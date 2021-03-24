Володимир Путін підписав закон про обнулення президентських термінів

Президент РФ Володимир Путін у понеділок, 5 квітня, підписав поправки до федерального закону "Про вибори президента Російської Федерації", що дозволяють йому обиратися ще двічі - в 2024 та 2030 роках. Згідно з оновленим законом, президент Росії може обіймати свій пост не більше двох строків, однак терміни, протягом яких він був главою держави до ухвалення поправок до Конституції, не враховуються.

У новій редакції також вказано, хто може бути обраний президентом РФ: громадянин Росії не молодше 35 років, який постійно проживає в країні не менше 25 років і не має іноземного громадянства або дозволу на проживання. Вимога про відсутність громадянства іншої держави не поширюється на росіян, які раніше були громадянами країни, повністю або частково прийнятої до складу Росії.

Референдум про обнулення

Поправки до Конституції РФ влітку 2020 року виставлялися на всенародний референдум. За даними Центральної виборчої комісії Росії, внесення змін до Основного Закону схвалили 77,92 відсотка виборців, проти висловилися 21,27 відсотка. Незалежні спостерігачі відзначили безпрецедентні фальсифікації під час голосування.

З критикою поправок, ініційованих самим президентом, виступали російські правозахисники і Венеціанська комісія. Опозиція та її прихильники звинуватили 67-річного Путіна в прагненні стати довічним президентом.