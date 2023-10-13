ПАРЄ визнала обнулення термінів Путіна нелегітимним

Абсолютна влада, яка опинилася в руках президента Росії Володимира Путіна внаслідок надзвичайно тривалого перебування на посаді, у поєднанні з відсутністю у країні сильного парламенту, незалежної судової системи, вільних ЗМІ та активного громадянського суспільства де-факто перетворила Російську Федерацію на диктатуру. Про це йдеться у резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) про легітимність обнулення повноважень чинного президента РФ, ухваленій у п'ятницю, 13 жовтня, у Страсбурзі. Депутати ПАРЄ вважають, що нинішня російська влада "є загрозою міжнародному миру й безпеці". Резолюцію було ухвалено одноголосно.

Читайте також: ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу

Обнулення президентського терміну Путіна нелегітимне

У липні 2020 року в РФ на загальноросійському референдумі було ухвалено низку конституційних поправок, запропонованих президентом Володимиром Путіним. Найбільш резонансною з них стала поправка про так зване "обнулення президентських термінів Путіна", що теоретично дозволяє йому залишатися при владі до 2036 року. Ця та інші конституційні поправки, ухвалені в РФ, викликали хвилю критики на Заході та з боку незалежної правової експертної спільноти. Так, у березні 2021 року Венеціанська комісія опублікувала свої висновки, в яких жорстко розкритикувала не лише зміст поправок, а й процедуру ухвалення.

Читайте також: "Обнулення" строків Путіна, СРСР та Бог: які зміни передбачають правки до конституції РФ

Але чому через три роки після референдуму ПАРЄ раптом вирішила висловити свою думку щодо цих поправок, незважаючи на те, що Росія вже більше не є членом Ради Європи (РЄ), з якої її виключили 16 березня 2022 через вторгнення в Україну? Річ у тім, що ініціативу про написання цієї резолюції було внесено до правового комітету ПАРЄ у січні 2022 року, до початку війни та вигнання Росії з РЄ. Тому доповідач та автор резолюції, нідерландський депутат від політгрупи "Європейської народної партії" Пітер Омціг весь цей час продовжував свою роботу над документом.

Крім того, за словами Омціга, "з моменту початку повномасштабної війни Росії проти України питання про легітимність можливого переобрання президента Путіна на наступних президентських виборах у 2024 році набуло особливої актуальності". Доповідач зазначає, що "авторитет президента Путіна вже й так поставлено під сумнів на національному та міжнародному рівні через юридично та морально погане рішення розпочати війну проти України". Але при цьому він упевнений, що чітке визнання незаконності цих конституційних поправок на міжнародному рівні позбавить легітимності спробу Володимира Путіна залишатися президентом РФ на невизначений термін.

Читайте також: ПАРЄ: Росія де-факто перетворилась в диктатуру

Диктатура загрожує самій Росії та всьому світу

Принцип обмеження президентських термінів є дуже важливим для функціонування демократії. Його порушення виводить з ладу "інституційну систему стримувань та противаг, внаслідок чого ключові позиції при владі поступово займають союзники президента, а голоси незгодних зникають із його найближчого оточення", говориться в резолюції. Доказом цієї закономірності є правління Володимира Путіна, який перебуває при владі в Росії понад 20 років, вважають депутати ПАРЄ.

Асамблея висловила свою повну згоду з критичними висновками Венеціанської комісії з приводу поправки до конституції РФ щодо обнулення президентського терміну Путіна, підкресливши, що вона "порушує як конституцію самої Росії, так і міжнародні законодавчі принципи". "Як показує агресивна війна Росії проти України та її політичні та економічні наслідки, диктатури є загрозою міжнародному миру та безпеці, територіальній цілісності та незалежності їхніх сусідів, а також руйнують фундаментальні права, соціальне та економічне благополуччя свого населення", - говориться в резолюції. Тому депутати ПАРЄ заявляють, що "відновлення демократії" в Росії "відповідає інтересам насамперед самого народу Росії, а також Європи та всього світу".

У зв'язку з цим асамблея нагадує, що всі країни-учасниці статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) зобов'язані "заарештувати Володимира Путіна, якщо він опиниться в їхній юрисдикції", на підставі ордера МКС від 17 березня 2023 року. А також висловлює свою повну підтримку створенню міжнародного трибуналу, "необхідного для того, щоб притягнути до відповідальності російське керівництво, включаючи Володимира Путіна, за початковий злочин агресії", який спричинив війну проти України.