі ухвалених ПАРЄ висновків щодо них. Сесії ПАРЄ є форумами для обговорення актуальних проблем європейської політики. ПАРЄ ухвалює резолюції та рекомендації на основі доповідей, що їх готують депутати-доповідачі. Кабінет міністрів Ради Європи представляє звіт про свою діяльність на кожній сесії ПАРЄ. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Резолюція ПАРЄ: Для суду над керівництвом РФ потрібен спецтрибунал

Резолюція ПАРЄ: Для суду над керівництвом РФ потрібен спецтрибунал 28.04.2022

ПАРЄ просить прокурора МКС якнайшвидше завершити слідства за найбільш кричущими злочинами, імовірно скоєними російськими військовими в Україні, і видати ордер на арешт обвинувачених.
Гнів, шок та повна підтримка України у ПАРЄ

Гнів, шок та повна підтримка України у ПАРЄ 28.04.2022

ПАРЄ закликала створити міжнародний трибунал для розслідування злочинів, скоєних керівництвом РФ, а також використати конфісковане майно російських олігархів для потреб українських біженців.
Росія залишила Раду Європи після 26 років членства

Росія залишила Раду Європи після 26 років членства 16.03.2022

Рада Європи виключила Росію зі свого складу. На початку тижня Парламентська асамблея організації одностайно висловилась за те, щоб Росію виключили з провідної організації із захисту прав людини на континенті.
ПАРЄ проголосувала за виключення Росії з Ради Європи

ПАРЄ проголосувала за виключення Росії з Ради Європи 15.03.2022

У Страсбурзі одноголосно ухвалили резолюцію, яка рекомендує виключити Росію зі складу Ради Європи через війну з Україною. Раніше того ж дня про вихід із ПАРЄ заявила сама РФ.

У ПАРЄ розглянуть резолюцію щодо членства Росії у Раді Європи

У ПАРЄ розглянуть резолюцію щодо членства Росії у Раді Європи 14.03.2022

У Страсбурзі відкрилася позачергова дводенна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), головною темою якої стала війна Російської Федерації проти України.
ПАРЄ закликає негайно реформувати Окружний адміністративний суд Києва

ПАРЄ закликає негайно реформувати Окружний адміністративний суд Києва 28.01.2022

У резолюції ПАРЄ Київ закликають не затягувати судову реформу. Процес призначення на посади керівників антикорупційних органів продемонструє волю України до боротьби з корупцією на всіх рівнях, йдеться в документі.
Рада Європи хоче брати участь у розв'язанні кризи між Росією і Заходом

Рада Європи хоче брати участь у розв'язанні кризи між Росією і Заходом 28.01.2022

Авторитарні режими, які порушують основні свободи, розв'язують війни і провокують конфлікти. Рада Європи через діалог з Росією може переконати її повернутися в рамки міжнародного права, переконані депутати ПАРЄ.
ПАРЄ: Росія має розпочати незалежне розслідування отруєння Навального

ПАРЄ: Росія має розпочати незалежне розслідування отруєння Навального 27.01.2022

У ПАРЄ вважають, що Навального отруїли "Новічком" на території Росії. На дебатах депутати асамблеї закликали Москву негайно звільнити опозиціонера. Делегація РФ від участі у дебатах відмовилася.
ПАРЄ ратифікувала повноваження Росії без жодних обмежень

ПАРЄ ратифікувала повноваження Росії без жодних обмежень 26.01.2022

Попри низку істотних порушень Росією прав людини та принципу правовладдя ПАРЄ ратифікувала повноваження делегації Держдуми. Голосуванню за резолюцію передували палкі дебати.

ПАРЄ: Злочини на ґрунті гомофобії в РФ залишаються безкарними

ПАРЄ: Злочини на ґрунті гомофобії в РФ залишаються безкарними 25.01.2022

ПАРЄ заявляє про "кричущі порушення" прав ЛГБТК в Росії і закликає у своїй резолюції країни Європи надавати притулок усім, хто змушений тікати з РФ через переслідування на ґрунті сексуальної орієнтації.
У ПАРЄ оскаржили повноваження нової делегації Росії

У ПАРЄ оскаржили повноваження нової делегації Росії 24.01.2022

Депутати Литви й України оскаржили права делегації Держдуми РФ у ПАРЄ. Свій крок вони пояснили невиконанням Росією резолюцій асамблеї та проведенням парламентських виборів на території Криму.
У ПАРЄ готуються оскаржити повноваження нової делегації Росії

У ПАРЄ готуються оскаржити повноваження нової делегації Росії 21.01.2022

Україна та країни групи Baltic plus оскаржать повноваження делегації Держдуми РФ у Парламентській асамблеї Ради Європи на підставі порушення Росією статуту Ради Європи.
Що не так з українськими кандидатами на посаду судді в ЄСПЛ?

Що не так з українськими кандидатами на посаду судді в ЄСПЛ? 29.09.2021

ПАРЄ відхилила усі три кандидатури, подані Києвом, на посаду судді Європейського суду з прав людини від України. Чим список українських кандидатів не влаштував асамблею - розбиралася DW.
Рада Європи: Марія Колесникова нагороджена премією Вацлава Гавела

Рада Європи: Марія Колесникова нагороджена премією Вацлава Гавела 27.09.2021

Одна з лідерів білоруської опозиції Марія Колесникова, заґратована судом у Мінську на 11 років, стала лауреаткою премії імені Вацлава Гавела. Нагороду від імені Марії отримала її сестра.
За виборами в Росії спостерігатиме місія ПАРЄ з п'яти осіб

За виборами в Росії спостерігатиме місія ПАРЄ з п'яти осіб 06.09.2021

ПАРЄ направить на вибори в російську Держдуму місію з п'яти спостерігачів. Вони мають намір зустрітися з політиками, представниками ЗМІ, громадянського суспільства і ЦВК.
Резолюція ПАРЄ: У Криму тривають грубі порушення прав людини

Резолюція ПАРЄ: У Криму тривають грубі порушення прав людини 23.06.2021

ПАРЄ у резолюції про порушення прав людини, вчинені проти кримських татар, закликала Москву не застосовувати закони РФ на території окупованого Криму, а натомість послуговуватись на півострові актами, чинними в Україні.
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