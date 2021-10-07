Парламентаризм - система державного устрою, за якої парламент має привілейоване становище.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "парламентаризм". При парламентаризмі уряд формується партіями, котрі мають більшість у парламенті. Уряд у своїй діяльності має пряму або опосередковану залежність від підтримки парламенту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.