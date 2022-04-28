Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) - один з двох статутних органів Ради Європи.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ПАРЄ". Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) є одним з двох статутних органів Ради Європи. ПАРЄ засідає в Страсбургу. До складу ПАРЄ входять представники 47 національних парламентів європейських країн, які є членами Ради Європи. До важливих повноважень ПАРЄ належать обрання генерального секретаря Ради Європи, його заступника, суддів Європейського суду з прав людини. Крім того, нові кандидати на членство в Раді Європи можуть бути прийняті до складу організації тільки на підставі ухвалених ПАРЄ висновків щодо них. Сесії ПАРЄ є форумами для обговорення актуальних проблем європейської політики. ПАРЄ ухвалює резолюції та рекомендації на основі доповідей, що їх готують депутати-доповідачі. Кабінет міністрів Ради Європи представляє звіт про свою діяльність на кожній сесії ПАРЄ. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.