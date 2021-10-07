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Парламентаризм

Парламентаризм - система державного устрою, за якої парламент має привілейоване становище.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "парламентаризм". При парламентаризмі уряд формується партіями, котрі мають більшість у парламенті. Уряд у своїй діяльності має пряму або опосередковану залежність від підтримки парламенту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Спікеріада: Дмитра Разумкова пішли, але він обіцяв повернутися

Спікеріада: Дмитра Разумкова "пішли", але він обіцяв повернутися 07.10.2021

Верховна Рада відкликала з посади голови парламенту Дмитра Разумкова. Щоправда, ініціаторам процесу - представникам монобільшості з фракції "Слуга народу" - голосів забракло, й довелося шукати підтримку в інших фракціях.
За виборами в Росії спостерігатиме місія ПАРЄ з п'яти осіб

За виборами в Росії спостерігатиме місія ПАРЄ з п'яти осіб 06.09.2021

ПАРЄ направить на вибори в російську Держдуму місію з п'яти спостерігачів. Вони мають намір зустрітися з політиками, представниками ЗМІ, громадянського суспільства і ЦВК.
Зеленський ініціює позачергове засідання Ради для голосування щодо великого герба

Зеленський ініціює позачергове засідання Ради для голосування щодо великого герба 18.08.2021

Глава держави очікує, що на позачерговій сесії парламенту законодавці розглянуть законопроєкт про великий герб України. Керівництво фракції "Слуга народу" припускає, що його можуть ухвалити у першому читанні.
Верховна Рада призначила Дениса Монастирського главою МВС

Верховна Рада призначила Дениса Монастирського главою МВС 16.07.2021

За призначення Дениса Монастирського на пост очільника міністерства внутрішніх справ проголосував 271 народний депутат.

ХДС і ХСС представили спільну програму до виборів

ХДС і ХСС представили спільну програму до виборів 21.06.2021

Лідери Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів представили програму, з якою правлячий консервативний блок піде на вибори до Бундестагу у вересні.
Партія Рютте лідирує на парламентських виборах у Нідерландах

Партія Рютте лідирує на парламентських виборах у Нідерландах 17.03.2021

Згідно з оприлюдненим прогнозом, "Народна партія за свободу і демократію", яку очолює прем'єр-міністр Марк Рютте, здобуває найбільше мандатів у нижній палаті парламенту. Утім, Рютте не обійтися без союзників.
У Раді депутати почали голосувати сенсорними кнопками

У Раді депутати почали голосувати "сенсорними кнопками" 02.03.2021

Голова ВР Дмитро Разумков переконаний, що використання системи зчитування відбитку пальця унеможливить неперсональне голосування.

Разумков анонсував запуск сенсорної кнопки для голосування у Раді

Разумков анонсував запуск "сенсорної кнопки" для голосування у Раді 01.03.2021

Головна мета використання сенсорної кнопки - уникнення неперсонального голосування депутатами, запевнив голова українського парламенту Дмитро Разумков.
На парламентських виборах у Казахстані перемагає партія влади - екзитпол

На парламентських виборах у Казахстані перемагає партія влади - екзитпол 10.01.2021

Партія влади "Нур Отан" перемагає на парламентських виборах у Казахстані й отримує більшість у нижній палаті казахського парламенту, свідчать опитування. Найбільша опозиційна сила бойкотувала голосування.
Коли відвідувачі чіпляються до міністрів: чи безпечно в німецькому Бундестазі

Коли відвідувачі чіпляються до міністрів: чи безпечно в німецькому Бундестазі 20.11.2020

На запрошення правопопулістів з "Альтернативи для Німеччини" до німецького Бундестагу пройшли відвідувачі, які чіплялися до депутатів і міністрів та знімали це на камеру. Наскільки парламент ФРН - безпечне місце?
У Киргизстані призупинили проведення повторних виборів

У Киргизстані призупинили проведення повторних виборів 23.10.2020

Парламент Киргизстану відклав призначені на 20 грудня повторні вибори. Новий термін ще не визначено, але голосування відбудеться не пізніше березня, каже глава країни.
Чи може депутат Бундестагу Німеччини взяти помічником свого родича

Чи може депутат Бундестагу Німеччини взяти помічником свого родича 25.09.2020

Депутатам Верховної Ради заборонили наймати помічниками своїх родичів. З проблемою кумівства доводиться мати справу й парламентам інших країн. Ми вирішили звернутись до німецького досвіду.
Правляча партія Японії визначилася з наступником Сіндзо Абе

Правляча партія Японії визначилася з наступником Сіндзо Абе 14.09.2020

Головою консервативної Ліберально-демократичної партії Японії обрано Йосіхіде Сугу. Очікується, що парламент країни 16 вересня затвердить його на посаді прем'єр-міністра. Він змінить на посту прем'єра Сіндзо Абе.
Комітет Ради рекомендує голосування щодо недовіри генпрокурору

Комітет Ради рекомендує голосування щодо недовіри генпрокурору 04.03.2020

Профільний комітет Верховної Ради рекомендує парламенту на пленарному засіданні розглянути проєкт постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.
Президент Румунії висунув в.о. міністра фінансів кандидатом у прем'єри

Президент Румунії висунув в.о. міністра фінансів кандидатом у прем'єри 26.02.2020

Флорін Кицу повинен сформувати перехідний уряд до проведення намічених на листопад парламентських виборів. Склад цього уряду ще має затвердити парламент.

Як зміниться Європарламент після Brexit

Як зміниться Європарламент після Brexit 01.02.2020

31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу ЄС, тож Європарламент залишили 73 британці. Про зміни, які очікують на цей орган, читайте в матеріалі DW.
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